  • Huế ngày nay Online
ClockThứ Ba, 12/05/2026 11:42

Bắt giữ đối tượng trộm cắp tài sản chuyên nghiệp tại chợ Đông Ba

HNN.VN - Sáng 12/5, Công an phường Phú Xuân cho biết vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP. Huế truy xét, bắt giữ đối tượng trộm cắp tài sản chuyên nghiệp tại chợ Đông Ba.

Chấn chỉnh tình trạng dựng rạp cưới, gây cản trở giao thôngXử nghiêm vi phạm nồng độ cồn, giảm tai nạn từ gốcKhen thưởng người dân cùng 2 cảnh sát giao thông dũng cảm truy bắt đối tượng trộm cắp tài sản

Đối tượng Nguyễn Thị Dương khai nhận hành vi phạm tội tại cơ quan công an 

Trước đó, vào khoảng 14h ngày 9/5, Công an phường Phú Xuân tiếp nhận tin báo của một tiểu thương tại chợ Đông Ba về việc bị kẻ gian lấy trộm túi xách để tại quầy hàng, bên trong có gần 40 triệu đồng tiền mặt.

Công an phường Phú Xuân báo cáo Công an thành phố, đồng thời phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự triển khai các biện pháp điều tra, truy xét đối tượng gây án.

Qua xác minh, lực lượng công an xác định đối tượng thực hiện vụ trộm là Nguyễn Thị Dương (sinh năm 1961, trú tại phường Thanh Khê, TP. Đà Nẵng). Đây là đối tượng có nhiều tiền án về hành vi trộm cắp tài sản và hiện đang bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Đà Nẵng khởi tố, áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Ngay trong đêm 9/5, Công an phường Phú Xuân đã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố thành lập tổ công tác, phối hợp với Công an TP. Đà Nẵng triển khai bắt giữ đối tượng và di lý về địa phương để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật. Tại cơ quan công an, đối tượng Nguyễn Thị Dương đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Hiện, cơ quan công an đã củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Minh Nguyên
 Từ khóa:
huếtruy xétbắt giữđối tượngtrộm cắptài sảntiểu thươngchợ đông ba
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Huế vào top 5 cả nước về mức độ hài lòng của người dân đối với cơ quan hành chính

Bộ Nội vụ vừa mới công bố Chỉ số hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước (SIPAS) và Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) năm 2025. Theo kết quả công bố, thành phố Huế tiếp tục nằm trong nhóm địa phương dẫn đầu cả nước về cải cách hành chính và chất lượng phục vụ người dân.

Huế vào top 5 cả nước về mức độ hài lòng của người dân đối với cơ quan hành chính
Đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng Khu Công nghiệp VSIP Huế

Với quy mô khoảng 467,2ha, nằm trên địa bàn 2 xã Hưng Lộc và Lộc An, thuộc quy hoạch phân khu xây dựng Khu Công nghiệp (KCN) La Sơn, dự án (DA) đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN VSIP Huế có ý nghĩa lớn trong thu hút đầu tư, tạo việc làm và thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế của TP. Huế.

Đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng Khu Công nghiệp VSIP Huế
Cuộc hội ngộ của tranh màu nước

Triển lãm “Có một… dòng sông” mang đến những rung cảm đặc biệt về khả năng biểu đạt vô tận của một chất liệu tưởng như mong manh, đó chính là màu nước.

Cuộc hội ngộ của tranh màu nước
Chung tay vì quyền trẻ em

Sáng 10/5, Đoàn phường - Hội đồng Đội phường An Cựu tổ chức Hội thi “Chung tay vì quyền trẻ em - Ươm mầm tài năng An Cựu” với sự tham gia sôi nổi của đông đảo đội viên, thiếu nhi trên địa bàn.

Chung tay vì quyền trẻ em

TIN MỚI

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Giám đốc: Hoàng Đăng Khoa

Phó Giám đốc phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top