Tư vấn, định hướng nghề nghiệp cho phạm nhân sắp chấp hành xong án phạt tù

Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo phát biểu tại hội nghị

Hội nghị được tổ chức nhằm thực hiện kế hoạch của UBND thành phố về tăng cường công tác thi hành án hình sự tại cộng đồng và tái hòa nhập cộng đồng. Hoạt động giúp phạm nhân chuẩn bị tâm thế, kiến thức và kỹ năng cần thiết trước khi trở về địa phương, ổn định cuộc sống, hạn chế nguy cơ tái phạm.

Tại hội nghị, các phạm nhân được cung cấp thông tin về tái hòa nhập cộng đồng, tư vấn lựa chọn nghề nghiệp phù hợp với năng lực, hoàn cảnh và nhu cầu thị trường lao động. Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, đơn vị tư vấn việc làm cũng giới thiệu một số ngành nghề đào tạo thiết thực, gắn với cơ hội việc làm sau khi chấp hành xong án phạt tù.

Bên cạnh đó, Ngân hàng Chính sách xã hội thông tin về chính sách vay vốn theo Quyết định 22 của Thủ tướng Chính phủ dành cho người chấp hành xong án phạt tù, tạo điều kiện để học nghề, phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống.

Tại hội nghị, ông Nguyễn Hữu Phước, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị các đơn vị tư vấn cung cấp thông tin đầy đủ, dễ hiểu, phù hợp với từng đối tượng; khuyến khích các phạm nhân chủ động trao đổi để được hỗ trợ kịp thời. Qua đó, góp phần mở rộng cơ hội học nghề, việc làm, đồng thời thể hiện sự phối hợp của các ngành, địa phương trong hỗ trợ người chấp hành xong án phạt tù tái hòa nhập cộng đồng.