Đối tượng truy nã quốc tế sa lưới sau 6 năm lẩn trốn

Lực lượng chức năng đọc lệnh bắt đối tượng Bùi Thị Thu Hồng. Ảnh: T.H

Theo hồ sơ điều tra, tháng 12/2018, Bùi Thị Thu Hồng (sinh năm 1985, trú tại tỉnh Đắk Lắk) cùng chồng và một đối tượng khác đã tổ chức cho 4 công dân Việt Nam (trong đó có 3 công dân trú tại TP. Huế và 1 công dân trú tại tỉnh Nghệ An) xuất cảnh trái phép sang các nước, sau đó trốn ở lại Hợp chủng quốc Hoa Kỳ để lao động bất hợp pháp. Cùng thời điểm này, Hồng tiếp tục tổ chức cho 2 công dân trú tại TP. Hồ Chí Minh và tỉnh Vĩnh Long trốn sang Hàn Quốc, ở lại làm việc trái phép.

Đến giữa tháng 9/2019, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP. Huế đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can Bùi Thị Thu Hồng cùng 2 đồng phạm về “Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài” xảy ra tại huyện Phú Vang (nay là xã Phú Vinh) theo khoản 1, Điều 349 Bộ luật Hình sự.

Trong quá trình điều tra, Bùi Thị Thu Hồng đã bỏ trốn khỏi địa phương. Qua công tác xác minh, cơ quan chức năng xác định Hồng đã xuất cảnh sang nhiều nước tại châu Âu và châu Mỹ, sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi để trốn tránh sự truy bắt của lực lượng công an.

Sau 6 năm truy tìm, đến ngày 28/1/2026, từ các dữ liệu thu thập được, Phòng An ninh điều tra xác định Bùi Thị Thu Hồng sẽ về Việt Nam để thăm thân. Đơn vị đã phối hợp với các Đồn Biên phòng Cửa khẩu, Công an các địa phương liên quan tổ chức đón lõng, bắt giữ đối tượng.

Khoảng 5 giờ sáng ngày 28/1, khi phát hiện Hồng nhập cảnh về Việt Nam qua một cửa khẩu phụ mới xây dựng tại tỉnh An Giang, Phòng An ninh điều tra Công an TP. Huế đã phối hợp với Đồn Biên phòng Cửa khẩu Long Bình (Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang) tổ chức bắt giữ thành công đối tượng.

Tại cơ quan điều tra, đối tượng Bùi Thị Thu Hồng khai nhận sau khi bỏ trốn khỏi địa phương đã sang các nước châu Âu và châu Mỹ, sinh sống bằng nghề lao động tự do. Đến năm 2022, Hồng sang Campuchia làm phiên dịch cho các tour lữ hành Campuchia - châu Âu; đồng thời làm thêm phiên dịch cho các công ty lừa đảo.

Cơ quan An ninh điều tra Công an TP. Huế đang củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.