Tròn việc nhờ tổ công nghệ số cộng đồng

Tra cứu, cập nhật thông tin trên môi trường số giúp các tổ chức, hội đoàn thể tiết kiệm thời gian, công sức và xử lý công việc thuận lợi hơn

Khi công nghệ về tận cơ sở

Trước đây, ở thôn Lang Xá Cồn (xã Thủy Thanh), nay là tổ dân phố (TDP) thuộc phường Thanh Thủy, chuyện “số hóa” dường như còn xa lạ với người dân và ngay cả với một số thành viên trong các tổ chức, hội đoàn thể. Những buổi họp thôn, sinh hoạt chi bộ, công việc dân sinh, bảo hiểm, hộ nghèo, hay cập nhật thông tin đất đai đều thực hiện thủ công, tốn thời gian và công sức.

Ông Trần Đức Huế, Bí thư Chi bộ, kiêm Tổ trưởng Tổ Công nghệ số cộng đồng Lang Xá Cồn cho hay: Trước khi thành lập tổ, anh em trong TDP làm việc chủ yếu trên giấy. Mỗi khi có đợt rà soát hộ nghèo, hay cập nhật dữ liệu dân cư... phải đi từng nhà, ghi chép rồi nộp lại phường. Giờ thì khác, hầu hết công việc được nhập, gửi và quản lý ngay trên nền tảng số, rất nhanh, số liệu chính xác hơn nhiều.

Tổ Công nghệ số cộng đồng Lang Xá Cồn được UBND phường Thanh Thủy thành lập ngày 8/8/2025, gồm 8 thành viên là những người hiểu biết công nghệ, hoạt động xã hội tích cực, như: Bí thư Chi bộ, Tổ trưởng dân phố, đại diện mặt trận, các chi hội đoàn thể. Họ được xem là “cánh tay nối dài” giúp chính quyền phường triển khai chuyển đổi số về tận từng hộ dân.

Ông Nguyễn Kim Tùng, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ cho rằng, các tổ công nghệ số cộng đồng chính là lực lượng nòng cốt ở cơ sở, giúp công nghệ thực sự đi vào đời sống. Từ người biết nhiều hay biết ít hướng dẫn cho người chưa biết, tạo hiệu ứng lan tỏa tinh thần học tập, tiếp cận công nghệ số trong cộng đồng nhanh hơn, hiệu quả và thực chất hơn.

Từ ngày phường Thanh Thủy ra quyết định thành lập 33 tổ công nghệ số cộng đồng trên địa bàn, người dân ở nhiều độ tuổi đang quen dần với việc dùng điện thoại tra cứu thông tin hành chính, đăng ký dịch vụ công trực tuyến qua ứng dụng Hue-S, hay quảng bá sản phẩm nông nghiệp trên sàn thương mại điện tử HueEcom.

Chị Trương Thị Thu, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ TDP Lang Xá Cồn kể: Trước đây, chị em rất ngại đăng quảng bá các sản phẩm địa phương lên mạng bán. Nay được tổ công nghệ số cộng đồng hướng dẫn, các chị tự tin đăng bài bán hàng online, giới thiệu sản phẩm, thậm chí biết sử dụng các dịch vụ tiện ích trên các nền tảng số như Hue-S rất hiệu quả.

Không chỉ phục vụ người dân, tổ công nghệ số cộng đồng còn là cầu nối giúp chính quyền địa phương nắm bắt tình hình kịp thời. Khi có sự cố hạ tầng, môi trường, hay an ninh trật tự, thông tin được cập nhật nhanh qua nhóm Zalo cộng đồng của tổ, thôn. Nhờ vậy, các phản ánh của người dân được xử lý kịp thời.

Ông Văn Đình Chuyển, một người dân TDP Lang Xá Cồn chia sẻ: “Giờ trong tổ có chuyện gì, từ rác thải ô nhiễm, điện nước đến trật tự đô thị, chỉ cần báo qua nhóm hay phản ánh lên Hue-S là có đơn vị tiếp nhận và xử lý ngay, rất tiện ích cho người dân.

Hình thành công dân số, xã hội số

Ở Lang Xá Cồn, mỗi tổ viên được phân công phụ trách một nhóm hộ. Người lớn tuổi được hướng dẫn cài đặt ứng dụng Hue-S, HueEcom, hoặc học cách tra cứu dịch vụ công. Thanh niên thì giúp đỡ các hộ kinh doanh đăng ký gian hàng, thanh toán không dùng tiền mặt, giới thiệu sản phẩm lên mạng. Các hoạt động được tổ chức linh hoạt, mọi lúc, mọi nơi và thường xuyên.

Tổ trưởng TDP Lang Xá Cồn cho biết, trước đây, người dân còn e dè với công nghệ. Nhưng nhờ “cầm tay chỉ việc” và được làm quen sớm qua các cuộc điều tra thông tin về cung - cầu lao động, hộ kinh doanh, hộ có đất nông nghiệp..., nên giờ nhiều người đã biết làm hồ sơ trực tuyến, thanh toán học phí online, tra cứu y tế, bảo hiểm…

Không chỉ ở Thanh Thủy, phong trào xây dựng tổ công nghệ số cộng đồng đang lan rộng khắp TP. Huế. Đến nay, hơn 2.100 tổ đã được thành lập, phủ khắp 40 phường, xã. Nhiều địa phương vượt chỉ tiêu 5 người am hiểu công nghệ/100 dân, đưa chuyển đổi số trở thành nếp sống mới.

Phường Mỹ Thượng có tới 2.249 thành viên/44.693 dân, hay phường Phú Bài với 2.041 thành viên/38.410 dân. Mỗi tổ đều duy trì nhóm tương tác trực tuyến, nắm bắt tình hình dân cư, hỗ trợ thủ tục hành chính, tuyên truyền chính sách, và hướng dẫn người dân tiếp cận các dịch vụ số trong y tế, giáo dục, an sinh xã hội.

Theo bà Trần Thị Thùy Yên, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, mô hình tổ công nghệ số cộng đồng đang thực sự phục vụ quản lý nhà nước và nâng cao năng lực số của người dân. Mục tiêu không phải ai cũng phải giỏi công nghệ, mà là ai cũng có thể tiếp cận, sử dụng được các dịch vụ số phục vụ đời sống.

Mục tiêu đến năm 2025, 100% tổ dân phố trên địa bàn TP. Huế đều có tổ công nghệ số cộng đồng hoạt động hiệu quả gần như đã về đích. Kết quả này góp phần hình thành nền quản trị số thống nhất từ phường, xã đến hộ dân. Các tổ này chính là “chân rết” không chỉ hỗ trợ chính cộng đồng tham gia vào chuyển đổi số mà còn giúp chính quyền vận hành đô thị thông minh, từ giám sát an ninh, vệ sinh môi trường, đến thu thập dữ liệu kinh tế - xã hội, phục vụ phân tích, điều hành.