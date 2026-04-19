ClockThứ Ba, 28/04/2026 13:25

Tư vấn, định hướng nghề nghiệp cho phạm nhân sắp chấp hành xong án phạt tù

HNN.VN - Sáng 28/4, tại Trại tạm giam Công an thành phố, Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Công an thành phố tổ chức hội nghị tư vấn, định hướng nghề nghiệp và giới thiệu việc làm cho phạm nhân sắp chấp hành xong án phạt tù năm 2026.

 Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo phát biểu tại hội nghị 

Hội nghị được tổ chức nhằm thực hiện kế hoạch của UBND thành phố về tăng cường công tác thi hành án hình sự tại cộng đồng và tái hòa nhập cộng đồng. Hoạt động giúp phạm nhân chuẩn bị tâm thế, kiến thức và kỹ năng cần thiết trước khi trở về địa phương, ổn định cuộc sống, hạn chế nguy cơ tái phạm.

Tại hội nghị, các phạm nhân được cung cấp thông tin về tái hòa nhập cộng đồng, tư vấn lựa chọn nghề nghiệp phù hợp với năng lực, hoàn cảnh và nhu cầu thị trường lao động. Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, đơn vị tư vấn việc làm cũng giới thiệu một số ngành nghề đào tạo thiết thực, gắn với cơ hội việc làm sau khi chấp hành xong án phạt tù.

Bên cạnh đó, Ngân hàng Chính sách xã hội thông tin về chính sách vay vốn theo Quyết định 22 của Thủ tướng Chính phủ dành cho người chấp hành xong án phạt tù, tạo điều kiện để học nghề, phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống.

Tại hội nghị, ông Nguyễn Hữu Phước, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị các đơn vị tư vấn cung cấp thông tin đầy đủ, dễ hiểu, phù hợp với từng đối tượng; khuyến khích các phạm nhân chủ động trao đổi để được hỗ trợ kịp thời. Qua đó, góp phần mở rộng cơ hội học nghề, việc làm, đồng thời thể hiện sự phối hợp của các ngành, địa phương trong hỗ trợ người chấp hành xong án phạt tù tái hòa nhập cộng đồng.

MINH HIỀN
Điểm tựa sau những rủi ro nghề nghiệp

Tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp vẫn là những rủi ro hiện hữu trong quá trình sản xuất, kinh doanh. Khi rủi ro xảy ra, người lao động không chỉ mất đi sức khỏe, khả năng làm việc, mà nhiều khi còn mất luôn nguồn sống của cả gia đình. Trong bối cảnh đó, chính sách bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp không chỉ là một chế độ an sinh, mà còn là chỗ dựa để người lao động và thân nhân ổn định cuộc sống.

Người khuyết tật và bài toán việc làm

Dù được đào tạo nghề và từng bước nâng cao kỹ năng, nhiều người khuyết tật tại Huế vẫn gặp khó trong việc tiếp cận việc làm. Thực tế này cho thấy, dạy nghề thôi là chưa đủ, điều cần thiết hơn là mở rộng kết nối, tháo gỡ rào cản để họ thực sự có cơ hội bước ra thị trường lao động.

Ban hành quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên sơ cấp, trung cấp

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành Thông tư quy định chuẩn nghề nghiệp áp dụng chung cho cả giáo viên sơ cấp và giáo viên trung cấp trong trường cao đẳng, trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp, cơ sở giáo dục đại học tham gia hoạt động giáo dục nghề nghiệp công lập và tư thục.

