  • Huế ngày nay Online
ClockChủ Nhật, 07/12/2025 13:07

Lan tỏa “Hạo khí Cần Vương” trong không gian di sản

HNN.VN - Nhân kỷ niệm 140 năm Hoàng đế Hàm Nghi ban Chiếu Cần Vương (1885 - 2025) - dấu mốc mở đầu cho phong trào yêu nước tiêu biểu cuối thế kỷ XIX, sáng 7/12, tại Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế và không gian Cơ Mật Viện – Tam Tòa, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế tổ chức chương trình giáo dục di sản “Hạo khí Cần Vương”.

Sự kiện thu hút 160 học sinh Trường THCS Thống Nhất và THCS Trần Cao Vân tham gia. Sau khi tham quan, tìm hiểu tư liệu, câu chuyện về Hàm Nghi- vị vua trẻ kiên trung, người chọn con đường lưu vong chứ không khuất phục trước thực dân Pháp tại không gian trưng bày “Vua Hàm Nghi, cuộc đời và nghệ thuật”, các em cùng tham gia các trò chơi thú vị như  “Truyền chiếu dụ”, “Nhận chiếu dụ”, “Vượt núi băng rừng”, “Mưa tên bão đạn”...

“Em thường chỉ biết về phong trào Cần Vương qua sách giáo khoa, nhưng khi tham gia trò chơi truyền chiếu dụ, em có cảm giác như đang sống trong không khí năm 1885. Việc học lịch sử trở nên dễ hiểu và thú vị hơn rất nhiều”, Thảo Nhi, học sinhTrường THCS Thống Nhất chia sẻ.

Theo Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế Hoàng Việt Trung, việc tổ chức các hoạt động giáo dục di sản dành cho học sinh không chỉ nhằm giúp các em thêm hiểu biết lịch sử mà còn khơi dậy niềm tự hào dân tộc. “Chúng tôi mong muốn góp phần làm sống lại tinh thần Cần Vương và hình tượng Hoàng đế Hàm Nghi nhắc nhở tinh thần trách nhiệm với Tổ quốc và ý thức giữ gìn di sản đến thế hệ hôm nay”, ông nói.

Một số hình ảnh tại chương trình:

 Giám đốc Trung tâm Hoàng Việt Trung chia sẻ về tinh thần Cần Vương tại chương trình
Thích thú xem tư liệu về vua Hàm Nghi tại không gian trưng bày “Vua Hàm Nghi, cuộc đời và nghệ thuật”
 Tham gia trò chơi tại không không gian Cơ Mật Viện
 Chăm chú giải "mật thư" 
 Cùng chinh phục thử thách "vượt núi băng rừng"
"Đôi hài vạn dặm dặm" cần sự khéo léo của cả đội
 Học sinh về đích trong trò chơi "Ai là nhà sử học thông thái"
 Trao giải cuộc thi Đại sứ truyền thông trẻ tại sự kiện 
 Những người làm chương trình kỳ vọng lịch sử không chỉ nằm trong sách vở mà trở thành trải nghiệm sống động
Tin, ảnh: Liên Minh
 Từ khóa:
hạo khí cần vươngvua hàm nghiphong trào cần vươnggiáo dục di sảnhọc sinh thcs
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

“Tiếp lửa tri thức” định hướng cho 200 học sinh THCS huyện Phú Lộc

Ngày 9/6, Ban tổ chức chương trình “Tiếp lửa tri thức” phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Phú Lộc tổ chức giao lưu, hỗ trợ thông tin, chia sẻ kinh nghiệm và định hướng tương lai cho 200 em học sinh lớp 7, 8 và 9 trên địa bàn huyện. Phú Lộc là địa phương đầu tiên mà chương trình “Tiếp lửa tri thức” tổ chức giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm.

“Tiếp lửa tri thức” định hướng cho 200 học sinh THCS huyện Phú Lộc
21 tác phẩm hội họa của vua Hàm Nghi ra mắt công chúng

Chiều 24/3, Triển lãm hội hoạ của vua Hàm Nghi “Trời, Non, Nước | Allusive Panorama” do tạp chí Art Republik Việt Nam phối hợp tổ chức cùng Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế và Viện Pháp tại Việt Nam đã chính thức khai mạc tại điện Kiến Trung – Đại Nội Huế.

21 tác phẩm hội họa của vua Hàm Nghi ra mắt công chúng
Triển lãm tranh của vua Hàm Nghi tại điện Kiến Trung

“Trời, Non, Nước | Allusive Panorama” là triển lãm hội hoạ do tạp chí Art Republik Việt Nam phối hợp cùng Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế và Viện Pháp tại Việt Nam tổ chức, sẽ diễn ra từ ngày 25/3 và kéo dài 2 tuần tại điện Kiến Trung- Đại Nội Huế.

Triển lãm tranh của vua Hàm Nghi tại điện Kiến Trung
Hiến tặng di sản

Áo Nhật Bình của Hoàng hậu Nam Phương, những kỷ vật của vua Hàm Nghi, mũ quan đại thần… là những món quà “vô giá” được các cá nhân dành tặng cho Huế.

Hiến tặng di sản
"Hạo khí Cần Vương"

"Hạo khí Cần Vương" là chương trình do Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế, Bảo tàng Cổ vật Cung đình (CVCĐ) Huế phối hợp cùng trường THCS Hàm Nghi tổ chức ngày 11/1 tại Không gian trưng bày "Vua Hàm Nghi, cuộc đời và nghệ thuật" - Bảo tàng CVCĐ Huế. Tham dự có 130 học sinh trường THCS Hàm Nghi và THPT Chuyên Quốc Học.

Hạo khí Cần Vương

TIN MỚI

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Tổng biên tập: Hoàng Đăng Khoa

Phó Tổng biên tập phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top