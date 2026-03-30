Tìm thấy thi thể người dân mất tích tại khu vực hồ Tả Trạch

Lực lượng chức năng và người nhà tổ chức tìm kiếm nạn nhân

Trước đó, vào khoảng 21 giờ 30 phút ngày 2/5, Công an xã Nam Đông tiếp nhận tin báo từ người dân về việc ông H.T.N. (sinh năm 1976, trú tại thôn Bha Bhar, xã Nam Đông) mất tích. Theo thông tin từ gia đình, khoảng 15 giờ cùng ngày, ông N. rời khỏi nhà bố mẹ đẻ để đi ra khu vực suối phía sau nhà, đến khoảng 17 giờ thì không thấy quay về. Gia đình và người dân địa phương đã tổ chức tìm kiếm nhưng không có kết quả nên trình báo cơ quan chức năng.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Nam Đông đã huy động cán bộ, chiến sĩ phối hợp với lực lượng bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở, Ban Chỉ huy Quân sự xã và người dân tổ chức tìm kiếm xuyên đêm. Đơn vị chủ động báo cáo cấp ủy, chính quyền địa phương để huy động lực lượng dân quân tự vệ, đồng thời đề nghị lực lượng phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ hỗ trợ tìm kiếm tại khu vực suối và vùng lân cận.

Đến khoảng 22 giờ 30 phút ngày 3/5, lực lượng chức năng phát hiện thi thể ông H.T.N. tại khu vực hồ Tả Trạch, đoạn phía sau nhà nạn nhân. Ngay sau đó, Công an xã đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP. Huế và Viện kiểm sát nhân dân khu vực tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để xác định nguyên nhân.

Kết quả khám nghiệm ban đầu cho thấy, trên cơ thể nạn nhân không có dấu vết tác động ngoại lực; các dấu hiệu phù hợp với nguyên nhân tử vong do ngạt nước. Sau khi hoàn tất các thủ tục theo quy định của pháp luật, lực lượng chức năng đã bàn giao thi thể cho gia đình để lo hậu sự.