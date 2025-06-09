Lan tỏa “Hạo khí Cần Vương” trong không gian di sản

Sự kiện thu hút 160 học sinh Trường THCS Thống Nhất và THCS Trần Cao Vân tham gia. Sau khi tham quan, tìm hiểu tư liệu, câu chuyện về Hàm Nghi- vị vua trẻ kiên trung, người chọn con đường lưu vong chứ không khuất phục trước thực dân Pháp tại không gian trưng bày “Vua Hàm Nghi, cuộc đời và nghệ thuật”, các em cùng tham gia các trò chơi thú vị như “Truyền chiếu dụ”, “Nhận chiếu dụ”, “Vượt núi băng rừng”, “Mưa tên bão đạn”...

“Em thường chỉ biết về phong trào Cần Vương qua sách giáo khoa, nhưng khi tham gia trò chơi truyền chiếu dụ, em có cảm giác như đang sống trong không khí năm 1885. Việc học lịch sử trở nên dễ hiểu và thú vị hơn rất nhiều”, Thảo Nhi, học sinhTrường THCS Thống Nhất chia sẻ.

Theo Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế Hoàng Việt Trung, việc tổ chức các hoạt động giáo dục di sản dành cho học sinh không chỉ nhằm giúp các em thêm hiểu biết lịch sử mà còn khơi dậy niềm tự hào dân tộc. “Chúng tôi mong muốn góp phần làm sống lại tinh thần Cần Vương và hình tượng Hoàng đế Hàm Nghi nhắc nhở tinh thần trách nhiệm với Tổ quốc và ý thức giữ gìn di sản đến thế hệ hôm nay”, ông nói.

Một số hình ảnh tại chương trình:

Giám đốc Trung tâm Hoàng Việt Trung chia sẻ về tinh thần Cần Vương tại chương trình

Thích thú xem tư liệu về vua Hàm Nghi tại không gian trưng bày “Vua Hàm Nghi, cuộc đời và nghệ thuật”

Tham gia trò chơi tại không không gian Cơ Mật Viện

Chăm chú giải "mật thư"

Cùng chinh phục thử thách "vượt núi băng rừng"

"Đôi hài vạn dặm dặm" cần sự khéo léo của cả đội

Học sinh về đích trong trò chơi "Ai là nhà sử học thông thái"

Trao giải cuộc thi Đại sứ truyền thông trẻ tại sự kiện