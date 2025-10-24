Kịp thời giải cứu nam sinh viên bị lừa đảo dưới hình thức “bắt cóc online”

Lực lượng Công an kịp thời ngăn sinh viên T.H.H chuyển tiền cho các đối tượng lừa đảo

Trước đó, vào khoảng 15h chiều ngày 24/10, Công an phường An Cựu nhận được tin báo từ một giảng viên của Đại học Huế cho biết sinh viên năm nhất T.H.H (quê ở tỉnh Hà Tĩnh, tạm trú tại phường An Cựu) nghi bị “bắt cóc online” và nhờ công an phường giúp đỡ.

Nhận được tin báo, Thiếu tá Nguyễn Tấn Phước, Trưởng Công an phường An Cựu nhiều lần gọi cho em H. nhưng không liên lạc được đã nên nhắn tin cảnh báo thủ đoạn “bắt cóc online”. Cùng lúc, Công an phường An Cựu đến khu trọ của H., phát hiện H. vẫn đang trao đổi với các đối tượng lừa đảo mà không hay biết. Lực lượng công an đã trấn an, động viên và kịp thời ngăn H. chuyển tiền cho các đối tượng.

Theo thông tin từ Công an phường An Cựu, qua xác minh, đơn vị phát hiện các đối tượng đã sử dụng văn bản giả mạo thông báo của một trường đại học thuộc Đại học Huế về chương trình trao đổi sinh viên và xét duyệt học bổng Hiệp định tại Hàn Quốc năm 2025 - 2026. Trong thông báo giả mạo này ghi rõ nội dung em T.H.H sẽ được nhận học bổng và yêu cầu chuẩn bị hồ sơ dự tuyển. Sau đó các đối tượng gửi thông báo này qua mạng internet để em H. tin tưởng, làm theo lời dụ dỗ và yêu cầu em chuyển tiền vào tài khoản do chúng cung cấp.

Hiện vụ việc đang được Công an phường An Cựu phối hợp với các đơn vị điều tra làm rõ.