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ClockThứ Hai, 13/07/2026 14:23

Khai mạc tập huấn ứng dụng AI cho ngành y tế

HNN.VN - Sáng 13/7, Sở Y tế TP. Huế tổ chức khai mạc lớp tập huấn ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) dành cho công chức, viên chức và người lao động ngành y tế năm 2026. Chương trình là bước đi cụ thể nhằm thúc đẩy chuyển đổi số, nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ hiện đại trong quản lý, khám chữa bệnh và phục vụ người dân.
Nhiều cơ sở y tế trên địa bàn triển khai ứng dụng AI để nâng cao hiệu quả công việc 

Lớp tập huấn có sự tham gia của hơn 100 công chức, viên chức và người lao động đến từ Bệnh viện Phục hồi chức năng và Bệnh viện Y học cổ truyền TP. Huế. Chương trình được thiết kế theo hướng kết hợp giữa lý thuyết và thực hành, giúp học viên tiếp cận các công cụ AI hiện đại để nâng cao hiệu quả công việc.

Phát biểu tại lễ khai mạc, ThS.BSCKII Hoàng Trọng Quý, Phó Giám đốc Sở Y tế TP. Huế nhấn mạnh, trí tuệ nhân tạo đang trở thành công cụ quan trọng hỗ trợ nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành cũng như hoạt động chuyên môn của ngành y tế. Việc tổ chức các lớp tập huấn không chỉ giúp nâng cao năng lực số cho đội ngũ cán bộ mà còn từng bước đưa AI trở thành công cụ hỗ trợ đắc lực trong công tác tham mưu, quản trị, khám chữa bệnh, nghiên cứu khoa học và cải cách hành chính.

Lãnh đạo Sở Y tế đề nghị các học viên phát huy tinh thần học tập nghiêm túc, chủ động trao đổi với giảng viên, tích cực thực hành trên các tình huống thực tế của đơn vị, đồng thời vận dụng hiệu quả kiến thức, kỹ năng được trang bị vào công việc hằng ngày. Việc ứng dụng AI cần bảo đảm đúng quy định của pháp luật, an toàn thông tin và bảo vệ dữ liệu cá nhân. Mỗi đơn vị cần xây dựng các mô hình ứng dụng AI phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động và phục vụ người dân ngày càng tốt hơn.

Tại chương trình, học viên sẽ học và thực hành các chuyên đề như tư duy và kỹ năng làm việc trong kỷ nguyên AI, nghệ thuật thiết kế câu lệnh (Prompt Engineering), ứng dụng AI để nâng cao năng suất công việc, sử dụng AI có trách nhiệm và cập nhật các xu hướng phát triển mới của trí tuệ nhân tạo.

Được biết, trong tháng 7/2026, các lớp tập huấn tiếp tục được triển khai đồng bộ tại các đơn vị trực thuộc Sở Y tế, dự kiến khoảng 1.500 công chức, viên chức và người lao động tham gia. Đây được kỳ vọng sẽ là nền tảng quan trọng để xây dựng đội ngũ nhân lực y tế có năng lực số, làm chủ các công cụ AI, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số toàn diện ngành y tế thành phố, hướng tới nền y tế hiện đại, thông minh và phục vụ người dân ngày càng hiệu quả.

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 Từ khóa:
tập huấny tếAI
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