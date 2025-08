Công an phường Hương An hỗ trợ trao trả tài sản cho người đánh rơi

Công an phường Hương An trao trả ví tiền đánh rơi cho anh Kim Đình Hoàng

Trước đó, vào khoảng 7h15 ngày 6/7, chị Nguyễn Thị Lài (SN 1979, là giáo viên tại Trường Mầm non Hương Sơ) nhặt được 1 chiếc ví; bên trong có hơn 1,4 triệu đồng và một số giấy tờ cá nhân của người đánh rơi.

Chị Lài đã đến Công an phường Hương An giao nộp. Chỉ trong thời gian ngắn, lực lượng công an đã xác minh và mời người đánh rơi là chị Nguyễn Thị Toàn (SN 1993, trú tại tỉnh Hà Tĩnh) đến trụ sở để trao trả tài sản.

Cùng ngày, Công an phường Hương An cũng đã tiếp nhận 1 ví tiền do chị Huỳnh Thị Mỹ Tiến (SN 1996, trú tại tổ dân phố Bồn Trì, phường Hương An) nhặt được. Sau khi xác minh, đối chiếu thông tin, công an phường đã tổ chức trao trả ví tiền cho người đánh rơi là anh Kim Đình Hoàng (SN 2002, trú tại phường Hương An).

Nhận lại tài sản bị đánh rơi, chị Nguyễn Thị Toàn và anh Kim Đình Hoàng xúc động gửi lời cảm ơn chân thành đến Công an phường Hương An và chị Lài, chị Tiến vì tinh thần trung thực, nghĩa cử cao đẹp.