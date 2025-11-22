Hỗ trợ doanh nghiệp ở lĩnh vực công nghệ

Doanh nghiệp khởi nghiệp lĩnh vực công nghệ giới thiệu sản phẩm đến khách hàng

Nhiều rào cản

Tại Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam 2025 gần đây, TS. Nguyễn Hữu Xuyên - Phó Viện trưởng Viện Chiến lược và Chính sách khoa học, công nghệ cho hay, có khoảng 90% DN khởi nghiệp thất bại trong vòng 5 năm đầu, thời gian sau đó con số này có thể lên đến 95%. Điều này cho thấy, khởi nghiệp không dễ. Với DN khởi nghiệp ở lĩnh vực công nghệ, thử thách ấy còn lớn hơn. Ngoài đối diện với những khó khăn liên quan đến vốn, thị trường, kiến thức, kỹ năng, họ phải đối mặt với tốc độ thay đổi ngày càng nhanh của công nghệ và bài toán thị trường.

Tại sự kiện “Tech Startup Day: Kết nối hệ sinh thái khởi nghiệp công nghệ thành phố Huế”, Ceo Ment.vn Nguyễn Văn Sách nói rằng, khởi nghiệp, đặc biệt là trong lĩnh vực công nghệ, luôn là hành trình cô đơn. Ment.vn cũng không ngoại lệ. Ông chia sẻ: “Công nghệ đổi mới liên tục với tốc độ thay đổi chóng mặt vì thế không ít lần khiến tôi rơi vào trạng thái hoài nghi chính mình. Khi sản phẩm bắt đầu hoàn chỉnh hơn, chúng tôi lại bắt tay cho bài toán kiểm chứng ý tưởng, cải tiến tính năng và tìm cách làm sao cho sản phẩm trở nên hữu ích, dễ sử dụng hơn. Đến khi sản phẩm đã định hình, câu chuyện tiếp cận khách hàng cũng khiến người sáng lập nản lòng”.

CEO & Founder Fundiin - một công ty công nghệ tài chính (Fintech) tại Việt Nam chuyên cung cấp giải pháp mua trước trả sau (Buy Now Pay Later) Nguyễn Ảnh Cường cũng chỉ ra một vấn đề mà các DN khởi nghiệp ở lĩnh vực công nghệ đang đối mặt chính là tỷ lệ vi phạm bản quyền phần mềm trong lĩnh vực này rất cao, dễ ảnh hưởng đến uy tín, thương hiệu sản phẩm cũng như DN, thậm chí có thể dẫn đến các vấn đề pháp lý liên quan.

Từ thực tế đó, CEO & Founder Fundiin đề xuất cần xây dựng hệ sinh thái hỗ trợ riêng cho các DN khởi nghiệp ở lĩnh vực công nghệ. Cụ thể, trong giai đoạn ươm tạo cần có sự đồng hành cho các công việc trọng tâm như kế toán, pháp lý, nhân sự, môi trường để DN có thể thực nghiệm; có chính sách hỗ trợ nền tảng cho DN khởi nghiệp từ các kiến thức, kỹ năng quản trị vận hành đến những rủi ro pháp lý có thể xảy ra...

Cần sự đồng hành

Tại Huế, hệ sinh thái hỗ trợ DN khởi nghiệp nói chung và DN khởi nghiệp lĩnh vực công nghệ nói chung đã hình thành khá sớm và vận hành tương đối hiệu quả.

Ông Nguyễn Văn Sách cho hay, tham gia cuộc thi Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và đoạt giải, DN của ông được hỗ trợ tham gia kết nối vào hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của Hue Innovation Hub và còn nhận được nhiều sự hỗ trợ khác. Vào cộng đồng khởi nghiệp đã mở ra cho Ment.vn cơ hội tiếp cận thị trường, được nhiều người biết đến hơn và quan trọng nhất là xây dựng được mạng lưới kết nối với các chuyên gia, nhà đầu tư, những đối tác tiềm năng để mở rộng thị trường, kết nối với những đồng đội sẵn sàng hỗ trợ nhau để vượt qua khó khăn.

Không chỉ vậy, việc tham gia hệ sinh thái khởi nghiệp còn giúp DN dễ dàng tiếp cận các chính sách hỗ trợ như: Quảng bá sản phẩm, tham gia sự kiện, sử dụng môi trường làm việc chung, các chương trình đào tạo nâng cao năng lực cho đội ngũ. Những hỗ trợ này đã tiếp thêm động lực, tạo bệ phóng để các DN khởi nghiệp tự tin hơn trên hành trình phát triển sản phẩm công nghệ.

Hiện, hệ sinh thái hỗ trợ DN khởi nghiệp ở lĩnh vực công nghệ đang được Trung tâm Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo thành phố triển khai với nhiều hoạt động hỗ trợ hiệu quả cho DN. Điển hình là hỗ trợ xây dựng mô hình nghiên cứu thử nghiệm đánh giá và tham vấn chính sách. Ngoài ra, Trung tâm Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo còn hỗ trợ về hạ tầng, không gian làm việc chung, phòng họp, đào tạo, studio lab, trưng bày sản phẩm… cho các DN trong hệ sinh thái. Cùng với đó, các hoạt động kết nối hệ sinh thái với các chuyên gia, nhà đầu tư các đối tác, triển khai các chương trình ươm tạo, các khóa đào tạo huấn luyện, gọi vốn, thử nghiệm thị trường đã mang lại môi trường thuận lợi cho các DN khởi nghiệp phát triển.

Giai đoạn 2021 - 2024, Trung tâm Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo thành phố đã ươm tạo 10 mô hình; hỗ trợ các DN tham gia gọi vốn thành công với số tiền 9,56 tỷ đồng; các dự án ươm tạo ghi nhận có mức tăng trưởng trung bình trên 35% sau 3 tháng.

Ông Cung Trọng Cường, Giám đốc Trung tâm Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo thành phố chia sẻ, Trung tâm đang tập trung vào những khó khăn mà DN khởi nghiệp đang đối mặt, nhất là các vấn đề liên quan đến việc kết nối hệ sinh thái với các DN lớn, các quỹ đầu tư hỗ trợ khởi nghiệp, các viện, trường; hỗ trợ các dự án gọi vốn đầu tư. Xây dựng không gian làm việc chung, môi trường thực nghiệm để DN khởi nghiệp nói chung và DN khởi nghiệp lĩnh vực công nghệ trong hệ sinh thái có thể hợp tác và hỗ trợ lẫn nhau… Đồng thời, thúc đẩy hợp tác công tư và kết nối quốc tế nhằm mang đến cho DN khởi nghiệp cơ hội tiếp cận tri thức mới, những mô hình thành công từ các hệ sinh thái tiên tiến...