Ngăn chặn tình trạng bỏ xe, “né” phạt

CSGT Công an TP. Huế tăng cường kiểm tra giấy tờ phương tiện xe máy

Hệ lụy từ việc “bỏ của chạy lấy người”

Trường hợp của ông N.V.N., trú tại phường Mỹ Thượng là ví dụ điển hình. Trước đó, trong một lần “đi nhậu” về, ông N. vẫn cố tình điều khiển xe máy lưu thông trên đường và đã bị lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) kiểm tra, lập biên bản vì vi phạm nồng độ cồn. Với hành vi này, ông N. đã bị CSGT tạm giữ phương tiện. Tuy nhiên, thay vì đến làm việc và nộp phạt, ông N. đã bỏ luôn xe máy với lý do số tiền nộp phạt quá lớn so với giá trị của chiếc xe.

Theo lực lượng chức năng, đây không phải là trường hợp cá biệt. “Thực tế có không ít người vi phạm dù biết rõ lỗi nhưng vẫn cố tình không đến cơ quan công an làm việc. Nhiều người cho rằng, giá trị phương tiện thấp hơn mức phạt, nên chọn cách bỏ luôn xe, bỏ luôn cả giấy tờ liên quan”, một cán bộ Phòng CSGT Công an TP. Huế cho biết.

Theo quy định của Luật Xử lý vi phạm hành chính, thời hiệu xử lý là 12 tháng. Hết thời hạn, nếu người vi phạm vẫn không đến giải quyết, cơ quan công an sẽ thông báo công khai trên phương tiện truyền thông và niêm yết danh sách phương tiện tại trụ sở. Sau 30 ngày kể từ khi thông báo, nếu vẫn không đến nhận, phương tiện sẽ bị xử lý theo quy định.

Việc người vi phạm cố tình “lờ đi” nghĩa vụ khiến công tác quản lý gặp nhiều khó khăn. Điều này đồng nghĩa với việc, bãi giữ xe vi phạm của lực lượng chức năng ngày càng quá tải, tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ, mất an toàn, đồng thời gây lãng phí lớn về tài sản của người dân.

Đồng bộ nhiều giải pháp

Trước thực trạng đó, Công an TP. Huế đã triển khai đồng bộ nhiều biện pháp. Ngoài việc đẩy mạnh tuyên truyền để nâng cao nhận thức cho người dân, lực lượng chức năng còn gửi thông báo về tận địa phương, đơn vị nhằm nhắc nhở, vận động người vi phạm đến giải quyết.

Đồng thời, các biện pháp mạnh cũng được áp dụng, đó là, nếu người vi phạm không nộp phạt đúng thời hạn sẽ bị tạm dừng một số quyền hành chính như: Không được đăng ký, đăng kiểm phương tiện; không được cấp, đổi hoặc cấp lại giấy phép lái xe. Cách làm này được xem là giải pháp răn đe hiệu quả, buộc người vi phạm phải có trách nhiệm chấp hành.

Một giải pháp quan trọng khác là số hóa công tác xử lý vi phạm. Thực hiện Nghị định 151/2024/NĐ-CP ngày 15/11/2024 của Chính phủ (có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2025), dữ liệu vi phạm hành chính trong lĩnh vực trật tự, an toàn giao thông được cập nhật và lưu trữ đầy đủ trên hệ thống điện tử. Thông tin người vi phạm, biển số xe, hành vi, mức phạt, tình trạng nộp phạt được kết nối với Cổng Dịch vụ công quốc gia và Cổng Dịch vụ công Bộ Công an, giúp cơ quan chức năng dễ dàng phát hiện, theo dõi và xử lý các trường hợp chậm trễ.

Để ngăn chặn triệt để tình trạng bỏ xe, “né” nộp phạt, bên cạnh chế tài đủ mạnh, cần xây dựng ý thức tự giác chấp hành pháp luật trong mỗi người dân. Bởi việc bỏ xe không chỉ gây thiệt hại cho chính chủ phương tiện mà còn khiến bộ máy quản lý thêm gánh nặng, lãng phí nguồn lực xã hội.

Thượng tá Nguyễn Anh Tuấn, Trưởng phòng CSGT Công an TP. Huế khẳng định: “Thời gian tới, chúng tôi sẽ không chỉ dừng lại ở tuyên truyền, nhắc nhở, mà sẽ rà soát, xử lý nghiêm những trường hợp cố tình bỏ phương tiện, không hợp tác với cơ quan công an. Điều quan trọng là xây dựng được ý thức, hình thành thói quen văn minh, tuân thủ pháp luật trong tham gia giao thông”.

Sự kết hợp giữa pháp luật nghiêm minh và giáo dục ý thức cộng đồng là nền tảng để đưa công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông đi vào chiều sâu, bền vững. Chỉ khi nào người dân hiểu rằng, việc chấp hành là trách nhiệm và quyền lợi của chính mình, thì lúc đó các hành vi “né tránh”, “bỏ của chạy lấy người” sẽ dần bị loại bỏ.