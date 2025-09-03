Kéo giảm tai nạn giao thông - “cuộc chiến” liên tục, thường xuyên

CSGT Công an TP. Huế làm việc với các thanh, thiếu niên vi phạm giao thông

Giảm, nhưng chưa bền vững

Theo Ban ATGT TP. Huế, từ ngày 15/12/2024 đến 14/6/2025, toàn thành phố xảy ra 113 vụ TNGT, làm chết 56 người, bị thương 83 người. So với cùng kỳ năm 2024, giảm 45 vụ, 14 người chết và 34 người bị thương.

Đáng chú ý, thời điểm xảy ra tai nạn nhiều nhất rơi vào khoảng 18 - 24 giờ. Phương tiện liên quan chủ yếu là mô tô, xe máy 61 vụ; ô tô 44 vụ.

Nguyên nhân chủ yếu vẫn là lỗi chủ quan của người tham gia giao thông: Thiếu quan sát, đi sai phần đường, không làm chủ tốc độ, không giữ khoảng cách an toàn. Các tuyến huyết mạch như: Quốc lộ (QL) 1, QL49B, các tỉnh lộ và đường nội thị tiếp tục là điểm nóng về TNGT. Riêng QL1 trong nửa đầu năm 2025 đã ghi nhận 46 vụ, làm 19 người chết.

Những con số ấy cho thấy, dù có giảm so với cùng kỳ, nhưng mức độ rủi ro vẫn cao, TNGT có thể xảy ra bất cứ lúc nào nếu người tham gia giao thông chủ quan, lơ là hoặc cố tình vi phạm.

Tại các địa phương trong phạm vi cả nước, tình hình cũng không kém phần phức tạp. Nhiều hành vi nguy hiểm vẫn phổ biến như: Sử dụng điện thoại khi lái xe, điều khiển phương tiện sau khi uống rượu bia, không thắt dây an toàn, chạy quá tốc độ, đi sai làn đường. Đáng lo ngại là tình trạng xe kinh doanh vận tải gây tai nạn ngày càng nhiều, nhất là trên cao tốc và QL trọng điểm.

Phân tích từ ngành chức năng, không chỉ ý thức người dân, mà hạ tầng giao thông vẫn còn những tồn tại bất cập. Đó là đường hẹp, xuống cấp, hệ thống chiếu sáng chưa đầy đủ, biển báo thiếu đồng bộ… Công tác tuần tra, xử lý vi phạm dù đã tăng cường nhưng chưa bao quát hết; việc phạt nguội bằng camera mới ở mức khởi đầu, chưa đáp ứng yêu cầu với tình hình thực tế hiện nay.

Giải pháp cho mục tiêu dài hạn

Trước thực trạng đó, TP. Huế tiếp tục triển khai nhiều giải pháp trọng tâm để kéo giảm TNGT xuống mức thấp nhất. Cùng với việc đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục pháp luật, hướng đến đối tượng thanh, thiếu niên – nhóm có nguy cơ cao gây tai nạn, thành phố siết chặt quản lý vận tải, yêu cầu lắp thiết bị giám sát hành trình, kiểm tra điều kiện an toàn kỹ thuật, xử lý nghiêm các vi phạm, nhất là đối với xe khách, xe container, xe đường dài.

Hạ tầng được chú trọng cải thiện bằng việc khắc phục “điểm đen”, mở rộng mặt đường, bổ sung chiếu sáng, gờ giảm tốc, biển báo; đồng thời, mở rộng hệ thống camera giám sát, bảo đảm phát hiện và xử lý vi phạm kịp thời. Lực lượng công an, cảnh sát giao thông phối hợp chặt chẽ, tăng cường tuần tra khung giờ cao điểm trên tất cả các tuyến đường để kéo giảm TNGT.

Thượng tá Nguyễn Anh Tuấn, Trưởng phòng Cảnh sát giao thông Công an TP. Huế khẳng định: “TNGT giảm số vụ, số người chết và bị thương là mục tiêu quan trọng, nhưng quan trọng hơn là duy trì kết quả một cách bền vững, lâu dài. Điều này đòi hỏi sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị và sự tự giác chấp hành pháp luật của mỗi người dân.

Tại hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông quý II và triển khai nhiệm vụ quý III/2025 mới đây, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch UBATGT Quốc gia Trần Hồng Hà nhấn mạnh: Kéo giảm TNGT là “cuộc chiến” liên tục, thường xuyên. Cần xác định từng vấn đề cụ thể để quyết tâm thực hiện bằng được”.

Theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng, Ban ATGT các địa phương cần rà soát, đánh giá những tồn tại, từ phương tiện đến hành lang pháp lý, công cụ kiểm soát, để có giải pháp cụ thể, hiệu quả. Quan điểm xuyên suốt là phải phân tích tận gốc nguyên nhân từ từng vụ việc, không chỉ xử lý phần ngọn...