Giải cứu thiếu niên 17 tuổi bị “bắt cóc online” từ Thái Nguyên

Công an phường Phú Bài đưa nạn nhân về với gia đình an toàn. Ảnh: T.H

Trước đó, khoảng 15h ngày 5/12/2025, Công an phường Phú Bài tiếp nhận trình báo của em N.T.H (sinh năm 2007, trú tại TP. Thái Nguyên). Em trình bày bị các đối tượng gọi điện giả danh công an và viện kiểm sát, vu cáo tham gia đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại TP. Hồ Chí Minh. Đối tượng lừa đảo còn gọi video, dàn cảnh có người mặc trang phục Công an nhân dân và đe dọa tuyệt đối không được tiết lộ cho bất kỳ ai.

Theo chỉ dẫn của đối tượng, H. đã chuyển 500.000 đồng, rồi 5 triệu đồng vào tài khoản do đối tượng cung cấp. Đồng thời, H. bị yêu cầu mua điện thoại và sim mới để cắt liên lạc với gia đình. Ngày 1/12, kẻ gian tiếp tục chỉ đạo H. di chuyển liên tục từ Thái Nguyên - Hà Nội - Thanh Hóa - TP. Huế và một số địa phương khác.

Trong quá trình này, các đối tượng hướng dẫn H. truy cập một ứng dụng trên Zalo có tên “Công ty Tài chính FE CREDIT” để làm hồ sơ vay 18 triệu đồng; sau đó ép chuyển toàn bộ số tiền vay được vào tài khoản của người khác. Ngày 2/12, chúng tiếp tục chuyển cho H. 2 triệu đồng qua ví điện tử MoMo để thuê khách sạn và chi tiêu nhằm duy trì việc kiểm soát nạn nhân. Đến 23h cùng ngày, H. đến phường Phú Bài thuê nhà nghỉ lưu trú.

Nhận thấy sự việc bất thường, H. đã đến Công an phường Phú Bài trình báo. Sau khi xác minh, lực lượng công an xác định H. là nạn nhân của thủ đoạn “bắt cóc online”. Trong đó, kẻ gian buộc nạn nhân chuyển tiền, mua thiết bị mới để cắt liên lạc và liên tục di chuyển nhằm dễ bề kiểm soát và thực hiện hành vi chiếm đoạt.

Công an phường Phú Bài đã nhanh chóng liên hệ với gia đình H. tại TP. Thái Nguyên để đón em trở về an toàn.

Công an phường Phú Bài khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác, tuyệt đối không làm theo yêu cầu của các cuộc gọi tự xưng lực lượng chức năng; không chuyển tiền, không cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng cho người lạ; đồng thời báo ngay cho công an nơi gần nhất khi phát hiện dấu hiệu bất thường.