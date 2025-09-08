Vạch trần chiêu trò lừa đảo để quyên tiền ủng hộ

Công an phường An Cựu lấy lời khai đối tượng Nguyễn Hoàng Huy

Trước đó, cuối tháng 7/2025, dư luận xôn xao trước thông tin trên Fanpage “Tin Việt - Cam” về một bé gái 5 tuổi bị bắt cóc giữa ban ngày tại phường Phú Hội (quận Thuận Hóa cũ). Bé bị ném xuống đường rồi bị xe cán gãy tay, kèm hình ảnh cắt ghép mờ nhòe.

Câu chuyện giả mạo gây phẫn nộ và hoang mang dư luận, khiến nhiều người lo ngại về tình hình an ninh trật tự trên địa bàn. Thông tin bịa đặt này được dựng lên nhằm kêu gọi người dân chuyển tiền “ủng hộ” qua tài khoản cá nhân do đối tượng cung cấp.

Trước mức độ ảnh hưởng tiêu cực, Công an phường An Cựu phối hợp với Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã vào cuộc xác minh.

Kết quả điều tra cho thấy, toàn bộ câu chuyện nói trên là bịa đặt, giật gân để kêu gọi tiền từ thiện. Thực tế không hề có vụ bắt cóc nào xảy ra tại TP. Huế; thậm chí địa điểm được nêu là “cổng Bến Nghé, phường Phú Hội” cũng không tồn tại bởi phường Phú Hội đã giải thể từ ngày 1/7/2025. Các tên tuổi và địa chỉ liên quan đến “gia đình nạn nhân” đều là thông tin không có thực.

Đầu tháng 9/2025, lực lượng chức năng xác định đối tượng đứng sau fanpage “Tin Việt - Cam” là Nguyễn Hoàng Huy (SN 2002, trú tại tỉnh Gia Lai).

Tại cơ quan công an, Nguyễn Hoàng Huy thừa nhận đã tự dàn dựng kịch bản bé gái bị bắt cóc, bịa đặt câu chuyện, cắt ghép hình ảnh từ nhiều nguồn trên mạng, tạo hiện trường giả để tăng độ tin cậy cho bài đăng sai sự thật. Đối tượng đã lừa nhiều người chuyển tiền “ủng hộ” vào tài khoản của mình, chiếm đoạt hơn 80 triệu đồng.

Hiện Công an phường An Cựu đang củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.