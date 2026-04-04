Đừng để lòng đường trở thành bãi đỗ xe

Nhiều xe đỗ trên đường Ngô Gia Tự được phủ bạt trùm kín

Làm dịch vụ chạy xe taxi, anh Nguyễn Đức Quang thường xuyên qua lại trên các tuyến đường Ngô Gia Tự và nhánh đường Hai Bà Trưng phía bên hông cơ sở Cinestar Huế, chia sẻ: Mỗi lần lưu thông qua các đoạn đường này thật khó khăn, chật vật, do hàng loạt ô tô gia đình đỗ một bên đường chiếm hết làn đường lưu thông. Có đợt tôi chở khách đến giữa đường Ngô Gia Tự nhưng buộc phải lùi xe lại một khoảng đường dài do gặp phải xe đi ngược chiều, vì phải lách ra trách hàng loạt xe ô tô đậu bên đường. Tình trạng này diễn ra khá phổ biến nên nhiều tài xế taxi rất bức xúc.

Chung cảnh ngộ đó, anh Nguyễn Văn Phước, sinh sống trong khu vực, bày tỏ: “Có lần tôi chở vợ đi làm bằng xe máy qua nhánh đường Hai Bà Trưng thì xuýt va chạm với xe đi ngược chiều, do phải lách ra trách hàng loạt xe ô tô đậu bên đường. Việc này xảy ra thường xuyên nhưng chưa được cơ quan chức năng xử lý. Chúng tôi mong chính quyền địa phương sớm vào cuộc để trả lại lòng đường, vỉa hè thông hè thoáng để người dân đi lại đảm bảo an toàn…”.

Anh Nguyễn Văn Phước cũng cho rằng, khu vực này đã có bãi đỗ xe ô tô tại đường Trần Cao Vân, chỉ cách đây 200 - 300m. Ở đó cung cấp không gian đỗ xe an toàn, tiện lợi, giúp giảm tải áp lực đỗ xe ô tô trên các tuyến phố lân cận. “Nếu nói rằng việc đỗ xe lấn chiếm lòng đường sai quy định là bất khả kháng thì không thể chấp nhận được”, anh Phước quả quyết.

Theo ghi nhận của chúng tôi, việc đỗ xe ô tô ở các tuyến đường trên diễn ra khá phổ biến lâu nay. Trong đó, xe các loại 4 chỗ, 7 chỗ đỗ thành dãy dài liền nhau không giới hạn thời gian, chiếm hết nửa lòng đường gây cản trở lưu thông. Nhiều xe được phủ bạc trùm kín cho thấy, việc đỗ xe ở đây đã diễn ra trong nhiều ngày, thậm chí nhiều tuần lễ. Hiện tượng này làm gia tăng nguy cơ ùn ứ và mất an toàn giao thông trong khu vực. Vì vậy, rất nhiều phương tiện lưu thông trên các tuyến đường này buộc phải đi sang phần đường của làn xe phía ngược chiều, gây nguy cơ va chạm, mất an toàn cho người tham gia giao thông. Trong khi đó, tại khoản 6 Điều 18 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ quy định về việc dừng đỗ xe trên đường phố nêu rõ: Người điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ chỉ được dừng xe, đỗ xe sát theo lề đường, vỉa hè phía bên phải theo chiều đi của mình và không gây cản trở, nguy hiểm cho người và phương tiện khác tham gia giao thông đường bộ.

Trao đổi về vấn đề này, Thượng tá Nguyễn Văn Hà, Trưởng Công an phường Thuận Hóa cho biết, tình trạng này diễn ra khá phổ biến ở nhiều tuyến đường trên địa bàn, tuy nhiên cơ quan chức năng chưa đủ cơ sở để xử lý. Hiện, đơn vị đang phối hợp với ngành giao thông thành phố để tiến hành lắp đặt thêm các biển báo cấm dừng đỗ trên các tuyến đường nêu trên nhằm lập lại an ninh, trật tự giao thông trong khu vực. Tiếp đến, sẽ đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người dân, sau đó mới xử lý đối với các trường hợp cố tình vi phạm.

Cũng theo Thượng tá Nguyễn Văn Hà, cùng với việc triển khai các giải pháp lập lại trật tự giao thông, đơn vị cũng thường xuyên bố trí lực lượng phối hợp với Đội quản lý đô thị phường để tuần tra, kiểm tra nhằm đảm bảo trật tự, an toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông trên địa bàn.