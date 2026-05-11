Bắt giữ đối tượng trộm cắp tài sản chuyên nghiệp tại chợ Đông Ba

Đối tượng Nguyễn Thị Dương khai nhận hành vi phạm tội tại cơ quan công an

Trước đó, vào khoảng 14h ngày 9/5, Công an phường Phú Xuân tiếp nhận tin báo của một tiểu thương tại chợ Đông Ba về việc bị kẻ gian lấy trộm túi xách để tại quầy hàng, bên trong có gần 40 triệu đồng tiền mặt.

Công an phường Phú Xuân báo cáo Công an thành phố, đồng thời phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự triển khai các biện pháp điều tra, truy xét đối tượng gây án.

Qua xác minh, lực lượng công an xác định đối tượng thực hiện vụ trộm là Nguyễn Thị Dương (sinh năm 1961, trú tại phường Thanh Khê, TP. Đà Nẵng). Đây là đối tượng có nhiều tiền án về hành vi trộm cắp tài sản và hiện đang bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Đà Nẵng khởi tố, áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Ngay trong đêm 9/5, Công an phường Phú Xuân đã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố thành lập tổ công tác, phối hợp với Công an TP. Đà Nẵng triển khai bắt giữ đối tượng và di lý về địa phương để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật. Tại cơ quan công an, đối tượng Nguyễn Thị Dương đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Hiện, cơ quan công an đã củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.