Khai mạc Đại hội Thể dục Thể thao các phường, xã lần thứ I

Ông Châu Viết Thành - Bí thư Đảng ủy phường Kim Trà thắp đuốc truyền thống tại lễ khai mạc

Lễ khai mạc diễn ra nhiều hoạt động sôi nổi như: diễu hành biểu dương lực lượng, đốt đuốc truyền thống, đồng diễn thể dục “Khỏe vì nước”, đồng diễn Karate… Chương trình được tổ chức ngắn gọn, trang trọng nhưng không kém phần sôi nổi, khí thế, thể hiện tinh thần đoàn kết, trung thực, cao thượng trong thể thao và tính hiệu quả công tác xã hội hóa.

Ông Mai Văn Xuân - Phó Chủ tịch UBND phường Kim Trà nhấn mạnh: “Đại hội là sự kiện chính trị - thể thao quan trọng của địa phương, nhằm tiếp tục đẩy mạnh phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”; đồng thời đánh giá kết quả phong trào TDTT thời gian qua và là dịp phát hiện, tuyển chọn các VĐV tiêu biểu tham gia Đại hội TDTT cấp thành phố”.

Đại hội TDTT phường Kim Trà lần thứ I, năm 2025-2026 thu hút hơn 2.000 VĐV, tham gia tranh tài ở 9 môn gồm: bóng đá, cầu lông, bóng bàn, cờ vua, cờ tướng, bi sắt, việt dã, kéo co và điền kinh. Trước đó, Đại hội đã hoàn thành 7 môn, ngay sau lễ khai mạc, các VĐV tranh tài 2 môn cuối cùng là kéo co và điền kinh.

Tại lễ bế mạc, BTC đã trao giải Nhất toàn đoàn cho tổ dân phố (TDP) Giáp Trung. Giải Nhì và Ba lần lượt thuộc về các TDP: Giáp Thượng, Giáp Đông.

Cũng trong sáng 12/4, UBND xã Nam Đông tổ chức khai mạc Đại hội Thể dục Thể thao lần thứ I.

Các vận động viên nữ khởi tranh huy chương môn bắn nỏ

Phát biểu khai mạc, lãnh đạo xã Nam Đông nhấn mạnh: Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh về rèn luyện sức khỏe, những năm qua phong trào thể dục thể thao của xã đã có nhiều chuyển biến tích cực, thu hút đông đảo cán bộ, Nhân dân tham gia, góp phần nâng cao đời sống tinh thần và xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở.

Đại hội Thể dục Thể thao xã Nam Đông lần thứ I là sự kiện chính trị - xã hội có ý nghĩa quan trọng, nhằm đánh giá kết quả phong trào thể dục thể thao trong thời gian qua, đồng thời tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”. Đây cũng là dịp để phát hiện, tuyển chọn các vận động viên tiêu biểu tham gia thi đấu ở các giải cấp trên.

Đại hội thu hút sự tham gia của đông đảo vận động viên đến từ các thôn, cơ quan, đơn vị, trường học trên địa bàn xã, tranh tài ở nhiều môn thi đấu phong phú, hấp dẫn. Với tinh thần “Đoàn kết - Trung thực - Cao thượng - Tiến bộ”, các vận động viên được kỳ vọng sẽ thi đấu hết mình, cống hiến nhiều trận đấu hay, màn trình diễn đẹp mắt.

Ban Tổ chức cũng đề nghị tổ trọng tài làm việc khách quan, công tâm, đúng luật; các vận động viên chấp hành nghiêm điều lệ thi đấu; các lực lượng chức năng đảm bảo tốt công tác an ninh trật tự, y tế, hậu cần trong suốt thời gian diễn ra Đại hội.

Với sự chuẩn bị chu đáo và tinh thần thi đua sôi nổi, Đại hội Thể dục Thể thao xã Nam Đông lần thứ I được kỳ vọng sẽ diễn ra thành công tốt đẹp, tạo động lực thúc đẩy phong trào thể dục thể thao của địa phương ngày càng phát triển mạnh mẽ.

Sáng 12/4, UBND phường Phú Xuân tổ chức khai mạc Đại hội Thể dục Thể thao lần thứ I năm 2026, thu hút hơn 1.600 người tham gia. Đại hội có sự góp mặt của nhiều vận động viên tiêu biểu từng đạt thành tích cao ở cấp thành phố, quốc gia và khu vực châu Á.

Các lực lượng tham gia diễu hành tại phường Phú Xuân

Mở đầu là màn diễu hành biểu dương lực lượng với 28 khối đại diện cho các tổ chức chính trị - xã hội, lực lượng vũ trang, ngành giáo dục và các tổ dân phố. Không khí sôi nổi, đồng đều của các khối diễu hành cho thấy phong trào thể dục thể thao tại cơ sở ngày càng phát triển rộng khắp.

Điểm nhấn của lễ khai mạc là nghi thức rước đuốc truyền thống. Dẫn đầu đoàn rước là vận động viên Phạm Khánh Hoàng - tuyển thủ đá cầu của thành phố đang sinh hoạt tại địa bàn phường, với nhiều thành tích nổi bật như huy chương vàng đội tuyển nam các CLB quốc gia, huy chương vàng giải trẻ quốc gia và huy chương vàng giải vô địch trẻ đá cầu châu Á giai đoạn 2025-2026.

Ngay sau lễ khai mạc, môn kéo co được tổ chức, khuấy động không khí thi đấu, góp phần tăng cường tinh thần đoàn kết trong cộng đồng. Theo ban tổ chức, đến thời điểm hiện tại, vận động viên phường Phú Xuân đã tham gia 12/14 môn thi đấu trong tổng 18 môn thi đấu của Đại hội Thể dục Thể thao thành phố lần thứ X năm 2026. Thành tích bước đầu khá ấn tượng khi đoàn đang tạm dẫn đầu khối xã, phường, ban ngành toàn thành phố với 32 huy chương vàng, 12 huy chương bạc và 17 huy chương đồng.

Ở cấp phường, 8 môn thi đấu được tổ chức trong khuôn khổ đại hội cũng diễn ra sôi nổi, tạo không khí thi đua rộng khắp giữa các cụm dân cư. Đáng chú ý, các môn như Karatedo và Bida thu hút đủ 20 cụm với 84 tổ dân phố tham gia, mang đến nhiều trận đấu hấp dẫn, chất lượng chuyên môn cao, thu hút đông đảo người dân đến xem và cổ vũ.

Sáng cùng ngày, tại Khu du lịch sinh thái Về Nguồn, UBND phường Kim Long tổ chức khai mạc Đại hội Thể dục Thể thao lần thứ I năm 2026. Đại hội thu hút hơn 800 vận động viên tham gia tranh tài ở 8 môn gồm bóng đá, kéo co, cầu lông, cờ tướng, cờ vua, bida, việt dã và điền kinh.

Đồng diễn Võ thuật tại Đại hội TDTT phường Kim Long

Lễ khai mạc diễn ra sôi nổi với phần diễu hành biểu dương lực lượng gồm 4 khối nghi thức và 24 khối diễu hành, đại diện cho các ban ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị và 38 tổ dân phố trên địa bàn. Các khối tham gia với đội hình đồng đều, trang phục chỉnh tề, tạo nên khí thế phấn khởi, thể hiện sự phát triển rộng khắp của phong trào thể dục thể thao ở cơ sở.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Lê Văn Thìn, Phó Chủ tịch UBND phường Kim Long nhấn mạnh Đại hội Thể dục Thể thao lần thứ I năm 2026 không chỉ là dịp đánh giá thực chất phong trào luyện tập thể dục thể thao tại từng tổ dân phố, cơ quan, đơn vị mà còn là cơ hội tăng cường giao lưu, gắn kết giữa các tầng lớp Nhân dân. Qua đó, ban tổ chức mong muốn tiếp tục khơi dậy ý thức tự giác rèn luyện sức khỏe trong mỗi người dân.

Ngay sau lễ khai mạc, môn kéo co được tổ chức, tạo không khí thi đấu sôi nổi và cổ vũ tinh thần đoàn kết. Theo ban tổ chức, các nội dung thi đấu tại đại hội được triển khai đồng bộ, đảm bảo công khai, minh bạch, an toàn và tiết kiệm.

Đáng chú ý, môn bóng đá nam mang đến các trận đấu hấp dẫn với chất lượng chuyên môn tốt. Các trận đấu không chỉ tạo sân chơi bổ ích cho vận động viên mà còn thu hút đông đảo người dân đến theo dõi, cổ vũ, góp phần lan tỏa tinh thần thể thao rộng khắp trong cộng đồng dân cư.

Sáng 12/4, phường Hương An tổ chức Lễ khai mạc Đại hội Thể dục Thể thao lần thứ I năm 2026 trong không khí rộn ràng, phấn khởi, thu hút đông đảo cán bộ, Nhân dân và vận động viên tham gia, cổ vũ.

Môn kéo co diễn ra hấp dẫn, thu hút đông đảo người dân đến cổ vũ

Được thành lập từ ngày 1/7/2025 theo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, dù bước đầu vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp còn nhiều khó khăn, song phong trào TDTT tại Hương An đã nhanh chóng ổn định và phát triển. Thành tích tại Đại hội TDTT TP. Huế lần thứ X là minh chứng rõ nét khi đoàn vận động viên của phường tham gia 5/18 môn thi đấu và xuất sắc giành 2 Huy chương Vàng, 1 Huy chương Bạc, 1 Huy chương Đồng.

Những năm qua, phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” được triển khai sâu rộng, thu hút đông đảo các tầng lớp Nhân dân tham gia. Các hoạt động thể thao từ trường học đến khu dân cư, câu lạc bộ, đội nhóm được duy trì thường xuyên, chất lượng ngày càng nâng cao. Nhiều môn thể thao truyền thống như kéo co, trò chơi dân gian… được khôi phục, góp phần làm phong phú đời sống văn hóa cơ sở.

Hương An tiếp tục khẳng định là một trong những địa phương có phong trào TDTT mạnh, với nhiều thành tích nổi bật ở các môn như điền kinh, bóng đá, bóng chuyền, cờ vua, cờ tướng… Các môn thể thao không chỉ góp phần rèn luyện sức khỏe mà còn là “chất keo” gắn kết cộng đồng, xây dựng môi trường sống lành mạnh, tích cực, góp phần đẩy lùi tệ nạn xã hội.

Ngay sau lễ khai mạc, không khí Đại hội được “hâm nóng” với các trận thi đấu kéo co nam - nữ diễn ra đầy kịch tính. Tiếng hò reo cổ vũ vang dội, những màn tranh tài quyết liệt nhưng thấm đẫm tinh thần đoàn kết, trung thực, cao thượng đã tạo nên bức tranh sinh động của ngày hội thể thao toàn dân.

Đại hội TDTT phường Hương An lần thứ I diễn ra với 8 môn thi đấu gồm: cầu lông, bóng bàn, cờ vua, cờ tướng, bi sắt, bóng đá, kéo co và điền kinh; thu hút hàng ngàn vận động viên đến từ các tổ dân phố trên địa bàn tham gia thi đấu.

Cùng ngày, UBND phường Phong Thái tổ chức lễ khai mạc Đại hội Thể dục Thể thao lần thứ I, năm 2026.

Chương trình đồng diễn múa nón ấn tượng của Trường THPT Nguyễn Đình Chiểu tại lễ khai mạc

Đại hội thu hút đông đảo vận động viên (VĐV) đến từ 29 tổ dân phố, thi đấu 5 môn Bóng đá, Cầu lông, Việt dã, Kéo co, Bi sắt. Các VĐV thi đấu với tinh thần “đoàn kết-trung thực-cao thượng- tiến bộ”, quyết tâm cống hiến những trận đấu hấp dẫn, góp phần lan tỏa phong trào rèn luyện TDTT trong cộng đồng.

Đồng chí Trần Công Phước, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chủ tịch UBND phường, Trưởng Ban Tổ chức Đại hội cho biết: Đại hội là dịp để các vận động viên giao lưu, học hỏi, tăng cường tình đoàn kết sau khi thực hiện mô hình chính quyền 2 cấp; đồng thời là cơ hội đánh giá kết quả phong trào TDTT thời gian qua, tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại. Qua dịp này phát hiện và bồi dưỡng các nhân tố thể thao tiêu biểu, chuẩn bị lực lượng tham gia các giải cấp thành phố sắp đến.

Tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Ngọc Phương, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường đã tiếp nhận ngọn đuốc Đại hội được rước từ Nghĩa trang liệt sĩ Hương Điền và thực hiện nghi thức thắp lửa khai mạc. Nghi thức trang trọng này góp phần khơi dậy niềm tự hào, tạo khí thế sôi nổi, lan tỏa tinh thần thể thao trong toàn phường, góp phần xây dựng đời sống văn hóa lành mạnh, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân.