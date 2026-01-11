  • Huế ngày nay Online
Phát hiện 2 vụ vận chuyển hàng hóa không hóa đơn, chứng từ

HNN.VN - Ngày 11/1, Công an TP. Huế cho biết vừa phát hiện, xử lý hai vụ việc liên quan đến vận chuyển hàng hóa không có đầy đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp.

Cảnh sát giao thông kiểm tra, thu giữ số hàng hóa vi phạm

Trước đó, vào lúc 4h30 ngày 9/1, trong quá trình tuần tra, kiểm soát tại Km 22+100 QL1 đoạn đường tránh Huế, Tổ công tác thuộc Đội 2 - Phòng Cảnh sát giao thông đã ra hiệu lệnh dừng kiểm tra xe ô tô đầu kéo biển kiểm soát 51C-628.55 kéo theo rơ-moóc 51R-096.51. Người điều khiển phương tiện là ông Trần Ngọc Q. (sinh năm 1995, trú tại tỉnh Gia Lai).

Qua kiểm tra, ông Q. có hành vi không sử dụng đủ đèn chiếu sáng trong thời gian từ 18h đến 6h ngày hôm sau, vi phạm quy định về an toàn giao thông đường bộ. Tổ công tác đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với hành vi trên.

Ngoài ra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe đang vận chuyển hơn 10 tấn hàng hóa gồm gà thành phẩm, sữa, bia... Tại thời điểm kiểm tra, ông Q. chưa xuất trình đầy đủ hóa đơn, chứng từ cũng như giấy chứng nhận an toàn thực phẩm. Ông Q. khai nhận đang vận chuyển số hàng trên từ TP. Hồ Chí Minh ra các tỉnh phía Bắc để tiêu thụ thì bị lực lượng công an dừng phương tiện kiểm tra.

Cùng ngày, trong quá trình tuần tra, kiểm soát tại Km10 Tỉnh lộ 18 thuộc địa phận xã Phú Vang, tổ công tác của Trạm Cảnh sát giao thông Phú Lộc đã phát hiện một xe ô tô vận chuyển khoảng 500 bao đường không có hóa đơn, chứng từ. Tổ công tác đã lập biên bản và bàn giao người, tang vật cùng phương tiện cho Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP. Huế để tiếp tục xác minh, xử lý theo thẩm quyền.

Minh Nguyên
