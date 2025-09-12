Nhanh chóng bắt giữ đối tượng trộm xe tại bãi xe chung cư

Công an phường Vỹ Dạ dựng lại hiện trường vụ trộm

Theo đó, vào lúc 18h20 ngày 8/9, anh N.H.M.H (SN 2005, trú tại Chung cư Aranya, phường Vỹ Dạ) đến Công an phường Vỹ Dạ trình báo việc bị mất một xe mô tô nhãn hiệu SH màu trắng mang BKS 74C1-509.52 tại bãi giữ xe của chung cư.

Công an phường Vỹ Dạ đã triển khai lực lượng, khẩn trương truy xét. Đến 21h cùng ngày, Công an phường đã làm rõ đối tượng N.V.T (SN 2004, trú tại xã Phú Lộc) là thủ phạm thực hiện hành vi trộm cắp. Tang vật vụ án đã được thu giữ để phục vụ điều tra.

Kết quả vụ việc cho thấy tinh thần trách nhiệm và sự quyết liệt của Công an phường Vỹ Dạ trong công tác phòng chống tội phạm. Đồng thời, nhắc nhỡ người dân nâng cao cảnh giác, chú ý bảo quản phương tiện cá nhân tại nơi công cộng, bãi gửi xe.