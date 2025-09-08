Ba giờ truy bắt nhóm lừa đảo bán cổ vật giả liên tỉnh

Cơ quan công an lấy lời khai các đối tượng

Vào lúc 14h40 ngày 6/9/2025, Phòng Cảnh sát hình sự nhận được tin báo từ Công an phường Kim Long về việc bà H.T.T (71 tuổi, trú tại tổ dân phố Triều Sơn Đông, phường Hóa Châu) bị nhóm đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bà T. (chủ một cửa hàng vật liệu xây dựng) trình báo bị một đối tượng nói giọng miền Nam tiếp cận, giới thiệu là công nhân lái xe múc, vừa đào được một hũ sành chứa "cổ vật" quý giá, gồm một nải chuối và một nhánh cau bằng vàng. Kẻ lừa đảo đưa ra "cổ vật" để bà T. xem và nói rằng có người đã trả giá 24 triệu đồng nhưng chưa bán. Sau đó, hắn gạ đổi "cổ vật" lấy chiếc nhẫn vàng bà T đang đeo. Tin lời, bà T. đã đồng ý và bị đối tượng chiếm đoạt chiếc nhẫn trị giá 5.000 USD.

Nhận định đây không chỉ là một vụ lừa đảo đơn lẻ mà là một nhóm tội phạm liên tỉnh hoạt động lưu động với thủ đoạn tinh vi, Đại tá Hồ Xuân Phương, Phó Giám đốc Công an thành phố đã chỉ đạo kế hoạch phá án chớp nhoáng. Mọi yếu tố đều chỉ ra một cuộc chạy đua với thời gian, bởi nếu chậm trễ, những kẻ lừa đảo sẽ nhanh chóng di chuyển sang địa bàn khác.

Phòng Cảnh sát hình sự đã huy động toàn bộ lực lượng, phối hợp nhịp nhàng với các phòng nghiệp vụ và công an các xã, phường liên quan triển khai đồng bộ nhiều biện pháp điều tra truy xét. Chưa đầy 3 giờ đồng hồ, lực lượng chức năng xác định được vị trí và tổ chức kế hoạch bắt giữ nhóm đối tượng khi chúng đang lẩn trốn tại một nhà nghỉ trên đường Nguyễn Tất Thành (phường Thanh Thủy).

Các đối tượng bị bắt giữ bao gồm: Nguyễn Khánh Duy (SN 1983, trú tại tỉnh Tây Ninh); Phan Văn Đức (SN 1990, trú tại TP. Hồ Chí Minh); Nguyễn Hữu Nhơn (SN 1983, trú tại tỉnh Tây Ninh); Phan Vũ Trường (SN 1986, trú tại tỉnh Tây Ninh).

Qua đấu tranh, các đối tượng khai nhận toàn bộ thủ đoạn hoạt động. Cụ thể, chúng đặt mua các vật kim loại màu vàng hình nải chuối (1,4 triệu đồng) và nhánh cau (700 nghìn đồng) trên ứng dụng TikTok. Sau đó, chúng dùng đất, cát trét lên để ngụy tạo thành "cổ vật" vừa đào được. Nhóm này thường đi đến các tỉnh thành, nhắm vào những người lớn tuổi, nhẹ dạ cả tin để lừa bán hoặc đổi "cổ vật" lấy trang sức vàng. Nếu nạn nhân không có tiền mặt, chúng sẽ đổi trang sức đang đeo trên người nạn nhân, sau đó chiếm đoạt và đem bán lấy tiền tiêu xài.

Bằng thủ đoạn này, hai đối tượng Nguyễn Hữu Nhơn và Phan Vũ Trường đã thực hiện trót lọt hai vụ lừa đảo khác trên địa bàn thành phố. Tang vật thu giữ được gồm 12 nải chuối và 10 nhánh cau bằng kim loại màu vàng, 4 xe mô tô, 6 điện thoại di động, 1 nhẫn kim loại màu vàng cùng số tiền 18,3 triệu đồng.

Đấu tranh mở rộng, Đức và Nhơn đã khai nhận thêm với phương thức thủ đoạn như trên đã gây ra hai vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản khác tại địa bàn TP. Đà Nẵng và tỉnh Gia Lai.

Vụ việc là lời cảnh tỉnh cho người dân, đặc biệt là người lớn tuổi, cần hết sức cảnh giác với những lời mời chào, gạ gẫm về "cổ vật" hay các món đồ quý hiếm không rõ nguồn gốc.