  • Huế ngày nay Online
ClockThứ Hai, 10/11/2025 17:20

Xử lý 280 trường hợp vi phạm giao thông trong ngày đầu ra quân cao điểm

HNN.VN - Ngày 10/11, Công an TP. Huế cho biết Phòng Cảnh sát giao thông đã đồng loạt ra quân mở đợt cao điểm kiểm tra, xử lý vi phạm nồng độ cồn trên toàn địa bàn thành phố từ tối 9/11.

Khởi tố 32 thanh thiếu niên mang hung khí đi “hỗn chiến” trong đêmHai vợ chồng bị lừa hơn 500 triệu đồng qua ứng dụng VNeID giả mạoRa quân xử lý vi phạm nồng độ cồnNgăn chặn tình trạng bỏ xe, “né” phạt

Lực lượng Cảnh sát giao thông lập biên bản xử lý các trường hợp vi phạm. Ảnh: Công an TP. Huế

Đợt cao điểm lần này được triển khai trên toàn TP. Huế, tập trung tại các tuyến quốc lộ, đường liên thôn, liên xã, đường nội thị và địa bàn tập trung nhiều cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, giải trí như: Nhà hàng, quán nhậu, karaoke, bar, pub beer… Các tuyến đường trọng điểm gồm Bà Triệu, Hùng Vương, Chu Văn An, Lê Lợi, Phạm Ngũ Lão, Phạm Văn Đồng, nơi tập trung đông người dân và du khách vào các khung giờ cao điểm.

Lực lượng Cảnh sát giao thông phối hợp công an các phường, xã và các lực lượng chức năng khác tổ chức tuần tra khép kín theo các khung giờ: 12h - 14h, 19h30 - 24h tại khu vực nội thị; vùng ngoại thành từ 18h30 - 21h; khu công nghiệp từ 19h - 22h. Ngoài ra, lực lượng Cảnh sát giao thông còn sử dụng mô tô tuần tra cơ động quanh khu vực kiểm soát để kịp thời phát hiện, ngăn chặn các trường hợp quay đầu xe, trốn tránh việc kiểm tra.

Trong ngày đầu cao điểm ra quân, lực lượng chức năng đã lập biên bản 280 trường hợp vi phạm (68 ô tô, 212 mô tô) với 351 lỗi, tạm giữ 106 phương tiện. Trong đó, có 105 trường hợp vi phạm nồng độ cồn (3 ô tô, 102 mô tô).

Theo kế hoạch, đợt cao điểm sẽ được duy trì đến hết năm 2025. Ngoài kiểm tra, xử lý chuyên đề vi phạm nồng độ cồn, căn cứ thực tế từng tuyến, địa bàn, lực lượng Cảnh sát giao thông sẽ kết hợp kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn giao thông hoặc gây phức tạp về trật tự an toàn giao thông, đảm bảo linh hoạt, hiệu quả.

Lực lượng Cảnh sát giao thông, Công an các phường, xã kiên quyết xử lý nghiêm mọi trường hợp vi phạm, góp phần xây dựng văn hóa giao thông an toàn, văn minh và giảm thiểu tai nạn trên địa bàn TP. Huế, bảo vệ tính mạng, sức khỏe và tài sản cho Nhân dân.

Minh Nguyên
 Từ khóa:
huếcông anra quânxử lývi phạmnồng độ cồn
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Hỗ trợ 1,5 tỷ đồng cho đoàn viên, người lao động thành phố Huế bị ảnh hưởng lũ lụt

Sáng 10/11, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam Nguyễn Đình Khang đã đến thăm, động viên và trao quà hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động (NLĐ) thành phố Huế bị ảnh hưởng nặng nề do đợt mưa lũ lịch sử cuối tháng 10/2025.

Hỗ trợ 1,5 tỷ đồng cho đoàn viên, người lao động thành phố Huế bị ảnh hưởng lũ lụt
Khởi tố 32 thanh thiếu niên mang hung khí đi “hỗn chiến” trong đêm

Tối 8/11, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP. Huế cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với 32 thanh thiếu niên về hành vi gây rối trật tự công cộng, đồng thời áp dụng biện pháp ngăn chặn, ra lệnh bắt 15 bị can để tạm giam, 17 bị can cấm đi khỏi nơi cư trú.

Khởi tố 32 thanh thiếu niên mang hung khí đi “hỗn chiến” trong đêm

TIN MỚI

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Tổng biên tập: Hoàng Đăng Khoa

Phó Tổng biên tập phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top