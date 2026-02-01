Lừa đảo làm visa đi Mỹ qua TikTok, chiếm đoạt hơn 500 triệu đồng

Đối tượng Vũ Tuấn Đạt khai nhận hành vi phạm tội tại cơ quan công an. Ảnh: Công an TP. Huế

Trước đó, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP. Huế nhận được đơn trình báo của chị N.T.M. (sinh năm 1987, trú tại phường Thuận Hóa) và chị N.T.H. (sinh năm 1991, trú tại phường An Cựu) về việc bị một đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng.

Thông qua tài khoản mạng xã hội TikTok, chị N.T.M. và chị N.T.H. biết đến tài khoản có tên “@endlove9922” thường xuyên đăng tải video về dịch vụ làm visa diện “R1”, đi theo đoàn Công giáo để xuất cảnh sang Mỹ (là diện visa Công giáo có thời hạn cư trú trong vòng 36 tháng, người được đưa đi theo diện R1 là người Việt Nam, đi theo đoàn của giáo xứ Công giáo nhập cảnh vào Mỹ để phục vụ cho giáo xứ tại Mỹ) nên cùng nhau liên hệ với chủ tài khoản.

Quá trình nói chuyện, đối tượng cung cấp các thông tin về việc làm giấy tờ xuất cảnh theo diện “R1” trùng khớp với các thông tin đã tìm hiểu nên chị M. và chị H. tin tưởng, chuyển khoản cho đối tượng nhiều lần với tổng số tiền là 510 triệu đồng.

Nhận thấy vụ việc có dấu hiệu tội phạm với thủ đoạn tinh vi, lợi dụng không gian mạng để hoạt động phạm tội, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, tập trung lực lượng, phương tiện để đấu tranh, làm rõ.

Đến ngày 16/1/2026, ngay khi xác định đối tượng thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản là Vũ Tuấn Đạt (sinh năm 1990, hộ khẩu thường trú tỉnh Lào Cai và hiện đang sống tại TP. Hồ Chí Minh), Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố đã nhanh chóng áp dụng các biện pháp nghiệp vụ triệu tập, di lý đối tượng về TP. Huế. Tại cơ quan công an, đối tượng đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Huế đang tiếp tục điều tra mở rộng.