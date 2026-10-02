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ClockThứ Sáu, 02/10/2026 16:49

Bộ đội Biên phòng quyết liệt đấu tranh với tội phạm ma túy và mua bán người

HNN.VN - Chiều 2/10, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch phối hợp xây dựng xã, phường, đặc khu không ma túy và tổng kết các hoạt động hưởng ứng “Tháng hành động phòng, chống mua bán người”.

Thưởng nóng lực lượng bắt giữ đối tượng tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy Bước trượt của một cựu cán bộ cơ yếuTuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túyTừ các đường dây ma túy tinh vi và bản án nghiêm khắcTuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng, chống ma túyĐẩy lùi ma túy từ cơ sở

Các đại biểu tham dự tại điểm cầu thành phố Huế. 

Trung tướng Vũ Trung Kiên, Tư lệnh BĐBP chủ trì hội nghị. Tham dự tại điểm cầu TP. Huế có Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Mạnh.

Thời gian qua, các đơn vị BĐBP toàn quốc đã tập trung đấu tranh với các đường dây tội phạm có tính chất tổ chức, xuyên quốc gia. Nhiều vụ án đã thể hiện rõ sự gắn kết giữa phòng, chống mua bán người (MBN) với phòng, chống lừa đảo trực tuyến và đưa người xuất nhập cảnh trái phép. Các lực lượng chú trọng khai thác thông tin từ nạn nhân và người trở về để mở rộng điều tra, xác định các đối tượng liên quan ở trong và ngoài nước. Kết quả, BĐBP đã xác lập, đấu tranh 8 chuyên án MBN, bắt 21 đối tượng; triệt phá 2 tụ điểm lừa đảo trực tuyến tại Campuchia do người Việt Nam tổ chức, điều hành.

Tại TP. Huế, công tác đấu tranh với tội phạm ma túy được triển khai quyết liệt, bắt giữ và xử lý nghiêm các vi phạm, kiên quyết không để hình thành “điểm nóng” trên địa bàn. Qua đó, BĐBP thành phố đã điều tra, xử lý 5 vụ/10 đối tượng, thu giữ 32,804 gam ma túy tổng hợp và 21,59 gam cỏ Mỹ; đồng thời phối hợp với lực lượng công an bắt giữ, xử lý 23 vụ/61 đối tượng, thu giữ 17,807 gam ma túy tổng hợp. Địa bàn chưa phát hiện hoạt động của tội phạm mua bán người.

 Bộ đội Biên phòng thành phố triệt phá một vụ án ma túy ở xã A Lưới 1.

Phát biểu kết luận hội nghị, Trung tướng Vũ Trung Kiên, Tư lệnh BĐBP yêu cầu các đơn vị khẩn trương triển khai thực hiện nghiêm túc các kế hoạch, xác định rõ trách nhiệm và áp dụng đồng bộ các giải pháp. Các đơn vị phải giữ vững, mở rộng các xã, phường, đặc khu biên giới không ma túy, đồng sức đồng lòng thực hiện đúng lộ trình đã đề ra. Bộ Tư lệnh sẽ kiên quyết xử lý nghiêm trách nhiệm người đứng đầu nếu đơn vị không hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ.

Về công tác phòng, chống MBN, Tư lệnh BĐBP đề nghị các đơn vị chủ động nắm chắc tình hình, dự báo và phòng ngừa từ sớm, từ xa; tập trung vào các địa bàn và nhóm đối tượng có nguy cơ cao; tuyệt đối không để xảy ra tình trạng thụ động, chờ vụ việc phát sinh mới xử lý.

Dịp này, Bộ Tư lệnh BĐBP đã khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong đấu tranh, phá Chuyên án A3-626p, bắt giữ 2 đối tượng, thu giữ 40 bánh ma túy và 30kg ma túy tổng hợp.

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 Từ khóa:
ma túymua bán ngườiBĐBPbiên phòngTư lệnhHội nghị
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