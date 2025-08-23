Phát triển thành phố với bản sắc riêng

Các vận động viên chạy tập khi về Huế tham dự một giải thể thao

Hai sắc thái - một thương hiệu thành phố

Tại ĐHĐB Đảng bộ phường Phú Xuân lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, phường xác định cơ cấu kinh tế “du lịch - thương mại - dịch vụ” làm chủ lực, gắn với bảo tồn và lan tỏa giá trị di sản. Mục tiêu không chỉ là tăng trưởng, mà còn gìn giữ, thổi hồn vào bản sắc văn hóa Huế. Phú Xuân không chỉ là trung tâm hành chính, thương mại, du lịch, mà còn hướng đến là biểu tượng giao thoa giữa quá khứ và hiện đại; hướng tới hình ảnh “trái tim” đô thị “Di sản - văn hóa - sinh thái - thông minh”, giữ trọn hồn Cố đô trong từng nhịp phát triển.

Ông Võ Lê Nhật, Bí thư Đảng ủy phường cho biết: Mục tiêu của Phú Xuân là sẽ khai thác tối đa giá trị di sản để hình thành chuỗi giá trị mang thương hiệu riêng; sẽ mở rộng phố đi bộ, phố đêm, không gian lễ hội, ẩm thực truyền thống; quảng bá mạnh cổ phục, áo dài, nghề thủ công. Thương mại điện tử, chuyển đổi số, công dân số và doanh nghiệp số cũng sẽ được chú trọng. Đồng thời, phường sẽ chỉnh trang phố cổ Gia Hội, khu vực Thượng thành, Eo Bầu, bờ sông Gia Hội; nâng cấp hạ tầng giao thông, chợ truyền thống, mở rộng không gian công cộng.

Tái hiện lễ Đổi gác ở Đại Nội

Phường Thuận Hóa cũng vừa tổ chức thành công ĐHĐB Đảng bộ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Nghị quyết của đại hội đặt mục tiêu phường sẽ trở thành điểm hội tụ “văn hóa - du lịch - dịch vụ đặc sắc”; đồng thời xây dựng đô thị xanh, thông minh, bền vững. Thuận Hóa tập trung phát triển dịch vụ, thương mại, du lịch văn minh, hiện đại, gắn chuyển đổi số với phát triển xanh; mở rộng kinh tế đêm qua phố đi bộ, phố ẩm thực, chợ đêm, nghệ thuật đường phố…

Ông Nguyễn Đình Bách, Bí thư Đảng ủy phường nhấn mạnh: Thuận Hóa sẽ tập trung chỉnh trang đô thị, nâng cấp giao thông, vỉa hè, chiếu sáng; phát triển tuyến đi bộ, xe đạp, đường sông phục vụ du lịch. Phường chú trọng bảo tồn các giá trị di sản, xây dựng hệ giá trị con người Huế hiền hòa, thanh lịch, hiếu học; phát triển thêm các không gian văn hóa cộng đồng, tổ chức lễ hội, nghệ thuật ánh sáng, tạo dấu ấn riêng cho đô thị.

Để đạt được các mục tiêu trên, Đảng bộ phường Thuận Hóa đặt ra 5 đột phá, đó là chuyển đổi số toàn diện; xây dựng đội ngũ cán bộ tinh gọn, chất lượng cao; phát triển kinh tế du lịch - dịch vụ gắn di sản; chỉnh trang hạ tầng văn hóa - du lịch; xây dựng đô thị xanh - sạch - sáng - văn minh - thân thiện. Tất cả sẽ hướng tới hình ảnh “Phường trung tâm - Di sản sống - Đô thị đáng sống”, khẳng định vị thế và bản sắc riêng trên bản đồ văn hóa, du lịch quốc gia.

Với Phú Xuân đóng vai “giữ hồn, nâng giá trị di sản” và Thuận Hóa đảm nhận “làm mượt trải nghiệm, tối ưu dịch vụ thông minh”, vùng lõi trung tâm sẽ đạt sự cân bằng giữa bảo tồn và phát triển. Hai sắc thái này hòa quyện, tạo nên thương hiệu chung: “Huế - thành phố di sản sống, văn minh, an toàn, thân thiện, giàu bản sắc”.

Xây dựng thành phố giàu bản sắc văn hóa

Thành lập các xã, phường mới là bước đi chiến lược trong lộ trình tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực quản lý, phù hợp với quy hoạch và yêu cầu phát triển bền vững. Trong nhiệm kỳ mới, các địa phương được kỳ vọng tăng trưởng vượt mức bình quân chung, trở thành đầu tàu trong thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội; đồng thời khơi dậy khát vọng phát triển, huy động hiệu quả mọi nguồn lực, đổi mới mạnh mẽ và bền vững.

Tại ĐHĐB Đảng bộ lần thứ I phường Phú Xuân, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Phạm Đức Tiến tin tưởng: Với bề dày giá trị văn hóa, tinh thần đổi mới và khát vọng vươn lên, Đảng bộ, Nhân dân phường Phú Xuân tiếp tục phát huy nội lực, tranh thủ ngoại lực để xây dựng phường Phú Xuân phát triển toàn diện, văn minh, giàu bản sắc, là trung tâm di sản, văn hóa, du lịch của TP. Huế.

Từ những định hướng cụ thể ở từng địa phương, đến chiến lược phát triển toàn thành phố, Huế đang từng bước vẽ nên bức tranh đô thị vừa hiện đại, năng động vừa đậm đà bản sắc Cố đô. Sự song hành một bên gìn giữ hồn di sản, một bên nâng tầm thương hiệu Huế trên bản đồ khu vực và thế giới. Khi quá khứ và hiện tại cùng hòa nhịp, Huế sẽ không chỉ là nơi để nhớ, mà còn là nơi để sống, để sáng tạo và để vươn xa.

ĐHĐB Đảng bộ UBND thành phố lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 cũng đã thông qua mục tiêu xây dựng Huế trở thành đô thị cấp quốc gia đặc trưng về di sản, văn hóa; trung tâm lớn của Đông Nam Á về văn hóa, du lịch, y tế chuyên sâu; trung tâm quốc gia về khoa học - công nghệ, giáo dục - đào tạo chất lượng cao. Thành phố sẽ phát triển theo hướng xanh, bền vững, thông minh, gắn bảo tồn di sản với đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

UVTV Thành ủy, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Nguyễn Thanh Bình cho biết: Để đạt mục tiêu này, Huế sẽ cơ cấu lại kinh tế theo hướng dịch vụ - công nghiệp - nông nghiệp công nghệ cao; phát triển kinh tế số, kinh tế tuần hoàn; đưa du lịch thành ngành mũi nhọn gắn với công nghiệp văn hóa; phát triển kinh tế biển, đầm phá, dịch vụ chất lượng cao. Đồng thời, đầu tư hạ tầng đồng bộ, hiện đại, thông minh; kết nối liên vùng; bảo tồn và phát huy giá trị Cố đô; phát triển thương hiệu “Huế - Thành phố văn hóa, du lịch đặc sắc Đông Nam Á”...