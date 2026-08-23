Đại diện đoàn kiểm tra trao đổi thông tin về xây dựng "Phường không ma túy" tại Phong Phú.

Từ tháng 8/2025 đến tháng 7/2026, phường Phong Phú đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp xây dựng “Phường không ma túy”, đạt một số kết quả tích cực. Công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân được chú trọng; địa phương lắp đặt 25 hòm thư tố giác tội phạm, phản ánh tệ nạn ma túy; công khai 25 đường dây nóng của trưởng Công an phường. 100% cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân trên địa bàn ký cam kết không tham gia tội phạm, tệ nạn ma túy và thực hiện xây dựng phường không ma túy.

Trong thời gian trên, phường tổ chức 23 lượt tuyên truyền với 4.775 người tham gia, trong đó có 6/9 trường học, 2 buổi dành cho các hộ kinh doanh và 2 buổi tại các tổ dân phố (TDP). Công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về phòng, chống ma túy được lồng ghép cho 40 trường hợp có tiền án, tiền sự; phát hơn 1.000 tờ rơi và duy trì pano, áp phích, băng rôn tại các tuyến đường, khu dân cư.

Tuyên truyền trực tiếp cũng được triển khai tại các cơ sở kinh doanh có điều kiện, nhà thờ, cơ sở thờ tự và khu vực chợ. Ngày 27/6, phường tổ chức lễ mít tinh hưởng ứng “Tháng hành động phòng, chống ma túy” và giải chạy phong trào “Chung một quyết tâm xây dựng phường không ma túy”, thu hút hơn 400 người tham gia.

Tại buổi kiểm tra, đoàn công tác kiểm tra hồ sơ, đối chiếu các quy định, bản cam kết; đồng thời trực tiếp trao đổi với các cơ quan, đơn vị, TDP về công tác xây dựng “Phường không ma túy”.

Dịp này, đoàn kiểm tra ghi nhận những nỗ lực và kết quả của phường trong tuyên truyền, phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, tệ nạn ma túy. Địa phương tiếp tục đa dạng hóa hình thức tuyên truyền, chủ động phòng ngừa, không để phát sinh điểm ma túy; phát huy vai trò của TDP, các tổ tự quản và Nhân dân trong phát hiện, cung cấp thông tin. Đồng thời, xác định xây dựng “Phường không ma túy” ở Phong Phú là nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài, cần sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị và toàn thể người dân ở địa phương.