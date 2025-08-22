Ngành tư pháp cần bảo đảm hài hòa giữa quản lý Nhà nước và cung cấp dịch vụ công

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Phạm Đức Tiến tặng lẵng hoa chúc mừng ngành tư pháp

Thời gian qua, công tác tư pháp đã có nhiều chuyển biến rõ nét, tích cực và nổi bật, là cơ quan tham mưu quan trọng về pháp luật cho UBND thành phố, ngành tư pháp đã có nhiều đóng góp quan trọng trong tham mưu chỉ đạo, điều hành của thành phố, nhất là công tác xây dựng, thẩm định, hoàn thiện hệ thống pháp luật của thành phố đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp và có tính khả thi cao trong đời sống Nhân dân.

Đáng chú ý, công tác phổ biến giáo dục pháp luật đã có nhiều đổi mới, ngày càng đa dạng về hình thức, phong phú về nội dung, công nghệ thông tin được tăng cường, chú trọng hiệu quả. Công tác bổ trợ tư pháp có nhiều chuyển biến so với trước đây; công tác xử lý vi phạm hành chính, theo dõi thi hành pháp luật ngày càng nề nếp, đã tham mưu giúp UBND thành phố xử lý nhiều hồ sơ phức tạp vể xử lý vi phạm hành chính cũng như hướng dẫn cho các cơ quan, ban, ngành triển khai thực hiện công tác này đúng quy định.

Đặc biệt, công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số được chú trọng thực hiện, nổi bật trong công tác số hóa dữ liệu hộ tịch điện tử, là đơn vị 17/63 tỉnh, thành phố hoàn thành sớm việc số hóa dữ liệu, trong công tác lý lịch tư pháp, ngành tư pháp; tích cực, trách nhiệm cao trong hỗ trợ tư pháp cơ sở, nhất là giai đoạn đầu thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp về lĩnh vực hộ tịch, chứng thực, phần mềm hộ tịch, văn bản, xử lý vi phạm hành chính...

UVTV Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Chí Tài tặng bằng khen cho các điển hình

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Chí Tài đề nghị ngành tư pháp cần tiếp tục nâng cao vai trò kiến tạo pháp luật, tiếp tục khẳng định vai trò, vị thế của cơ quan tư pháp trong việc tham mưu xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật, đặc biệt là các văn bản liên quan đến đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và phát triển kinh tế tư nhân, hội nhập kinh tế quốc tế.

Tập trung triển khai việc cử công chức xuống cơ sở nắm tình hình, đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn, xử lý các vấn đề phát sinh thuộc chức năng, nhiệm vụ, nhất là các thủ tục hành chính liên quan đến công tác hộ tịch, tư pháp... theo dõi, kiểm tra, đồng hành đảm bảo hoạt động bình thường, thông suốt, hiệu quả của công tác tư pháp tại các xã, phường. Đồng thời, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số, cải cách hành chính, nâng cao mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp trong các lĩnh vực tư pháp để đồng bộ trong phát triển chung của thành phố và cả nước trong thời gian sắp tới.

Ông Nguyễn Chí Tài đề nghị ngành tư pháp tiếp tục đơn giản hóa thủ tục hành chính, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền điện tử gắn với cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình hướng tới sự chuyên nghiệp, hiện đại, công khai, minh bạch để phục vụ người dân, doanh nghiệp hiệu quả, góp phần bảo đảm các quyền dân sự của công dân. Bảo đảm hài hòa giữa quản lý Nhà nước và cung cấp dịch vụ công. Phát triển nguồn nhân lực làm công tác tham mưu xây dựng pháp luật có bản lĩnh chính trị vững vàng, tư cách đạo đức tốt, thành thạo chuyên môn và kỹ năng nghề nghiệp…