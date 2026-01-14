  • Huế ngày nay Online
ClockThứ Tư, 14/01/2026 12:30
Hội Cựu Công an nhân dân TP. Huế:

Xây dựng nhiều mô hình tiên tiến, góp phần giữ gìn an ninh trật tự

HNN.VN - Sáng 14/1, Hội Cựu Công an nhân dân (CAND) TP. Huế tổ chức tổng kết công tác Hội năm 2025 và triển phương hướng nhiệm vụ năm 2026.

Phối hợp đảm bảo an ninh trật tự và phòng, chống tội phạm Xây dựng An Cựu thành địa bàn không có ma túyThành lập Hội Cựu Công an Nhân dân Quảng Điền Thành lập Hội Cựu Công an Nhân dân TX. Hương Thuỷ

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Toàn, Chủ tịch Hội Cựu CAND TP. Huế phát biểu định hướng nhiệm vụ công tác năm 2026 của hội

Năm 2025, Hội Cựu CAND thành phố đã tích cực triển khai chủ trương sắp xếp tổ chức bộ máy theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp với 40 chi hội được thành lập. Công tác tập hợp lực lượng, kết nạp hội viên được chú trọng với tổng cộng 2.430 hội viên được kết nạp. Từ đó, đã tham gia đóng góp sức lực và trí tuệ, góp phần thực hiện hiệu quả các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, nhiệm vụ quốc phòng - an ninh trên địa bàn.

Nổi bật, Hội Cựu CAND thành phố phối hợp với lực lượng công an đẩy mạnh xây dựng các mô hình, điển hình tiên tiến về hoạt động của Hội Cựu CAND và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc như: “Mô hình hội viên vì bình yên cuộc sống", “Mô hình đảm bảo an ninh, an toàn tuyến biển và công tác đảm bảo an toàn giao thông nông thôn”; “Mô hình tham gia đảm bảo an ninh, trật tự”…

Năm 2026, Hội Cựu CAND TP. Huế tiếp tục củng cố, kiện toàn nâng cao chất lượng hoạt động theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, duy trì hoạt động và làm tốt công tác kết nạp hội viên.

Bên cạnh đó, tập trung triển khai hiệu quả mô hình hội viên tham gia hoạt động trong hệ thống chính trị - xã hội và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc gắn với các phong trào thi đua của các tổ chức chính trị - xã hội. Đồng thời, nâng cao vai trò, ý thức trách nhiệm của tổ chức hội và hội viên trong tham gia các phong trào tại địa phương như: Phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm ma túy; bảo đảm an toàn giao thông; kịp thời phát hiện và ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật về đánh bắt cá, chim trời, trộm chó bằng phương tiện, công cụ trái pháp luật… góp phần giữ gìn môi trường xanh, sạch, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và nâng cao đời sống văn hóa ở khu dân cư.

Tin, ảnh: MINH NGUYÊN
 Từ khóa:
huếhội cựucông an nhân dântổng kếthoạt độngnăm 2025
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Đồng hành cùng người khiếm thị

Sáng 14/1, Hội Người mù TP. Huế tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động năm 2025, đồng thời triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2026.

Đồng hành cùng người khiếm thị
Ban Chỉ đạo quốc gia về hội nhập quốc tế triển khai nhiệm vụ năm 2026

Sáng 14/1, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng ban Chỉ đạo quốc gia về hội nhập quốc tế, chủ trì hội nghị tổng kết công tác năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026. Hội nghị được tổ chức trực tiếp tại trụ sở Chính phủ, kết nối trực tuyến với 34 tỉnh, thành phố. Tham dự hội nghị có Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn, Phó Trưởng ban Chỉ đạo; Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung; lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương và địa phương.

Ban Chỉ đạo quốc gia về hội nhập quốc tế triển khai nhiệm vụ năm 2026
Tạo nền tảng vững chắc để hoàn thành các mục tiêu năm 2026

Sáng 13/1, Đảng bộ phường Thuận Hóa tổ chức tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2025 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2026. Hội nghị đánh giá toàn diện những kết quả đạt được trong bối cảnh phường chính thức vận hành theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, đồng thời xác định rõ các mục tiêu, giải pháp trọng tâm cho năm 2026.

Tạo nền tảng vững chắc để hoàn thành các mục tiêu năm 2026

TIN MỚI

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Tổng biên tập: Hoàng Đăng Khoa

Phó Tổng biên tập phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top