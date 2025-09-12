Kịp thời ngăn một thanh niên bị lừa sang Campuchia làm việc

Công an phường Dương Nỗ tuyên truyền với anh V. về các thủ đoạn "việc nhẹ lương cao" của đối tượng xấu

Trước đó, qua ứng dụng Telegram, anh T.V.V. (trú tại tổ dân phố Mậu Tài, phường Dương Nỗ) đã bị các đối tượng xấu lôi kéo, hứa hẹn về một công việc nhàn hạ tại Campuchia với mức thu nhập "khủng". Để tạo lòng tin, các đối tượng đã đặt vé máy bay từ Huế vào TP. Hồ Chí Minh và hướng dẫn anh V. sẽ có người đón để đưa qua biên giới.

Tin vào lời dụ dỗ, anh V. đã chuẩn bị hành lý và sẵn sàng lên đường. Tuy nhiên, nhận thấy anh có nhiều biểu hiện bất thường, gia đình trình báo sự việc với Công an phường Dương Nỗ.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng công an xác minh và phối hợp cùng gia đình gặp gỡ, phân tích cho anh V. hiểu rõ những rủi ro và hiểm họa đằng sau lời hứa hẹn nói trên. Sau khi được giải thích, anh V. đã nhận ra sai lầm và từ bỏ ý định xuất cảnh.

Gia đình anh V. đã gửi thư cảm ơn đến Công an phường Dương Nỗ vì kịp thời khuyên ngăn, giúp con em mình nhận ra chiêu trò lừa đảo tinh vi của các đối tượng xấu.

Vụ việc là lời cảnh tỉnh đến người dân, đặc biệt là những người trẻ đang tìm kiếm việc làm, cần hết sức thận trọng trước những lời mời gọi hấp dẫn trên mạng xã hội.