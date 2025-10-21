Ngăn ngừa ma túy len lỏi vào các tụ điểm ăn chơi

Việc siết chặt quản lý hoạt động kinh doanh Bar, Beer club, Pub góp phần đẩy lùi tệ nạn ma túy trong giới trẻ (ảnh minh họa)

Phức tạp

Đầu tháng 2/2025, Công an TP. Huế bất ngờ kiểm tra và bắt quả tang 2 thanh niên đang tổ chức sử dụng ma túy tại quán Bar ASTA (số 9 Hùng Vương, TP. Huế). Tang vật thu giữ gồm tinh thể rắn màu trắng nghi là ma túy, cùng nhiều vật chứng liên quan.

Theo lời khai của các đối tượng, sau khi ăn nhậu, Phạm Văn Bôn (SN 1992) và Đặng An (SN 2001, cùng trú tại TP. Huế) rủ nhau đến quán Bar ASTA nghe nhạc và sử dụng ma túy, thống nhất chia đôi chi phí. Tại đây, Bôn mua một viên ma túy “kẹo” và một “chấm” ma túy “khay” giá 1,4 triệu đồng. Khoảng 22giờ30, người bán mang “khay” ma túy đã pha sẵn lên, Bôn và An tiếp tục chia nhau sử dụng và sau đó bị lực lượng chức năng bắt quả tang.

Đầu tháng 10 vừa qua, Tòa án nhân dân TP. Huế cũng đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử các bị cáo Phạm Văn Bôn và Đặng An về tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”. Quá trình điều tra xác định, Phạm Văn Bôn và Đặng An đã cùng nhau bàn bạc, thống nhất việc tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy nên được xác định là đồng phạm thực hành, giữ vai trò ngang nhau trong vụ án. Sau khi xem xét hồ sơ chứng cứ cũng như lời khai của 2 bị cáo, Hội đồng xét xử tuyên phạt Phạm Văn Bôn và Đặng An cùng mức án 45 tháng tù.

Theo thống kê sơ bộ, trong 8 tháng đầu năm 2025, Tòa án nhân dân 2 cấp TP. Huế đã đưa ra xét xử khoảng 100 vụ án liên quan đến ma túy. Trong đó, không ít vụ án có địa điểm phạm tội là tại các CSKD bar, beer club, pub - nơi được đánh giá là phức tạp về an ninh trật tự.

Các vụ án nổi cộm liên quan đến loại hình kinh doanh trên phải kể đến vụ nhóm 7 đối tượng bị Công an TP. Huế bắt quả tang khi đang sử dụng ma túy tại quán Bar Asta (phường Thuận Hóa, TP. Huế). Hội đồng xét xử tuyên phạt các bị cáo từ 4 năm 2 tháng đến 7 năm 3 tháng tù.

Tại quán quán Bar Vegas (đường Bà Triệu, TP. Huế), 9 đối tượng khác cũng bị phát hiện đang chơi ma túy. Khi lực lượng Công an TP. Huế ập vào kiểm tra, đã bắt quả tang và thu giữ nhiều tang vật. Trong số 11 người được test nhanh, có 9 người dương tính với ma túy. Hội đồng xét xử tuyên phạt các bị cáo từ 7 năm đến 7 năm 6 tháng tù.

Siết chặt kiểm soát

Giữa tháng 9 vừa qua, UBND TP. Huế có Quyết định số 2938/QĐ-UBND về ban hành Quy chế phối hợp quản lý và tổ chức hoạt động của các CSKD bar, beer club, pub và các loại hình tương tự.

Theo quy chế này, Sở Văn hóa và Thể thao TP. Huế có trách nhiệm chủ trì, tham mưu UBND thành phố chỉ đạo công tác phối hợp quản lý hoạt động kinh doanh bar, beer club, pub và các loại hình tương tự trên địa bàn thành phố. Các cơ quan chủ động giải quyết những vấn đề thuộc chức năng, nhiệm vụ được giao trên địa bàn quản lý; đồng thời phối hợp chặt chẽ với đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra các hoạt động của các cơ sở hoạt động kinh doanh này và các loại hình tương tự trên địa bàn thành phố khi nhận được yêu cầu…

Quy chế còn nêu rõ, các cơ sở hoạt động kinh doanh bar, beer club, pub và các loại hình tương tự phải tuân thủ quy định của pháp luật về an ninh, trật tự. Bên cạnh đó, phải đảm bảo tuyệt đối không để xảy ra tình trạng vi phạm pháp luật về tệ nạn xã hội tại cơ sở. Chủ cơ sở có trách nhiệm phối hợp với lực lượng chức năng trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự và xử lý các sự cố, vụ việc xảy ra tại cơ sở.

Liên quan đến nội dung này, đầu tháng 7/2025, UBND TP. Huế cũng ban hành Chỉ thị số 10/CT-UBND yêu cầu các xã, phường chủ động tổ chức vận hành hiệu quả chính quyền địa phương hai cấp và thực hiện các giải pháp xây dựng xã, phường toàn diện. Trong đó, có nội dung đảm bảo trật tự, an ninh, an toàn xã hội với phương châm “Không tệ nạn - Không tiếng ồn/ô nhiễm - Không phát sinh điểm nóng”. Cụ thể, công tác phòng ngừa, đấu tranh, kiểm tra, xử lý phải thực hiện thường xuyên; tiến hành đấu tranh, phát hiện và ngăn chặn từ sớm để không phát sinh tội phạm ma túy, tệ nạn xã hội mới trên địa bàn…

Về phía Công an TP. Huế, công an các xã, phường đã phối hợp với chính quyền địa phương triển khai ký kết cam kết mô hình “CSKD nói không với ma túy” cho nhiều CSKD có điều kiện. Nổi bật, mô hình tổ tự quản “Không ma túy” tại phòng trà New DTV (phường Thuận Hóa) đã trở thành điểm nhấn để tiếp tục nhân rộng hướng tới xây dựng “Phường không có tệ nạn ma túy”, góp phần giữ gìn an ninh trật tự, bảo vệ cuộc sống bình yên cho Nhân dân.