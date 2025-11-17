Khởi tố đối tượng gây tai nạn giao thông chết người

Đối tượng Hồ Thúc Minh Tiến tại cơ quan công an. Ảnh: T.H

Trước đó, khoảng 11h ngày 19/8/2025, Hồ Thúc Minh Tiến điều khiển xe ô tô đi trên tuyến QL1A theo hướng TP. Đà Nẵng đến TP. Huế. Khi đến đoạn đường tại Km873+800 thuộc xã Chân Mây - Lăng Cô thì xảy ra va chạm với một người dân đang điều khiển xe mô tô phía trước đi cùng chiều. Vụ tai nạn khiến nạn nhân bị chấn thương sọ não và điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế đến ngày 28/8 thì tử vong. Kết quả test nhanh xác định đối tượng Tiến dương tính với chất ma túy.

Qua kiểm tra và xác minh, lực lượng chức năng xác định nguyên nhân vụ tai nạn giao thông vì nạn nhân chuyển hướng xe không đảm bảo an toàn. Đồng thời, đối tượng Hồ Thúc Minh Tiến điều khiển phương tiện trong tình trạng đã sử dụng chất ma túy, không giảm tốc độ để đảm bảo an toàn tại nơi có biển báo hiệu nguy hiểm dẫn đến va chạm giao thông.

Hiện cơ quan công an đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định.