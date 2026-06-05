Gần 40 chuyến bay bị ảnh hưởng do vật thể bay, Cục Hàng không ra cảnh báo khẩn

Gần 40 chuyến bay bị ảnh hưởng do diều và UAV gần khu vực sân bay

Theo báo cáo của Cục Hàng không Việt Nam, từ ngày 6-7/6, tại khu vực Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài và Cát Bi liên tục phát hiện vật thể bay nghi là thiết bị bay không người lái, phương tiện bay khác ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động khai thác bay tại 2 cảng hàng không, khiến nhiều chuyến bay phải dừng, chờ bay.

Nguy cơ tái diễn tình trạng thả diều quanh sân bay trong mùa hè

Ông Hồ Minh Tấn, Phó Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam cho biết ngay khi xảy ra sự việc, các đơn vị liên quan đã triển khai các nội dung theo hướng dẫn của Cục Hàng không Việt Nam: Tổ trưởng Tổ công tác an toàn đường cất, hạ cánh là đầu mối điều phối hiện trường mặt đất, tổng hợp, xác minh thông tin và đề xuất biện pháp xử lý; cơ sở điều hành bay quyết định, thực hiện biện pháp điều hành bay theo thẩm quyền nhằm bảo đảm an toàn bay.

Các đơn vị cũng phân định rõ trách nhiệm từng đầu mối phối hợp trong công tác nhận và xử lý thông tin về hoạt động vật thể bay: Cảng hàng không, sân bay chủ trì điều phối mặt đất; cơ sở điều hành bay chủ trì thực hiện biện pháp điều hành bay; quân đội, công an chủ trì xác minh, ngăn chặn, chế áp theo thẩm quyền; cảng vụ hàng không chủ trì quyết định đóng, mở tạm thời cảng hàng không, sân bay theo quy định hiện hành.

Tuy nhiên, Cục Hàng không cho rằng, hoạt động của UAV và diều vẫn có thể lặp lại, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn hoạt động bay , đặc biệt trong mùa cao điểm bay cũng là dịp nghỉ hè của học sinh gia tăng hoạt động thả diều và các vật thể bay khác.

Tích cực tuyên truyền, phổ biến cho người dân

Để nâng cao hiệu quả phòng ngừa, phát hiện và xử lý các vụ việc tương tự, Cục Hàng không Việt Nam đề nghị Bộ Xây dựng xem xét gửi Công điện tới UBND các tỉnh, thành phố có cảng hàng không, sân bay và các Bộ, ngành liên quan tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến cho nhân dân về các quy định của Luật Phòng không nhân dân, Nghị định số 288/2025/NĐ-CP ngày 05/11/2025 của Chính phủ quy định về quản lý tàu bay không người lái và vật thể bay khác; nguy cơ mất an toàn hoạt động bay do vật thể bay trong khu vực cấm bay, hạn chế bay của cảng hàng không, sân bay.

Chính quyền tại địa phương khu vực cảng hàng không, sân bay tích cực phối hợp với Tổ an toàn đường cất hạ cánh tại các cảng hàng không, sân bay trong việc phối hợp, xác minh và xử lý đối với vật thể bay.

Các tỉnh, thành tăng cường công tác phối hợp liên ngành giữa lực lượng chức năng tại địa phương, cảng hàng không, cảng vụ hàng không và đơn vị cung cấp dịch vụ bảo đảm hoạt động bay trong việc đánh giá mức độ ảnh hưởng, quyết định tạm ngừng khai thác, khôi phục hoạt động khai thác và tổ chức xử lý đối với các tình huống phát hiện thiết bị bay không người lái, phương tiện bay khác xâm nhập trái phép khu vực sân bay.

Bộ Công an, Bộ Quốc phòng chỉ đạo các đơn vị chức năng tại địa phương xác định rõ đầu mối tiếp nhận, xử lý thông tin khi phát hiện thiết bị bay không người lái, phương tiện bay khác và vật thể bay hoạt động trái phép tại khu vực cảng hàng không, sân bay và khu vực lân cận, nhằm bảo đảm xử lý nhanh chóng, kịp thời, hiệu quả.

Bộ Tài chính, Bộ Công Thương và các cơ quan liên quan rà soát cơ chế quản lý đối với việc nhập khẩu, kinh doanh, vận chuyển, mang theo và sử dụng thiết bị bay không người lái nhằm tăng cường kiểm soát, hạn chế nguy cơ sử dụng trái phép, nhất là tại khu vực cảng hàng không, sân bay.

Gần 40 chuyến bay bị ảnh hưởng trong 2 ngày

Trong báo cáo của Cục Hàng không Việt Nam cũng thống kê rõ các trường hợp vật thể bay ảnh hưởng tới hoạt động bay trong 2 ngày 6-7/6.

Cụ thể, ngày 6/6, chuyến bay Vietjet chặng Nội Bài-Cam Ranh cất cánh lúc 10h11, ở độ cao 4.800 feet thông báo cho Trung tâm kiểm soát tiếp cận-tại sân Nội Bài có Drone màu trắng độ cao khoảng 4.700 feet di chuyển từ Đông sang Tây gần tàu bay lúc 10h13.

Ngày 7/6, Chuyến bay Vietnam Airlines chặng Nội Bài- Incheon (Hàn Quốc) cất cánh lúc 10h36, đến 10h38 báo cáo quan sát thấy một chiếc diều sau khi khởi hành.

Cùng ngày, chuyến bay Vietjet chặng Nội Bài- Pleiku cất cánh lúc 10h40 được Trung tâm kiểm soát tiếp cận tại sân Nội Bài hỏi thông tin về hoạt động của diều nói trên, tổ lái Vietjet thông báo sau khi cất cánh (nhấc bánh) có chiếc diều ở hướng 11 giờ, không rõ kích thước và màu sắc.

Ngay sau đó, Trung tâm kiểm soát tiếp cận-tại sân Nội Bài đã triển khai kích hoạt thực hiện quy trình phối hợp tiếp nhận, xác minh thông tin và xử lý về hoạt động vật thể bay tại khu vực cấm bay, hạn chế bay của cảng hàng không, sân bay.

Trung tâm kiểm soát tiếp cận tại sân Nội Bài cũng tạm dừng cho tàu bay cất cánh để tiến hành kiểm tra, đồng thời chuyển ngay các thông tin liên quan đến Tổ an toàn đường cất, hạ cánh, Cảng vụ Hàng không miền Bắc, bộ phận khẩn nguy sân bay về hoạt động vật thể bay trái phép trong khu vực cấm bay, hạn chế bay của cảng hàng không, sân bay.

Sau khi nhận được xác nhận của Tổ an toàn đường cất, hạ cánh và bộ phận khẩn nguy sân bay không phát hiện/quan sát thấy hoạt động của vật thể bay, các hoạt động bay cất/hạ cánh tại Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài trở lại bình thường.

Theo thống kê của Cục Hàng không Việt Nam, do hoạt động của Drone trong ngày 6/6 đã dẫn đến 28 chuyến bay bị ảnh hưởng, trong đó 8 chuyến bay chuẩn bị khởi hành phải dừng chờ tại điểm dừng chờ đường cất, hạ cánh; 20 chuyến bay đến Nội Bài phải bay chờ.

Với hoạt động của diều trong khu vực cất cánh vào ngày 7/6, tổng số 7 chuyến bay chuẩn bị khởi hành phải dừng chờ.

Tại Cảng hàng không quốc tế Cát Bi, vào lúc 22h23, chuyến bay Vietnam Airlines chặng TPHCM-Hải Phòng tại vị trí đỗ số 16 thông báo cho Trung tâm kiểm soát tiếp cận-tại sân Cát Bi có quan sát thấy vật thể bay cự ly và độ cao khoảng 200-300 feet gần đường cất, hạ cánh.

Ngoài ra, Kiểm soát viên không lưu Trung tâm kiểm soát tiếp cận-tại sân Cát Bi sử dụng ống nhòm và quan sát thấy vật thể phát sáng, có di chuyển lên xuống và từ trái sang phải. Trung tâm kiểm soát tiếp cận-tại sân Cát Bi đã kích hoạt thực hiện quy trình phối hợp tiếp nhận, xác minh thông tin và xử lý về hoạt động vật thể bay tại khu vực cấm bay, hạn chế bay của cảng hàng không, sân bay.

Đến 23h54, đại diện Ban Chỉ huy quân sự Phường Hải An xác định vật thể bay là diều sáo gắn đèn. Ngay sau khi xác minh, đại diện Bộ Chỉ huy quân sự TP Hải Phòng thông báo vật thể bay là diều đã kéo xuống. Đến 00h00, Trung tâm kiểm soát tiếp cận-tại sân Cát Bi nhận được báo cáo của tổ lái Vietnam Airlines chuyến bay Hải Phòng-TPHCM không còn thấy vật thể bay. Kiểm soát viên không lưu Trung tâm kiểm soát tiếp cận-tại sân Cát Bi dùng ống nhòm quan sát cũng không thấy vật thể bay.

Sau khi tổng hợp thông tin, Tổ an toàn đường cất, hạ cánh quyết định cho Sân bay quốc tế Cát Bi trở lại hoạt động bình thường. Như vậy, sân bay Cát Bi có 3 chuyến bay bị ảnh hưởng, trong đó một chuyến bay chuẩn bị khởi hành, 2 chuyến bay đến phải chuyển hướng đi sân bay dự bị.