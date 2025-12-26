Phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, thực hiện khát vọng phát triển

Chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc. (Ảnh: TTXVN)

Đại hội không chỉ là dịp tổng kết thực tiễn sinh động chặng đường đã qua, mà còn có ý nghĩa định hướng việc tổ chức các phong trào thi đua trong bối cảnh đất nước đang triển khai những quyết sách chiến lược nhằm nắm bắt thời cơ và vận hội lịch sử của dân tộc.

Giai đoạn 2021-2025, đất nước phải đối mặt với diễn biến nhanh, phức tạp, bất ổn, khó lường, nhiều vấn đề mới, vượt dự báo, những thay đổi mang tính thời đại, chưa có tiền lệ của tình hình thế giới, khu vực và trong nước. Nhiều yếu tố bất định tạo ra khó khăn, thách thức lớn, đã và đang để lại hậu quả nặng nề.

Trong bối cảnh đó, Đảng lãnh đạo hệ thống chính trị đề cao ý chí, khát vọng phát triển, nỗ lực đặc biệt lớn vượt qua khó khăn, quyết liệt với tinh thần tăng tốc bứt phá. Đảng, Quốc hội, Chính phủ đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách đột phá, sắp xếp lại giang sơn để tạo ra tiềm năng mới, động năng mới, không gian phát triển mới.

Chúng ta đã kiểm soát thành công đại dịch Covid-19, “đi sau nhưng về trước”, sớm trở lại trạng thái bình thường mới để nhanh chóng phục hồi, mở cửa phát triển. Kết quả đó có đóng góp quan trọng của phong trào thi đua đặc biệt do Thủ tướng phát động “Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng, thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19”, đã khơi dậy mạnh mẽ tinh thần đoàn kết toàn dân tộc, phát huy cao độ ý chí tự lực, tự cường, sáng tạo, linh hoạt với nhiều mô hình thiết thực cùng hàng triệu tấm lòng vàng, hành động đẹp lan tỏa khắp mọi miền đất nước. Miền bắc đã chi viện, hỗ trợ Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía nam trong những tháng ngày khó khăn, thể hiện tinh thần đoàn kết, nghĩa tình đồng bào “tất cả vì miền nam ruột thịt”.

Những kết quả nổi bật của phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2021-2025 là cả một quá trình nỗ lực phấn đấu bền bỉ, liên tục, là tinh thần, ý chí dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng.

Kết quả thi đua “Cả nước chung tay xây dựng nông thôn mới” góp phần thay đổi căn bản diện mạo nông thôn, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, thúc đẩy cơ cấu lại nông nghiệp, phát triển kinh tế nông thôn gắn với đô thị hóa, bảo vệ môi trường và giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống.

Phong trào thi đua “Vì người nghèo-không để ai bị bỏ lại phía sau” đã tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong toàn xã hội, phát huy vai trò chủ thể của người dân trong công cuộc giảm nghèo bền vững, nâng cao nhận thức các cấp, các ngành, khơi dậy tinh thần nhân ái và ý chí vươn lên của người nghèo.

Phong trào “Cả nước chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trong năm 2025” đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân có thành tích đặc biệt xuất sắc, nhiều cách làm, mô hình, thể hiện trách nhiệm, tình thương, tình dân tộc, nghĩa đồng bào, sự sẻ chia của cả cộng đồng…

Mới đây nhất, trước thiệt hại nặng nề về người và của do lũ chồng lũ, bão chồng bão, sạt lở đất, ngập lụt lịch sử tại các tỉnh khu vực miền trung, ngày 1/12/2025, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã phát động và triển khai ngay “Chiến dịch Quang Trung” để huy động tổng lực và thần tốc xây dựng lại, sửa chữa nhà ở cho các gia đình bị thiệt hại, bảo đảm mọi người dân có nhà ở, thờ cúng tổ tiên, vui xuân đón Tết Nguyên đán và năm mới 2026.

Nhiều phong trào thi đua thực chất hướng mạnh vào các hành động thiết thực, đáp ứng đòi hỏi thực tiễn, có thể “cân, đong, đo, đếm” được, góp phần tạo chuyển biến mạnh mẽ về kinh tế-xã hội như: “Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”, “500 ngày đêm hoàn thành 3.000 km đường bộ cao tốc”, “Cả nước thi đua đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số”, “Bình dân học vụ số”; thi đua cao điểm lập thành tích chào mừng Đại hội lần thứ XIV của Đảng…

Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI cần đúc kết những bài học quý báu mang tầm lý luận, có giá trị định hướng thực tiễn cho việc tổ chức các phong trào thi đua trong thời gian tới, trước bối cảnh đất nước vẫn hiện hữu những nguy cơ tụt hậu, nhất là về công nghệ, rơi vào bẫy thu nhập trung bình… Các chương trình, kế hoạch, nhiệm vụ của phong trào thi đua yêu nước cần tập trung vào các đột phá chiến lược, nhất là về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số tạo nền tảng cho phát triển lực lượng sản xuất mới hiện đại, phương thức sản xuất, kinh doanh mới hiệu quả, phát triển năng lực sản xuất mới để chủ động đón đầu các cơ hội cả trước mắt và trong tương lai.

Đại hội lần thứ XIV của Đảng đang đến gần, đất nước bước vào kỷ nguyên vươn mình với khí thế và động lực mới. Thực hiện lời dạy của Bác Hồ kính yêu “Thi đua là yêu nước, yêu nước phải thi đua”, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng, quyết tâm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội 5 năm (2026-2030) theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, chủ đề Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI “Thi đua đổi mới, sáng tạo, tăng tốc bứt phá đưa đất nước vào kỷ nguyên phát triển hùng cường, văn minh, thịnh vượng”. Muôn người như một đồng lòng quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, thực chất thực hiện thành công khát vọng phát triển, ý chí tự chủ, tự tin, tự lực, tự cường, tự hào dân tộc.