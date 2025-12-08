  • Huế ngày nay Online
ClockThứ Hai, 08/12/2025 19:03

Giải cứu thiếu niên 17 tuổi bị “bắt cóc online” từ Thái Nguyên

HNN.VN - Ngày 8/12, Công an phường Phú Bài cho biết đã kịp thời giải cứu thành công một nạn nhân bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức “bắt cóc online”, thủ đoạn mới đang có dấu hiệu gia tăng thời gian gần đây.

Giúp học sinh tự vệ trên không gian mạngKịp thời giải cứu nam sinh viên bị lừa đảo dưới hình thức “bắt cóc online”Cùng nhau an toàn trên không gian mạngCảnh giác với thủ đoạn lừa đảo “bắt cóc online”

Công an phường Phú Bài đưa nạn nhân về với gia đình an toàn. Ảnh: T.H

Trước đó, khoảng 15h ngày 5/12/2025, Công an phường Phú Bài tiếp nhận trình báo của em N.T.H (sinh năm 2007, trú tại TP. Thái Nguyên). Em trình bày bị các đối tượng gọi điện giả danh công an và viện kiểm sát, vu cáo tham gia đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại TP. Hồ Chí Minh. Đối tượng lừa đảo còn gọi video, dàn cảnh có người mặc trang phục Công an nhân dân và đe dọa tuyệt đối không được tiết lộ cho bất kỳ ai.

Theo chỉ dẫn của đối tượng, H. đã chuyển 500.000 đồng, rồi 5 triệu đồng vào tài khoản do đối tượng cung cấp. Đồng thời, H. bị yêu cầu mua điện thoại và sim mới để cắt liên lạc với gia đình. Ngày 1/12, kẻ gian tiếp tục chỉ đạo H. di chuyển liên tục từ Thái Nguyên - Hà Nội - Thanh Hóa - TP. Huế và một số địa phương khác.

Trong quá trình này, các đối tượng hướng dẫn H. truy cập một ứng dụng trên Zalo có tên “Công ty Tài chính FE CREDIT” để làm hồ sơ vay 18 triệu đồng; sau đó ép chuyển toàn bộ số tiền vay được vào tài khoản của người khác. Ngày 2/12, chúng tiếp tục chuyển cho H. 2 triệu đồng qua ví điện tử MoMo để thuê khách sạn và chi tiêu nhằm duy trì việc kiểm soát nạn nhân. Đến 23h cùng ngày, H. đến phường Phú Bài thuê nhà nghỉ lưu trú.

Nhận thấy sự việc bất thường, H. đã đến Công an phường Phú Bài trình báo. Sau khi xác minh, lực lượng công an xác định H. là nạn nhân của thủ đoạn “bắt cóc online”. Trong đó, kẻ gian buộc nạn nhân chuyển tiền, mua thiết bị mới để cắt liên lạc và liên tục di chuyển nhằm dễ bề kiểm soát và thực hiện hành vi chiếm đoạt.

Công an phường Phú Bài đã nhanh chóng liên hệ với gia đình H. tại TP. Thái Nguyên để đón em trở về an toàn.

Công an phường Phú Bài khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác, tuyệt đối không làm theo yêu cầu của các cuộc gọi tự xưng lực lượng chức năng; không chuyển tiền, không cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng cho người lạ; đồng thời báo ngay cho công an nơi gần nhất khi phát hiện dấu hiệu bất thường.

Minh Nguyên
 Từ khóa:
công anhuếgiải cứuthiếu niênbắt cóc online
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Kỳ họp thứ 11, HĐND thành phố khóa VIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026:
Hoàn thiện bộ máy, thúc đẩy đầu tư

Với tinh thần trách nhiệm, các Ban của HĐND thành phố đã tập trung thẩm tra kỹ lưỡng, làm rõ những nội dung quan trọng trước khi HĐND thành phố thảo luận và quyết nghị. Các vấn đề về an sinh, khắc phục thiên tai, đầu tư công, chính sách với cán bộ dôi dư và tổ chức thôn, tổ dân phố đều được mổ xẻ, đánh giá kỹ trên cơ sở pháp luật và thực tiễn, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của cơ quan dân cử và hiệu lực quản lý Nhà nước.

Hoàn thiện bộ máy, thúc đẩy đầu tư
Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV:
Gỡ vướng chính sách, tăng tốc điện gió ngoài khơi

“Điện gió ngoài khơi phải chạy nhanh hơn nếu Việt Nam muốn tăng trưởng 10%”, đó là thông điệp mạnh mẽ được đại biểu Nguyễn Hải Nam (Đoàn ĐBQH TP. Huế) gửi tới Quốc hội trong phiên thảo luận chiều 8/12​ về dự thảo Nghị quyết cơ chế, chính sách phát triển năng lượng quốc gia giai đoạn 2026 - 2030.

Gỡ vướng chính sách, tăng tốc điện gió ngoài khơi
Kỳ họp thứ 11, HĐND thành phố khóa VIII, nhiệm kỳ 2021-2026
Huế đặt mục tiêu cao cho chu kỳ phát triển mới

Với 13/14 chỉ tiêu kinh tế - xã hội (KT - XH) chủ yếu đạt và vượt, GRDP tăng 8,5%, thu ngân sách vượt gần 17,3% dự toán, Huế đã ghi dấu một năm vượt sóng mạnh mẽ để vươn lên, đồng thời đặt nền tảng quan trọng cho hành trình hướng tới mục tiêu tăng trưởng trên​10% trong năm 2026.

Huế đặt mục tiêu cao cho chu kỳ phát triển mới

TIN MỚI

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Tổng biên tập: Hoàng Đăng Khoa

Phó Tổng biên tập phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top