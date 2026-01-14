Xây dựng nhiều mô hình tiên tiến, góp phần giữ gìn an ninh trật tự

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Toàn, Chủ tịch Hội Cựu CAND TP. Huế phát biểu định hướng nhiệm vụ công tác năm 2026 của hội

Năm 2025, Hội Cựu CAND thành phố đã tích cực triển khai chủ trương sắp xếp tổ chức bộ máy theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp với 40 chi hội được thành lập. Công tác tập hợp lực lượng, kết nạp hội viên được chú trọng với tổng cộng 2.430 hội viên được kết nạp. Từ đó, đã tham gia đóng góp sức lực và trí tuệ, góp phần thực hiện hiệu quả các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, nhiệm vụ quốc phòng - an ninh trên địa bàn.

Nổi bật, Hội Cựu CAND thành phố phối hợp với lực lượng công an đẩy mạnh xây dựng các mô hình, điển hình tiên tiến về hoạt động của Hội Cựu CAND và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc như: “Mô hình hội viên vì bình yên cuộc sống", “Mô hình đảm bảo an ninh, an toàn tuyến biển và công tác đảm bảo an toàn giao thông nông thôn”; “Mô hình tham gia đảm bảo an ninh, trật tự”…

Năm 2026, Hội Cựu CAND TP. Huế tiếp tục củng cố, kiện toàn nâng cao chất lượng hoạt động theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, duy trì hoạt động và làm tốt công tác kết nạp hội viên.

Bên cạnh đó, tập trung triển khai hiệu quả mô hình hội viên tham gia hoạt động trong hệ thống chính trị - xã hội và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc gắn với các phong trào thi đua của các tổ chức chính trị - xã hội. Đồng thời, nâng cao vai trò, ý thức trách nhiệm của tổ chức hội và hội viên trong tham gia các phong trào tại địa phương như: Phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm ma túy; bảo đảm an toàn giao thông; kịp thời phát hiện và ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật về đánh bắt cá, chim trời, trộm chó bằng phương tiện, công cụ trái pháp luật… góp phần giữ gìn môi trường xanh, sạch, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và nâng cao đời sống văn hóa ở khu dân cư.