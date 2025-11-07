Hai vợ chồng bị lừa hơn 500 triệu đồng qua ứng dụng VNeID giả mạo

Chị N.T.N trình báo sự việc tại cơ quan công an. Ảnh: Công an TP. Huế

Theo đó, vào khoảng 11h22 ngày 1/11, chị N.T.N (trú tại phường Dương Nỗ) nhận được cuộc gọi từ số điện thoại di động lạ gọi đến tự xưng là Công an phường Dương Nỗ. Người này thông báo với chị N. cần mang theo CCCD của hai vợ chồng và giấy khai sinh của con đến Công an phường Dương Nỗ để làm thủ tục đăng ký thông tin, lấy mã số hồ sơ điện tử của cháu bé để công an làm việc.

Các đối tượng yêu cầu kết bạn Zalo và liên lạc bằng cuộc gọi video với chị N. cùng chồng của chị để hướng dẫn đăng nhập vào ứng dụng VneID thông qua việc tải ứng dụng này theo đường link http://chinhphu-vngov.cc (đây là đường link giả mạo do các đối tượng lập nên).

Sau khi vào link tải app, chị N. đã làm các bước theo yêu cầu gồm: Nhập thông tin của bản thân, chồng, con và xác thực khuôn mặt. Tiếp đó, các đối tượng gọi video yêu cầu cung cấp hình ảnh các loại giấy tờ để tích hợp bảo hiểm y tế, giấy phép lái xe, giấy chứng nhận đăng ký xe thông qua cuộc gọi.

Do tin tưởng đó là lực lượng Công an phường Dương Nỗ, chị N. và chồng đã làm theo hướng dẫn. Đến 12h33 cùng ngày, chị N. phát hiện tài khoản ngân hàng của mình và chồng chị lần lượt có thông báo chuyển tiền đến tài khoản lạ với tổng số tiền hơn 524 triệu đồng.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP. Huế khuyến cáo người dân cần cảnh giác khi nhận các cuộc gọi tự xưng là cán bộ cơ quan quản lý Nhà nước, nhân viên ngân hàng, nhà mạng... đề nghị cung cấp thông tin cá nhân. Đồng thời, tuyệt đối không chia sẻ, cung cấp thông tin của bản thân cho người khác qua điện thoại hoặc mạng xã hội.

Bên cạnh đó, người dân cần liên hệ trực tiếp đến Công an phường, xã nơi cư trú khi nhận được yêu cầu chỉnh sửa/bổ sung thông tin cá nhân và liên hệ đến số hotline của nhà mạng, ngân hàng khi nhận được yêu cầu chuẩn hóa thông tin thuê bao hoặc tài khoản ngân hàng.