Các ứng cử viên Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân thành phố tiếp xúc cử tri

Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung (thứ hai, từ phải sang) cùng các ứng cử viên ĐBQH thuộc đơn vị bầu cử số 4 TP. Huế tiếp xúc cử tri tại xã Chân Mây - Lăng Cô

Các ứng cử viên ĐBQH tiếp xúc cử tri

Tại các xã: Chân Mây - Lăng Cô và Phú Lộc, các ứng cử viên ĐBQH khóa XVI (nhiệm kỳ 2026 - 2031) thuộc đơn vị bầu cử số 4 TP. Huế đã tiến hành tiếp xúc cử tri để báo cáo chương trình hành động và thực hiện vận động bầu cử.

Đơn vị bầu cử số 4, TP. Huế có 4 ứng cử viên ĐBQH, gồm các ông: Lê Hoài Trung, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao; ông Nguyễn Tiến Nam, Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam TP. Huế; các bà: Lê Thị Nguyên Chinh, Giáo viên Trường Tiểu học Hương Hữu, xã Long Quảng; Trần Thị Phượng, Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam xã, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Vinh Lộc. Đơn vị bầu cử số 4 gồm các xã: Phú Vinh, Phú Vang, Phú Hồ, Phú Lộc, Hưng Lộc, Lộc An, Chân Mây - Lăng Cô, Vinh Lộc, Khe Tre, Nam Đông, Long Quảng. Chủ trì hội nghị trong sáng 2/3 có UVTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBMTTQ Việt Nam thành phố, Ủy viên Ủy ban Bầu cử thành phố Nguyễn Thị Ái Vân.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung (bên phải) trao đổi với cử tri xã Phú Lộc bên lề hội nghị

Trình bày dự kiến chương trình hành động nếu được bầu làm ĐBQH khóa XVI, các ứng cử viên nhấn mạnh chương trình hành động tập trung vào việc tổ chức thực thi mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; triển khai hiệu quả các nghị quyết chiến lược của Trung ương; tăng cường quản lý các lĩnh vực đất đai, đầu tư công, tài sản công; đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số; phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; bảo đảm quốc phòng, an ninh, đối ngoại; phát triển kinh tế - xã hội TP. Huế gắn với bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa đặc sắc; giải quyết các vấn đề về hạ tầng đô thị, giao thông, an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững…, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP. Huế lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Phát biểu về chương trình hành động của mình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung cho biết thêm: Với trách nhiệm là Bộ trưởng Ngoại giao và nếu được tín nhiệm bầu làm ĐBQH, ông sẽ cùng đoàn ĐBQH thành phố đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động; phát huy vai trò trung tâm của Quốc hội trong thể chế hóa đường lối của Đảng, bảo đảm quyền làm chủ của Nhân dân và tạo nền tảng pháp lý cho phát triển nhanh, bền vững.

Cử tri xã Chân Mây - Lăng Cô trao đổi, kiến nghị với các ứng viên ĐBQH

Các ứng cử viên khẳng định sẽ thực hiện đầy đủ trách nhiệm ĐBQH; tham dự nghiêm túc các kỳ họp; tích cực tham gia thảo luận, quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước; góp phần nâng cao chất lượng lập pháp, tăng cường hoạt động giám sát và hoàn thiện hệ thống pháp luật. Đồng thời, duy trì mối liên hệ chặt chẽ với cử tri, thường xuyên tiếp xúc, lắng nghe và phản ánh trung thực ý kiến Nhân dân tới Quốc hội và cơ quan có thẩm quyền. Công tác tiếp công dân, theo dõi và giám sát việc giải quyết kiến nghị sẽ được thực hiện nghiêm túc nhằm bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, góp phần xây dựng nền hành chính kỷ cương, liêm chính, phục vụ Nhân dân.

Cử tri đánh giá cao chương trình hành động của các ứng cử viên. Đồng thời bày tỏ nguyện vọng các vị ĐBQH cần quan tâm hơn nữa đời sống của các tầng lớp nhân dân; quan tâm đến kêu gọi các dự án du lịch ở địa phương và đầu tư các dự án tại khu Kinh tế Chân Mây - Lăng Cô. Cử tri kỳ vọng đoàn ĐBQH tăng cường tiếp xúc cử tri, phản ánh những kiến nghị của cử tri gửi đến Quốc hội, Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương. Tăng cường hơn nữa vai trò của đoàn ĐBQH, cụ thể hóa đường lối của Đảng, phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, triển khai hiệu quả các nghị quyết của Trung ương và TP. Huế. Mong muốn các ứng cử viên thực hiện tốt trách nhiệm ĐBQH; góp phần nâng cao chất lượng lập pháp, tăng cường hoạt động giám sát và hoàn thiện hệ thống pháp luật. Đồng thời, duy trì mối liên hệ chặt chẽ với cử tri, thường xuyên tiếp xúc, lắng nghe và phản ánh trung thực ý kiến Nhân dân tới Quốc hội và cơ quan có thẩm quyền.

Tại phường Vỹ Dạ, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Huế tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri với những người ứng cử ĐBQH khóa XVI, nhiệm kỳ 2026 - 2031, Đơn vị bầu cử số 3.

Đơn vị bầu cử số 3 gồm các ứng cử viên là các đồng chí: Nguyễn Đình Trung, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Huế; Nguyễn Thanh Xuân, TUV, Phó Giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế; Lê Chí Hùng Cường, Giảng viên Trường Đại học Nông Lâm, Bí thư Đoàn Đại học Huế; Nguyễn Thị Thùy Trang, Phó Trưởng ban Công tác Đoàn và Thanh thiếu nhi, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Huế.

Đồng chí Nguyễn Đình Trung, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Huế trình bày chương trình hành động tại hội nghị

Tại hội nghị, cử tri được nghe giới thiệu tiểu sử tóm tắt và chương trình hành động của các ứng cử viên. Các chương trình đều thể hiện tinh thần trách nhiệm của người đại biểu dân cử; cam kết giữ mối liên hệ chặt chẽ với cử tri; phản ánh trung thực, đầy đủ ý kiến Nhân dân đến Quốc hội; tích cực tham gia xây dựng pháp luật, tăng cường giám sát việc thực thi chính sách; góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh và nâng cao đời sống Nhân dân.

Trong đó, chương trình hành động của đồng chí Nguyễn Đình Trung, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Huế nhấn mạnh việc nâng cao chất lượng tham gia công tác lập pháp và giám sát; kiến nghị hoàn thiện cơ chế, chính sách nhằm tháo gỡ điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực phát triển thành phố Huế trong giai đoạn mới.

Cử tri phường Vỹ dạ kiến nghị các ý kiến tại hội nghị

Đồng chí Nguyễn Đình Trung khẳng định, nếu được cử tri tín nhiệm bầu chọn làm ĐBQH khóa XVI, sẽ cùng Đoàn ĐBQH thành phố tiếp tục triển khai hiệu quả các nghị quyết của Quốc hội; chủ động đề xuất sửa đổi, bổ sung những nội dung còn bất cập; kiến nghị Trung ương ưu tiên bố trí nguồn lực cho các công trình hạ tầng chiến lược, hạ tầng số và giao thông kết nối vùng. Đồng thời, tập trung thúc đẩy cải cách trong các lĩnh vực đầu tư công, đất đai, đô thị, chuyển đổi số, kinh tế xanh và kinh tế biển; gắn phát triển kinh tế với bảo tồn, phát huy giá trị di sản và bảo đảm an sinh xã hội.

Chiều cùng ngày, đồng chí Nguyễn Đình Trung, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Huế và các ứng cử viên sẽ có chương trình tiếp xúc cử tri tại phường Thuận Hóa.

Đại biểu HĐND thành phố tiếp xúc cử tri

Cũng trong sáng 2/3, tại phường Thuận Hóa, các ứng cử viên đại biểu HĐND thành phố Huế khóa IX, nhiệm kỳ 2026 - 2031 thuộc Đơn vị bầu cử số 6 đã có buổi tiếp xúc cử tri để báo cáo chương trình hành động và thực hiện vận động bầu cử theo quy định của pháp luật.

Đồng chí Nguyễn Khắc Toàn, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Huế báo cáo chương trình hành động tại hội nghị

Đơn vị bầu cử số 6 gồm các phường Vỹ Dạ và Thuận Hóa, với 8 ứng cử viên tham gia ứng cử đại biểu HĐND thành phố, gồm các đồng chí: Nguyễn Khắc Toàn, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Huế; Nguyễn Đình Bách, TUV, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Thuận Hóa; Nguyễn Anh Dũng, Phó Trưởng Ban Đô thị HĐND TP. Huế; Hồ Đắc Thái Hoàng, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật TP. Huế; Nguyễn Vũ Quốc Huy, Hiệu trưởng Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế; Nguyễn Thị Phương Thảo, Chuyên viên Phòng Tổ chức - Hành chính - Quản trị, Trường Cao đẳng Huế; Nguyễn Xuân An Thuận, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Thuận Hóa; Nguyễn Trịnh Thảo Trinh, Giảng viên Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế.

Phường Thuận Hóa sau khi sắp xếp đơn vị hành chính được xác định là phường trung tâm của TP. Huế, nơi tập trung các hoạt động hành chính, thương mại, tài chính, văn hóa, du lịch, giáo dục, y tế, khoa học - công nghệ, chính trị và tôn giáo của thành phố. Sự phát triển nhanh chóng về kinh tế - xã hội, cùng với việc Huế ngày càng trở thành điểm đến hấp dẫn của du khách trong và ngoài nước, đã đặt ra nhiều yêu cầu mới đối với công tác quản lý, quy hoạch và đầu tư hạ tầng đô thị.

Các ứng cử viên nhận định, bên cạnh những tín hiệu tích cực, khu vực đô thị trung tâm đang chịu áp lực lớn về hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội. Hệ thống giao thông chưa đồng bộ, trong khi lưu lượng phương tiện, đặc biệt là ô tô, gia tăng nhanh, dẫn đến nguy cơ ùn tắc cục bộ. Do đó, nhiều giải pháp được đề xuất như rà soát, điều chỉnh quy hoạch; đầu tư đồng bộ hạ tầng giao thông nội đô; mở rộng quỹ đất cho trường học, công viên; phát triển đô thị xanh, sạch, đẹp; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong điều hành giao thông thông minh và quản lý đô thị.

Cử tri phường Thuận Hóa phát biểu ý kiến

Các ứng cử viên cam kết sẽ phát huy vai trò cầu nối giữa cử tri với HĐND và các cơ quan chức năng; nâng cao hiệu quả giám sát các công trình, dự án; đề xuất cơ chế, chính sách phù hợp nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Việc cải thiện môi trường đầu tư, kêu gọi các dự án trọng điểm; phát triển mạnh dịch vụ du lịch; nâng cao chất lượng đời sống Nhân dân; xây dựng phường Thuận Hóa văn minh, hiện đại, xứng tầm là đô thị trung tâm của thành phố cũng là những nội dung được nhấn mạnh…

Các ứng cử viên khẳng định, nếu được cử tri tín nhiệm, sẽ thực hiện đầy đủ trách nhiệm của người đại biểu HĐND; tham dự nghiêm túc các kỳ họp; tích cực thảo luận, quyết định những vấn đề quan trọng của thành phố; đồng thời duy trì mối liên hệ chặt chẽ với cử tri, thường xuyên tiếp xúc, lắng nghe và phản ánh trung thực, kịp thời ý kiến, kiến nghị của Nhân dân đến các cơ quan có thẩm quyền.

Cử tri phường Thuận Hóa đánh giá cao tinh thần trách nhiệm và nội dung chương trình hành động của các ứng cử viên. Cử tri bày tỏ mong muốn các ứng cử viên, nếu trúng cử, sẽ thực hiện nghiêm túc vai trò giám sát, phản biện; tham gia quyết định các vấn đề quan trọng của thành phố; bảo đảm công khai, minh bạch trong hoạt động; giữ mối liên hệ thường xuyên với Nhân dân và chịu trách nhiệm trước cử tri về những cam kết đã nêu.

Chiều cùng ngày, đồng chí Nguyễn Khắc Toàn, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Huế cùng các ứng cử viên sẽ tiếp xúc cử tri tại phường Vỹ Dạ.

Tại hai điểm tiếp xúc cử tri trên địa bàn phường Phú Xuân, Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam thành phố tổ chức hội nghị gặp gỡ, tiếp xúc giữa cử tri với những người ứng cử đại biểu HĐND thành phố nhiệm kỳ 2026 - 2031 thuộc Đơn vị bầu cử số 4.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Phạm Đức Tiến trình bày về Chương trình hành động của mình tại hội nghị

Tham dự hội nghị có Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng thành phố Phạm Đức Tiến, cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành là người ứng cử đại biểu HĐND thành phố; lãnh đạo Đảng ủy, UBND phường Phú Xuân và đông đảo cử tri trên địa bàn.

Tại hội nghị, cử tri được nghe giới thiệu tiểu sử tóm tắt của 8 người ứng cử đại biểu HĐND thành phố Huế khóa IX thuộc Đơn vị bầu cử số 4. Các ứng viên cũng trình bày chương trình hành động, nêu rõ định hướng, giải pháp cụ thể nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu HĐND thành phố.

Cử tri phường Phú Xuân bày tỏ kỳ vọng đến người ứng cử đại biểu HĐND thành phố tại hội nghị

Trong không khí thẳng thắn, dân chủ, nhiều cử tri đã phát biểu ý kiến, bày tỏ kỳ vọng vào đội ngũ đại biểu nhiệm kỳ mới. Cử tri mong muốn những người trúng cử sẽ thực sự là đại biểu “dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm”, sâu sát cơ sở, lắng nghe và phản ánh trung thực tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân.

Một số ý kiến đề nghị HĐND, UBND thành phố sớm giải quyết dứt điểm các trường hợp chưa bàn giao, di dời thuộc Dự án Bảo tồn, tu bổ và tôn tạo hệ thống Kinh thành Huế, nhất là khu vực Thượng thành - Eo Bầu; quan tâm phát triển ngành y tế thành phố theo hướng nâng cao chất lượng y tế dự phòng, triển khai hiệu quả mô hình chăm sóc sức khỏe tại gia đình cho người cao tuổi, người có hoàn cảnh khó khăn.

Cử tri cũng kiến nghị xử lý tình trạng dây cáp viễn thông treo chằng chịt gây mất mỹ quan đô thị; nghiên cứu điều chỉnh phí giữ xe tại các bệnh viện để hỗ trợ người bệnh; đồng thời chú trọng xây dựng đội ngũ đoàn viên thực sự là lực lượng dự bị tin cậy, nòng cốt của Đảng.

Thay mặt các ứng viên, Bí thư Đảng uỷ phường Phú Xuân Võ Lê Nhật - ứng viên thuộc Đơn vị bầu cử số 4 đã trao đổi, làm rõ thêm những vấn đề cử tri quan tâm, khẳng định sẽ tổng hợp, kiến nghị HĐND thành phố xem xét, đồng thời đề xuất giải pháp để sớm triển khai trong thời gian tới. Đối với những nội dung thuộc thẩm quyền địa phương như giải phóng mặt bằng, dự án chậm tiến độ, lãnh đạo phường tiếp thu và cam kết tập trung xử lý; các vấn đề vượt thẩm quyền sẽ được kiến nghị cấp trên xem xét, giải quyết.

Sáng cùng ngày, tại phường Mỹ Thượng, các ứng cử viên đại biểu HĐND TP. Huế khóa IX, nhiệm kỳ 2026 - 2031 (đơn vị bầu cử số 8) đã có chương trình tiếp xúc cử tri.

Các ứng cử viên tại buổi tiếp xúc cử tri

Đơn vị bầu cử số 8 có 7 ứng viên gồm các đồng chí: Nguyễn Chí Tài, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam TP. Huế; Đại tá Lê Huy Nghĩa, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Quân sự, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự TP. Huế; Lê Văn Nguyện, Ủy viên Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Chuyên viên Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế; Nguyễn Ngọc Yến Nhi, Chuyên viên Viện Nghiên cứu phát triển TP. Huế; Nguyễn Văn Thạnh, Đảng ủy viên, Phó Trưởng ban Ban Văn hóa - Xã hội HĐND TP. Huế; Hồ Thị Hồng Toan, Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng Trường Mầm non Hải Dương, phường Thuận An; Đoàn Hữu Hào Vinh, Trưởng phòng Phòng Dân nguyện - Thông tin, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND TP. Huế. Đơn vị bầu cử này bao gồm địa bàn 3 phường Dương Nỗ, Mỹ Thượng, Thuận An.

Các ứng cử viên đã lần lượt trình bày chương trình hành động cụ thể của mình. Trong đó, khẳng định sẽ thường xuyên liên hệ chặt chẽ với cử tri trên địa bàn thành phố, nhất là cử tri nơi ứng cử để lắng nghe, tiếp thu các ý kiến, kiến nghị và đề xuất với chính quyền thành phố những vấn đề cần được quan tâm, đặc biệt những chính sách liên quan trực tiếp đến đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân.

Đồng thời, thực hiện tốt quy định về tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; chú trọng, thường xuyên quan tâm theo dõi, đôn đốc việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri; đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động giám sát của HĐND thành phố. Các ứng cử viên sẽ đề xuất với chính quyền thành phố các giải pháp nhằm hoàn thiện cơ chế, chính sách, phân định rõ thẩm quyền giữa thành phố và các xã, phường nhằm bảo đảm hoạt động bộ máy chính quyền vận hành thông suốt, hiệu quả gắn với tăng cường kiểm tra, giám sát; đồng hành, phối hợp chặt chẽ với cấp uỷ, chính quyền, cử tri, có đề xuất, kiến nghị các giải pháp phù hợp, hiệu quả nhằm triển khai các chương trình trọng điểm về phát triển kinh tế - xã hội của địa phương…

Đại diện cử tri đánh giá cao chương trình hành động của mỗi ứng cử viên đề ra. Mong rằng, nếu trúng cử khóa tới, cử tri mong muốn các ứng cử viên quan tâm hơn nữa đến đời sống, an sinh xã hội của bà con địa phương TP. Huế nói chung và các phường tham gia ứng cử nói riêng.

Tại phường Phong Dinh, hội nghị tiếp xúc giữa các ứng cử viên đại biểu HĐND với đông đảo cử tri ở địa phương trước kỳ bầu cử sắp tới có sự tham dự của UVTV Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hoàng Hải Minh và các ứng cử viên đại biểu HĐND thuộc Tổ bầu cử số 1.

Cử tri phường Phong Dinh đề đạt nguyện vọng với các ứng cử viên HĐND thành phố (Tổ bầu cử số 1)

Chương trình hành động của các ứng cử viên nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu HĐND tập trung vào việc phát huy vai trò đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân; tích cực tham gia quyết định những vấn đề quan trọng của địa phương; tăng cường giám sát việc thực thi chính sách, pháp luật tại cơ sở.

Nhiều ứng cử viên nhấn mạnh sẽ thường xuyên giữ mối liên hệ chặt chẽ với cử tri, duy trì tiếp xúc định kỳ và đột xuất; kịp thời phản ánh những kiến nghị, đề xuất chính đáng của người dân đến các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết. Đồng thời cam kết nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu trong công tác và đời sống, góp phần xây dựng chính quyền địa phương ngày càng minh bạch, hiệu quả.

Dịp này, cử tri phường Phong Dinh đã thẳng thắn nêu ý kiến liên quan đến công tác quản lý trật tự đô thị, vệ sinh môi trường, nâng cấp hạ tầng giao thông, bảo đảm an ninh trật tự và tạo việc làm cho lao động địa phương. Một số cử tri mong muốn các đại biểu sau khi trúng cử cần tăng cường vai trò giám sát, theo dõi tiến độ giải quyết các kiến nghị, tránh tình trạng chậm trễ, kéo dài…

Đại diện các ứng cử viên đã nghiêm túc tiếp thu, ghi nhận đầy đủ các ý kiến đóng góp của cử tri; đồng thời trao đổi, làm rõ thêm một số nội dung mà cử tri quan tâm. Từ đó giúp cho cử tri sáng suốt lựa chọn những đại biểu xứng đáng, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân địa phương.

*Cùng ngày, các ứng cử viên HĐND thành phố khóa IX, nhiệm kỳ 2026 - 2031 thuộc đơn vị bầu cử số 11 và đơn vị bầu cử số 12 đã có chương trình tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử tại xã Phú Lộc và xã Chân Mây - Lăng Cô; các ứng cử viên HĐND thành phố khóa IX thuộc đơn vị bầu cử số 7 tiếp xúc cử tri tại phường An Cựu...