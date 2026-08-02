Nhịp sống sớm mai trên biển Thuận An

Từ sáng sớm, biển Thuận An (TP. Huế) đã rộn ràng người bơi lội, chạy bộ, đắp cát, chụp ảnh... Không chỉ là điểm vui chơi, nơi đây còn là không gian sinh hoạt, mua bán, dịch vụ đan xen, tạo nên nhịp sống biển rất riêng của một vùng sóng nước khi bình minh vừa lên.

Chỉ mất 30 phút di chuyển là đã có thể đến bãi tắm Thuận An khi mặt trời chưa ló dạng. Có người đi theo gia đình, hội nhóm, khách du lịch. Nhóm thanh niên sôi nổi với các hoạt động, chèo sup, chạy bộ, bơi sải; nhóm trung niên ngâm mình vận động nhẹ nhàng trong nước biển; trẻ con học bơi, đào hố giữ nước, xây lâu đài; người già đắp cát lên mình, lim dim đón nắng mai và nghe nhịp sóng vỗ về.

Nhóm Bơi lội ở phường Kim Long gồm mười mấy thành viên từ 40 cho đến 70 tuổi. Hoạt động bơi biển sáng sớm được họ duy trì đều đặn 2 năm qua. Xuất phát từ Huế 4h30 sáng, nhóm chạy xe về biển Thuận An khởi động, bơi 1-2km, đắp cát lên người. Sau đó mọi người cùng đi mua hải sản, ăn sáng, trò chuyện.

Ông Trương Đình Long, 67 tuổi thành viên của nhóm Bơi lội cho hay: “Chúng tôi ai cũng bị bệnh tuổi già nhưng nhờ duy trì bơi biển đều đặn, sức khỏe mọi người được cải thiện rất nhiều. Mừng nhất là ăn ngon, ngủ ngon, các bệnh cơ xương khớp giảm hẳn. Trừ những khi mưa lạnh nhóm mới tạm nghỉ, không đi là nhớ biển lắm”!

Hòa trong dòng người còn có các du khách đến từ các tỉnh thành. Bà Bùi Thị Minh ở Hà Nội vừa chơi đùa cùng cháu vừa chia sẻ: “Chúng tôi xem review trên các kênh mạng xã hội và đến đây trải nghiệm 3 hôm rồi. Bãi biển ở đây sạch đẹp, đồ ăn tươi ngon nên gia đình rất thích. Sáng nào tụi nhỏ cũng dậy sớm kéo nhau ra đây bơi lội, chụp ảnh”.

Không chỉ có thể thao, hoạt động đánh bắt, mua bán hải sản gần bờ khiến không gian thêm rộn ràng, phấn khích… tạo nên nhịp sống đặc trưng bên vùng chân sóng. Và ở nơi đây, niềm vui, sức khỏe, sinh kế cùng hòa vào nhau trong khoảnh khắc tươi đẹp của một ngày mới.

Cùng Huế ngày nay Online hòa mình vào các hoạt động của người dân buổi sáng sớm: