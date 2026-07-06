Tập huấn kỹ năng biểu diễn Ca Huế cho giáo viên tiểu học

Khai mạc chương trình tập huấn Ca Huế

Chương trình tập huấn nằm trong đề án “Bảo vệ và phát huy giá trị di sản nghệ thuật Ca Huế đến năm 2030”, trong đó xác định đưa Ca Huế vào trường học là nhiệm vụ quan trọng nhằm bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa Huế.

Với 10 buổi, tương đương 50 giờ, các giáo viên được các nghệ nhân truyền thụ các kiến thức tổng quan về Ca Huế và thực hành các làn điệu dân ca Huế, bài bản Ca Huế. Tại chương trình tập huấn, các giáo viên sẽ có buổi giao lưu với nghệ nhân CLB Ca Huế Thính Phòng.

Ca Huế là loại hình nghệ thuật độc đáo, kết tinh giữa âm nhạc cung đình và dân gian, mang đậm bản sắc Huế. Trải qua hơn ba thế kỷ, Ca Huế vẫn được gìn giữ, trao truyền và trở thành một phần không thể thiếu trong đời sống văn hóa của người dân xứ Huế.

Năm 2015, Ca Huế được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa vào Danh mục quốc gia về Di sản văn hóa phi vật thể. Đây vừa là sự ghi nhận, tôn vinh những giá trị của di sản, vừa là trách nhiệm của các cấp, các ngành và toàn xã hội trong công tác bảo tồn, phát huy giá trị Ca Huế.

Theo lãnh đạo Sở Văn hóa và Thể thao TP. Huế, chương trình tập huấn nhằm xây dựng lực lượng giáo viên nhằm lan tỏa, đưa Ca Huế đến gần hơn với trường học. Giúp học sinh không chỉ biết Ca Huế mà còn hiểu, yêu và tự hào về di sản văn hóa của quê hương, góp phần bồi đắp tình yêu văn hóa truyền thống, nâng cao ý thức của thế hệ trẻ trong việc gìn giữ và phát huy các giá trị di sản dân tộc.