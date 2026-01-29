  • Huế ngày nay Online
Khởi tố đối tượng uống rượu bia, điều khiển mô tô gây tai nạn nghiêm trọng

HNN.VN - Ngày 30/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Huế ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra Lệnh bắt tạm giam đối với Phan Văn Thanh (sinh năm 1992, trú tại phường Kim Long) về hành vi “Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ”.

Đối tượng Phan Văn Thanh khai nhận hành vi phạm tội tại cơ quan công an. Ảnh: T.H

Theo kết quả điều tra ban đầu, vào khoảng 19h30 ngày 20/9, sau khi sử dụng rượu bia, Phan Văn Thanh điều khiển xe mô tô lưu thông trên đường Văn Thánh theo hướng từ chùa Thiên Mụ đi Quốc lộ 1A. Do thiếu chú ý quan sát, không giảm tốc độ và không bảo đảm an toàn khi tham gia giao thông, đối tượng đã va chạm với một người dân đang đi bộ qua đường, khiến nạn nhân bị thương tích nặng, tỷ lệ tổn hại sức khỏe lên đến 86%.

Qua kiểm tra tại thời điểm xảy ra tai nạn, lực lượng chức năng xác định Phan Văn Thanh có nồng độ cồn trong máu và chưa có giấy phép lái xe mô tô theo quy định.

Vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Huế tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Minh Nguyên
