Khởi tố 32 thanh thiếu niên mang hung khí đi “hỗn chiến” trong đêm

Nhóm thanh niên tại cơ quan công an. Ảnh: Công an TP. Huế

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, do có mâu thuẫn với một nhóm thanh thiếu niên ở phường Hương Trà nên tối 7/7, nhóm của Đặng Quốc Bảo H. (SN 2008, trú tại phường Hương An) gồm 39 đối tượng đi trên gần 20 xe mô tô với mục đích đi tìm đánh nhóm thanh thiếu niên ở phường Hương Trà.

Khi cả nhóm đến công viên Tứ Hạ, do không tìm được nên cả nhóm tiếp tục chạy ra Quốc lộ 1 để vào lại trung tâm thành phố. Trong quá trình đó, có 15 xe mô tô chạy ngược chiều đoạn vòng xuyến Hương Trà rồi chạy thẳng tuyến Quốc lộ 1, khi vào đến phường Hương An thì giải tán, lúc này khoảng gần 23h cùng ngày.

Quá trình cùng nhau đi trên đường với gần 20 xe mô tô, nhóm thanh thiếu niên này còn cầm theo dao tự chế, ống tuýp sắt làm hung khí nguy hiểm và chạy xe với tốc độ cao, lạng lách, bóp còi gây mất an ninh trật tự khiến người dân hoang mang.

Sau khi tiếp nhận vụ việc, cơ quan điều tra đã phối hợp với công an các phường trên địa bàn thành phố tiến hành truy xét nhóm đối tượng thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật. Tại cơ quan điều tra, các đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP. Huế đang tiếp tục điều tra để xử lý theo quy định của pháp luật.