  • Huế ngày nay Online
ClockThứ Tư, 13/05/2026 15:18

Bắt tạm giam chủ tài khoản Facebook đăng tải nhiều nội dung xuyên tạc, xúc phạm cơ quan chức năng

HNN.VN - Ngày 13/5, thông tin từ Viện kiểm sát nhân dân (VKSND) thành phố, VKSND khu vực 2 - Huế đã phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam và Lệnh khám xét chỗ ở đối với Mai Hoàng (sinh năm 1991, trú tại phường Hóa Châu) về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân” quy định tại Điều 331 Bộ luật Hình sự.

Bắt giữ đối tượng trộm cắp tài sản chuyên nghiệp tại chợ Đông BaBắt đối tượng trộm cắp hàng loạt điện thoại tại bệnh việnBắt giữ 2 đối tượng truy nã về tội “Cố ý gây thương tích” sau thời gian lẩn trốn

Lực lượng chức năng đọc Quyết định khởi tố vụ án hình sự, Quyết định khởi tố bị can và Lệnh bắt tạm giam đối với Mai Hoàng 

Qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an thành phố phát hiện tài khoản Facebook “Hoàng Mai Huế” thường xuyên đăng tải nhiều bài viết, hình ảnh, video và livestream có nội dung xúc phạm uy tín, danh dự của các cơ quan Nhà nước, cán bộ lãnh đạo và lực lượng chức năng trên địa bàn thành phố Huế liên quan đến vụ việc thi hành án dân sự đối với gia đình mình.

Kết quả xác minh xác định chủ tài khoản Facebook nêu trên là Mai Hoàng. Từ ngày 15/4 - 5/5/2026, Mai Hoàng liên tục đăng tải, chia sẻ nhiều bài viết và livestream với nội dung mang tính quy kết, xuyên tạc, xúc phạm danh dự, uy tín của lãnh đạo thành phố, cán bộ tòa án, thi hành án dân sự, công an và các cơ quan chức năng. Một số bài viết, video thu hút hàng trăm nghìn lượt xem cùng hàng nghìn lượt thích, bình luận và chia sẻ, gây ảnh hưởng xấu đến dư luận xã hội, tác động tiêu cực đến uy tín của các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan và ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự trên không gian mạng.

Quá trình điều tra xác định, mặc dù đã được cơ quan chức năng giải thích, hướng dẫn thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo theo đúng trình tự pháp luật, Mai Hoàng vẫn cố ý sử dụng mạng xã hội Facebook để đăng tải, phát tán nhiều thông tin sai sự thật, mang tính xúc phạm, quy kết đối với cơ quan, tổ chức và cá nhân liên quan nhằm thu hút sự chú ý, tạo dư luận tiêu cực trên không gian mạng.

Ngày 11/5, Cơ quan CSĐT Công an thành phố ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, Quyết định khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Mai Hoàng về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân” theo quy định tại Điều 331 Bộ luật Hình sự.

Sau khi nghiên cứu hồ sơ, tài liệu liên quan, VKSND khu vực 2 - Huế nhận thấy các quyết định tố tụng của Cơ quan CSĐT là có căn cứ, đúng quy định pháp luật nên đã phê chuẩn theo quy định. Hiện vụ án đang được Cơ quan CSĐT Công an thành phố tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

Minh Nguyên
 Từ khóa:
huếbắt giữđối tượngxúc phạmcản trợlực lượngchức năng
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Vi phạm quy định giao thông, tài xế xe tải bị khởi tố

Ngày 13/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Lâm T. (sinh năm 1982, trú tại xã Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên) về hành vi “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”.

Vi phạm quy định giao thông, tài xế xe tải bị khởi tố
Nghiên cứu cơ chế đặc thù gắn với đô thị di sản

Chiều 12/5, UVTW Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Khắc Toàn chủ trì buổi làm việc về tình hình và kết quả xây dựng Đề án cơ chế, chính sách đặc thù tạo đột phá phát triển TP. Huế.

Nghiên cứu cơ chế đặc thù gắn với đô thị di sản
Cung ứng dịch vụ công trong mô hình chính quyền địa phương 2 cấp

Sáng 12/5, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Tọa đàm khoa học với chủ đề “Cung ứng dịch vụ công trong mô hình chính quyền địa phương 2 cấp”. Tham dự tọa đàm có Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Mạnh Hùng; cùng đại diện các tổ chức quốc tế, đại sứ quán, các chuyên gia, nhà nghiên cứu. Về phía TP. Huế có Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Mạnh cùng đại diện các sở, ngành.

Cung ứng dịch vụ công trong mô hình chính quyền địa phương 2 cấp

TIN MỚI

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Giám đốc: Hoàng Đăng Khoa

Phó Giám đốc phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top