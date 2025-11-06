Cảnh báo hoạt động Pháp Luân Công tại các địa điểm công cộng

Các đối tượng lôi kéo người dân thông qua trang Facebook "Hỗ trợ học Pháp Luân Công tại Huế". Ảnh: chụp màn hình Facebook

Theo đó, có khoảng hơn 100 người tham gia tập luyện Pháp Luân Công tại các địa điểm công cộng như: Công viên trước mặt cầu Dã Viên (93 Bùi Thị Xuân), công viên Lý Tự Trọng (trước mặt Trường THPT Hai Bà Trưng), công viên 3-2 (trước mặt Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế)…

Các đối tượng thường xuyên lôi kéo người tham gia thông qua nhiều hình thức tuyên truyền, tán phát tài liệu (sách, tạp chí, tờ rơi, lịch, móc khóa gắn logo Pháp Luân Công…), tụ tập đông người tại công viên để tập luyện, đánh trống kích thích sự tò mò, hiếu kỳ của người dân và lập trang Facebook “Hỗ trợ học Pháp Luân Công tại Huế”.

Đáng chú ý, một số đối tượng tuyên truyền thông tin sai sự thật, xuyên tạc đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước; kích động tư tưởng cực đoan, hướng dẫn thực hành phong trào “Tam thoái” (thoái Đảng, thoái Đoàn, thoái Hội) gây mất an ninh, trật tự tại địa phương.

Từ thực tế trên, Công an phường Thuận Hóa nhấn mạnh: Pháp Luân Công hiện tại không được cấp phép hoạt động tại Việt Nam, mọi hành vi truyền bá Pháp Luân Công trên lãnh thổ Việt Nam đều là trái pháp luật và sẽ bị xử lý. Người dân cần nhận diện rõ bản chất của Pháp Luân Công, đồng thời vận động người thân và gia đình không tham gia; kịp thời phát hiện, trình báo với lực lượng công an khi xuất hiện người có hành vi truyền bá Pháp Luân Công trên địa bàn để xử lý theo quy định.