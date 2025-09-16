  • Huế ngày nay Online
Khẩn trương gia cố các điểm sạt lở ven sông Bồ

HNN.VN - Ngày 17/9, các lực lượng, phương tiện của xã Quảng Điền tiếp tục triển khai các công đoạn xử lý khẩn cấp những đoạn bị sạt lở, sụt lún ăn sâu vào tuyến đường bê tông ven sông Bồ, đoạn qua thôn Niêm Phò và thôn Phò Nam A (xã Quảng Thọ cũ), gây bất an cho người dân địa phương.

Lực lượng chức năng đã huy động bao cát, cọc tre, phương tiện cơ giới… để gia cố khẩn cấp, tạm thời  

Tại hiện trường, lực lượng chức năng đã huy động bao cát, cọc tre, phương tiện cơ giới… để gia cố khẩn cấp, tạm thời đảm bảo việc đi lại an toàn cho người dân.

Ông Hoàng Văn Minh Châu, Phó Chủ tịch UBND xã Quảng Điền, cho biết: “Đây chỉ là giải pháp tạm thời nhằm hạn chế sạt lở trong mùa mưa lũ. Về lâu dài, xã kiến nghị TP. Huế sớm bố trí kinh phí xây dựng bờ kè kiên cố tại các đoạn xung yếu ven sông Bồ để đảm bảo ổn định đời sống Nhân dân.”

Hiện UBND xã Quảng Điền đã có tờ trình gửi UBND TP. Huế, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Tài chính đề nghị quan tâm, hỗ trợ nguồn vốn khắc phục kịp thời các điểm sạt lở, sụt lún, giúp người dân ổn định cuộc sống và đi lại an toàn.

Thực tế những năm qua cho thấy, tại hạ lưu sông Bồ, nhiều đoạn đê xung yếu, bờ sông đã xảy ra sạt lở nghiêm trọng, nhất là ở các thôn Niêm Phò, Phò Nam A, Phước Yên, Tân Xuân Lai… Đầu tháng 9/2025, đoạn qua thôn Niêm Phò tiếp tục xuất hiện thêm 2 điểm sạt lở mới, ăn sâu vào tuyến đường bê tông và sát nhà dân. Trong đó, có điểm sạt lở dài khoảng 120m, lấn sâu vào mặt đường khoảng 1,2m.

Trước mắt, cùng với việc gia cố, chính quyền xã đã khoanh vùng khu vực nguy hiểm, cắm biển cảnh báo, phân luồng giao thông, cấm xe ô tô và phương tiện có tải trọng lớn lưu thông qua lại. Theo tính toán sơ bộ, để xây dựng hệ thống kè kiên cố chống sạt lở, sụt lún dọc sông Bồ cần nguồn kinh phí lên đến vài chục tỷ đồng.

PHONG ANH
