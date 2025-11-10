Xử lý 280 trường hợp vi phạm giao thông trong ngày đầu ra quân cao điểm

Lực lượng Cảnh sát giao thông lập biên bản xử lý các trường hợp vi phạm. Ảnh: Công an TP. Huế

Đợt cao điểm lần này được triển khai trên toàn TP. Huế, tập trung tại các tuyến quốc lộ, đường liên thôn, liên xã, đường nội thị và địa bàn tập trung nhiều cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, giải trí như: Nhà hàng, quán nhậu, karaoke, bar, pub beer… Các tuyến đường trọng điểm gồm Bà Triệu, Hùng Vương, Chu Văn An, Lê Lợi, Phạm Ngũ Lão, Phạm Văn Đồng, nơi tập trung đông người dân và du khách vào các khung giờ cao điểm.

Lực lượng Cảnh sát giao thông phối hợp công an các phường, xã và các lực lượng chức năng khác tổ chức tuần tra khép kín theo các khung giờ: 12h - 14h, 19h30 - 24h tại khu vực nội thị; vùng ngoại thành từ 18h30 - 21h; khu công nghiệp từ 19h - 22h. Ngoài ra, lực lượng Cảnh sát giao thông còn sử dụng mô tô tuần tra cơ động quanh khu vực kiểm soát để kịp thời phát hiện, ngăn chặn các trường hợp quay đầu xe, trốn tránh việc kiểm tra.

Trong ngày đầu cao điểm ra quân, lực lượng chức năng đã lập biên bản 280 trường hợp vi phạm (68 ô tô, 212 mô tô) với 351 lỗi, tạm giữ 106 phương tiện. Trong đó, có 105 trường hợp vi phạm nồng độ cồn (3 ô tô, 102 mô tô).

Theo kế hoạch, đợt cao điểm sẽ được duy trì đến hết năm 2025. Ngoài kiểm tra, xử lý chuyên đề vi phạm nồng độ cồn, căn cứ thực tế từng tuyến, địa bàn, lực lượng Cảnh sát giao thông sẽ kết hợp kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn giao thông hoặc gây phức tạp về trật tự an toàn giao thông, đảm bảo linh hoạt, hiệu quả.

Lực lượng Cảnh sát giao thông, Công an các phường, xã kiên quyết xử lý nghiêm mọi trường hợp vi phạm, góp phần xây dựng văn hóa giao thông an toàn, văn minh và giảm thiểu tai nạn trên địa bàn TP. Huế, bảo vệ tính mạng, sức khỏe và tài sản cho Nhân dân.