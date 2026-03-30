Trao trả tài sản cho người dân đánh rơi

Công an phường Phú Bài trao trả lại tài sản đánh rơi cho chị Vương Thị Lành

Trước đó, vào khoảng 16 giờ ngày 29/3, chị Vương Thị Lành (sinh năm 2001, trú tại xã Phú Vang) đánh rơi một ví màu nâu tại khu vực chợ Phú Bài. Bên trong ví có giấy tờ tùy thân, thẻ ngân hàng và số tiền 4 triệu đồng. Sau khi phát hiện sự việc, chị Lành đã đến Công an phường Phú Bài trình báo, đề nghị hỗ trợ tìm kiếm.

Tiếp nhận thông tin, lực lượng công an xác minh và xác định người nhặt được chiếc ví là anh Phạm T. ( trú tại phường Hương Thủy). Ngay sau đó, anh T. đã chủ động mang tài sản đến giao nộp cho Công an phường.

Đơn vị đã hoàn tất các thủ tục và tiến hành trao trả lại toàn bộ tài sản cho chị Lành.

Công an phường Phú Bài ghi nhận, biểu dương hành động của anh Phạm T. Đồng thời, mong muốn mỗi người dân tiếp tục phát huy tinh thần “nhặt được của rơi, trả lại người mất”, góp phần xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ngày càng vững mạnh, giữ gìn an ninh, trật tự trên địa bàn.