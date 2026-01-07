Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Thành Tâm thông tin về công tác chuẩn bị nhân sự cho Đại hội XIV của Đảng - Ảnh: VGP/Vũ Phong

Chiều 14/1, tại Trung tâm Hội nghị quốc gia, ngay sau Lễ cắt băng khai trương Trung tâm Báo chí Đại hội XIV của Đảng, đã diễn ra Họp báo quốc tế về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú chủ trì họp báo.

Tại họp báo, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Thành Tâm thông tin về công tác chuẩn bị nhân sự cho Đại hội XIV của Đảng.

Theo ông Nguyễn Thành Tâm, công tác nhân sự cho Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV đã được Bộ Chính trị, Tiểu ban Nhân sự, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, đồng chí Tổng Bí thư chỉ đạo tiến hành rất khoa học, bài bản, khách quan, toàn diện và hiệu quả, đảm bảo dân chủ, thận trọng, chặt chẽ và thống nhất rất cao theo đúng các quy định, nguyên tắc của Đảng.

Ngay từ đầu nhiệm kỳ khóa XIII, Bộ Chính trị đã ban hành quy định về công tác quy hoạch cán bộ, trên cơ sở đó đã chỉ đạo tiến hành công tác quy hoạch cán bộ các cấp, nhất là cán bộ lãnh đạo cán bộ quản lý và đã phê duyệt quy hoạch chức danh lãnh đạo chủ chốt của các địa phương, cơ quan, đơn vị nhiệm kỳ 2025-2030 và 2026-2031. Đến giữa nhiệm kỳ thì Bộ Chính trị đã ban hành kế hoạch quy hoạch cán bộ cấp chiến lược khóa XIV nhiệm kỳ 2026-2031 và trên cơ sở đó đã chỉ đạo xây dựng và phê duyệt quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV cả chính thức và dự khuyết, góp phần chủ động chuẩn bị nguồn nhân sự dồi dào, có chất lượng cho công tác nhân sự Đại hội XIV của Đảng.

Ngày 14/4/2025, Bộ Chính trị đã ban hành Chỉ thị 45 về Đại hội đảng các cấp, tiến tới Đại hội lần thứ XIV của Đảng; chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội đảng bộ các cấp, nhất là cấp tỉnh, thành phố, các đảng bộ trực thuộc trung ương nhiệm kỳ 2025-2030. Đại hội đã lựa chọn, giới thiệu, chỉ định, bầu các đồng chí bí thư, phó bí thư tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương đảm bảo có chất lượng, năng lực, ủy tín, đáp ứng điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định. Đồng thời, Bộ Chính trị đã quyết định phân công, điều định, bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ giữ các chức danh lãnh đạo chủ chốt của các cơ quan, đơn vị địa phương, đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chính trị và chủ động chuẩn bị nhân sự cho Đại hội XIV của Đảng.

Ông Nguyễn Thành Tâm cho biết, tại Hội nghị Trung ương lần thứ 10, 11, 12, Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII đã thảo luận dân chủ, kỹ lưỡng và rất thống nhất ban hành Phương hướng công tác nhân sự Ban Chấp hàng Trung ương Đảng khóa XIV, trong đó đã xác định rõ các quan điểm, yêu cầu, nguyên tắc, tiêu chuẩn, điều kiện, cơ cấu, số lượng và quy trình nhân sự Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV. Đây là căn cứ và cơ sở chính trị đặc biệt quan trọng để Bộ Chính trị, Ban Bí thư và đồng chí Tổng Bí thư lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện công tác chuẩn bị nhân sự của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV.

Trên cơ sở phương hướng công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, Bộ Chính trị đã định hướng, giới thiệu nhân sự để các cơ quan, đơn vị, địa phương tiến hành quy trình giới thiệu nhân sự tham gia Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, cả chính thức và dự khuyết, tái cử và tham gia lần đầu ở tại các cơ quan, địa phương, đơn vị; chỉ đạo các cơ quan chức năng tiến hành thẩm định, thẩm tra chặt chẽ, kỹ lưỡng đối với các nhân sự được giới thiệu theo quy định.

Tại Hội nghị Trung ương lần thứ 13, 14, 15, Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương đã xem xét, biểu quyết, thống nhất, giới thiệu nhân sự tái cử và tham gia lần đầu cả chính thức và dự khuyết và chính thức thông qua báo cáo và danh sách đề cử Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về nhân sự giới thiệu để trình Đại hội XIV xem xét, bầu cử Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV theo quy định.

Các yêu cầu đối với nhân sự của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV:

Một là, phải đảm bảo sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện, thường xuyên, liên tục, chặt chẽ của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và đồng chí Tổng Bí thư. Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV phải là một tập thể trong sạch, vững mạnh, thật sự đoàn kết, thống nhất về ý chí và hành động; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc, chủ nghĩa xã hội và đường lối đổi mới của Đảng, gắn bó mật thiết với nhân dân. Xử lý hài hòa, hợp lý giữa tiêu chuẩn và cơ cấu, giữa kế thừa, ổn định và đổi mới, phát triển, giữa tính phổ biến và tính đặc thù, giữa chuyên môn đào tạo và sở trường, năng lực thực tiễn…Trong đó, đặc biệt đề cao chất lượng, hiệu quả, sản phẩm công tác, sự cống hiến để làm thước đo trong bố trí, đánh giá và sử dụng cán bộ.

Hai là, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV là những đồng chí tiêu biểu trong toàn Đảng về tính tiền phong, gương mẫu, tính xây dựng, tính chiến đấu, tiến hành động, tính kỷ luật, tính nhân văn; có phẩm chất, năng lực, uy tín, liêm chính, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, vì lợi ích quốc gia, dân tộc là trên hết, trước hết…

Ba là, kiên quyết không để lọt những người không đảm bảo tiêu chuẩn, điều kiện, không xứng đáng, không trúng cử ở cấp ủy cấp dưới vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng nhưng cũng không bỏ sót những đồng chí thực sự có đức, có tài, có uy tín trong Đảng và trong nhân dân.

Không để lọt vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV những người có một trong các khuyết điểm sau:

Bản lĩnh chính trị không vững vàng, không kiên định đường lối, quan điểm của Đảng; phẩm chất, đạo đức, năng lực, uy tín giảm sút, ý thức tổ chức kỷ luật kém, mất đoàn kết, không dám làm, không có chí tiến thủ, dĩ hòa vi quý, có biểu hiện cơ hội chính trị, tham vọng quyền lực, tư duy nhiệm kỳ, xu nịnh, chạy chọt, tham nhũng, tiêu cực, quan liêu, cục bộ, lợi ích nhóm; có biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa, vi phạm kỷ luật, tiêu chuẩn chính trị, những điều Đảng viên không được làm và quy định về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ, kê khai tài sản không trung thực; vi phạm trách nhiệm nêu gương, để bản thân hoặc vợ, chồng, con có lối sống thiếu gương mẫu, lợi dụng chức vụ, quyền hạn để thu lợi bất chính; để nội bộ mất đoàn kết nghiêm trọng và xảy ra tham nhũng, thất thoát, vụ việc tiêu cực, nghiêm trọng ở địa phương, cơ quan, đơn vị trong thời gian phụ trách.

Thứ tư, phải coi trọng và làm tốt công tác chính trị tư tưởng, tính đoàn kết nội bộ; đồng thời đề cao tinh thần cảnh giác, có giải pháp hiệu quả để đấu tranh, phòng chống quan điểm sai trái, hoạt động tuyên truyền chống phá của các thế lực thù địch, đặc biệt là đối với công tác nhân sự của Đảng.