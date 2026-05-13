Bắt tạm giam chủ tài khoản Facebook đăng tải nhiều nội dung xuyên tạc, xúc phạm cơ quan chức năng

Lực lượng chức năng đọc Quyết định khởi tố vụ án hình sự, Quyết định khởi tố bị can và Lệnh bắt tạm giam đối với Mai Hoàng

Qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an thành phố phát hiện tài khoản Facebook “Hoàng Mai Huế” thường xuyên đăng tải nhiều bài viết, hình ảnh, video và livestream có nội dung xúc phạm uy tín, danh dự của các cơ quan Nhà nước, cán bộ lãnh đạo và lực lượng chức năng trên địa bàn thành phố Huế liên quan đến vụ việc thi hành án dân sự đối với gia đình mình.

Kết quả xác minh xác định chủ tài khoản Facebook nêu trên là Mai Hoàng. Từ ngày 15/4 - 5/5/2026, Mai Hoàng liên tục đăng tải, chia sẻ nhiều bài viết và livestream với nội dung mang tính quy kết, xuyên tạc, xúc phạm danh dự, uy tín của lãnh đạo thành phố, cán bộ tòa án, thi hành án dân sự, công an và các cơ quan chức năng. Một số bài viết, video thu hút hàng trăm nghìn lượt xem cùng hàng nghìn lượt thích, bình luận và chia sẻ, gây ảnh hưởng xấu đến dư luận xã hội, tác động tiêu cực đến uy tín của các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan và ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự trên không gian mạng.

Quá trình điều tra xác định, mặc dù đã được cơ quan chức năng giải thích, hướng dẫn thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo theo đúng trình tự pháp luật, Mai Hoàng vẫn cố ý sử dụng mạng xã hội Facebook để đăng tải, phát tán nhiều thông tin sai sự thật, mang tính xúc phạm, quy kết đối với cơ quan, tổ chức và cá nhân liên quan nhằm thu hút sự chú ý, tạo dư luận tiêu cực trên không gian mạng.

Ngày 11/5, Cơ quan CSĐT Công an thành phố ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, Quyết định khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Mai Hoàng về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân” theo quy định tại Điều 331 Bộ luật Hình sự.

Sau khi nghiên cứu hồ sơ, tài liệu liên quan, VKSND khu vực 2 - Huế nhận thấy các quyết định tố tụng của Cơ quan CSĐT là có căn cứ, đúng quy định pháp luật nên đã phê chuẩn theo quy định. Hiện vụ án đang được Cơ quan CSĐT Công an thành phố tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.