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ClockThứ Sáu, 19/06/2026 09:59

Tăng cường quan hệ hợp tác giữa Công an TP. Huế và Công an tỉnh Xiêm Riệp

HNN.VN - Thực hiện chủ trương mở rộng quan hệ đối ngoại và hợp tác quốc tế trong Công an nhân dân, kế hoạch hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ Nội vụ Vương quốc Campuchia năm 2026, từ ngày 16 đến 20/6/2026, đoàn công tác Công an TP. Huế do đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tuấn, UVTV Thành ủy, Giám đốc Công an thành phố làm trưởng đoàn đã đến thăm, làm việc với Công an tỉnh Xiêm Riệp, Vương quốc Campuchia.

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Đoàn công tác Công an TP. Huế và Công an tỉnh Xiêm Riệp chụp ảnh lưu niệm 

Ngài Trung tướng Seng Ravuth, Phó Cục trưởng Cục Quan hệ quốc tế và Ngài Trung tướng Huot Sothy, Giám đốc Công an tỉnh Xiêm Riệp bày tỏ vui mừng khi được đón tiếp đoàn công tác Công an TP. Huế sang thăm và làm việc. Đồng thời, xác định đây là khởi đầu tốt đẹp cho mối quan hệ hợp tác giữa công an hai địa phương trong thời gian tới.

Tại buổi hội đàm, Công an TP. Huế và Công an tỉnh Xiêm Riệp đã thông tin, trao đổi về tình hình an ninh, trật tự. Hai bên cũng ghi nhận, đánh giá cao những kết quả đã đạt được trong thời gian qua và chia sẻ kinh nghiệm, cách làm hiệu quả trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, tập trung vào tội phạm lừa đảo trên không gian mạng và tội phạm mua bán người.

Thăm và tặng quà các em học sinh là con em người Việt Nam đang sinh sống tại khu vực Biển Hồ (Vương quốc Campuchia)

Hai bên thống nhất tiếp tục triển khai hiệu quả kế hoạch hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ Nội vụ Vương quốc Campuchia năm 2026; tăng cường trao đổi thông tin, kinh nghiệm công tác, phối hợp đấu tranh phòng, chống tội phạm, góp phần giữ vững an ninh, trật tự, phục vụ sự phát triển của mỗi địa phương. Đồng thời, vun đắp mối quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Campuchia ngày càng bền chặt, sâu sắc hơn.

Nhân dịp này, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tuấn trân trọng cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu, chân thành của lãnh đạo Cục Quan hệ quốc tế và Công an tỉnh Xiêm Riệp dành cho đoàn công tác. Trong khuôn khổ chuyến công tác, đoàn đã đến thăm, khảo sát thực tế tại một số đơn vị thuộc Công an tỉnh Xiêm Riệp để tìm hiểu mô hình tổ chức, phương thức triển khai các mặt công tác chuyên môn. Theo chương trình hoạt động, trong những ngày tiếp theo, đoàn sẽ đến thăm và làm việc với Cơ quan đại diện Bộ Công an Việt Nam tại Campuchia.

Trong khuôn khổ chuyến công tác, đoàn đã đến thăm, động viên và trao tặng quà cho các em học sinh là con em người Việt Nam đang sinh sống tại khu vực Biển Hồ (Vương quốc Campuchia) hiện đang theo học tại ngôi trường do Bộ Tư lệnh Quân khu 7 - Bộ Quốc phòng Việt Nam xây dựng. Tại đây, các đồng chí trong đoàn đã ân cần thăm hỏi tình hình học tập, sinh hoạt của các em, bày tỏ sự quan tâm, chia sẻ và mong muốn các em tiếp tục nỗ lực học tập, rèn luyện, vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống, trở thành những công dân có ích cho xã hội.

Minh Nguyên
 Từ khóa:
huếcông anthămlàm việcvương quốccampuchiachia sẻkinh nghiệman ninhtrật tự
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