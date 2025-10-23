Cẩn trọng khi lưu thông trên cao tốc La Sơn - Túy Loan khi mưa bão

Lực lượng Cảnh sát giao thông tuần tra, kiểm soát và cắm bảng cảnh báo trên tuyến cao tốc La Sơn - Túy Loan mỗi khi mưa bão

Cao tốc La Sơn - Túy Loan là tuyến giao thông quan trọng nối giữa TP. Đà Nẵng và TP. Huế; đang được thi công mở rộng và có nhiều đoạn đèo dốc, khúc cua liên tiếp, mặt đường có độ nghiêng.

Trong những ngày mưa lớn, mặt đường thường trơn trượt, tầm nhìn bị hạn chế, khiến việc điều khiển phương tiện trở nên khó khăn và tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông cao; đặc biệt đối với xe tải, xe container và xe khách đường dài.

Thời gian qua, đã có trường hợp xe bị trơn trượt bánh hoặc lật khi vào cua, phanh gấp hoặc chạy với tốc độ cao trên tuyến đường này. Với đặc thù tuyến đường đi qua địa hình đồi núi phức tạp, có nhiều vách núi cao và taluy dốc, nguy cơ sạt lở đất đá luôn thường trực trong mùa mưa bão; mưa lớn kéo dài khiến kết cấu đất đá bị yếu đi, dễ dẫn đến tình trạng sạt trượt, sụt lún gây nguy hiểm cho người và phương tiện tham gia giao thông trên tuyến.

Công an TP. Huế khuyến cáo tất cả người dân khi lưu thông qua tuyến cao tốc La Sơn - Túy Loan cần nâng cao ý thức tự bảo vệ, tuân thủ nghiêm tốc độ quy định, giảm tốc độ khi vào cua, chạy chậm và giữ khoảng cách an toàn. Đồng thời, chủ động kiểm tra hệ thống phanh, lốp xe và đèn chiếu sáng trước hành trình.

Người điều khiển phương tiện cần chú ý quan sát các biển cảnh báo, không vượt ẩu, không phanh gấp trên đoạn dốc hoặc khúc cua, nên chủ động tìm điểm dừng an toàn để nghỉ chờ khi trời mưa to, sương mù cho đến khi thời tiết được cải thiện.

Bên cạnh đó, các lái xe cần hết sức lưu ý các điểm như: Bùn đất và cây đổ; tuân thủ tuyệt đối biển cảnh báo; quan sát khi đi qua đoạn đường có vách núi dựng đứng với các dấu hiệu bất thường về vết nứt mới, đất đá rơi vãi, tiếng động lạ.

Khi có dấu hiệu sạt lở, lái xe không được cố vượt qua. Đồng thời, cần dừng lại ở vị trí an toàn, cách xa khu vực nguy hiểm, bật đèn cảnh báo và thông báo ngay cho cơ quan chức năng để có biện pháp xử lý kịp thời.