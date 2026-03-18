Bắt giữ 2 đối tượng truy nã về tội “Cố ý gây thương tích” sau thời gian lẩn trốn

Công an TP. Huế bắt giữ thành công hai đối tượng Nguyễn Phi Long (bên phải) và Vũ Bá Ngọc Sơn (bên trái)

Theo hồ sơ điều tra, tối 10/2/2025, Nguyễn Phi Long (sinh năm 2008, trú tại phường Kim Long) và Vũ Bá Ngọc Sơn (sinh năm 2007, trú tại phường Phú Xuân) rủ thêm 15 đối tượng khác (từ 14 đến 18 tuổi, cùng trú tại TP. Huế) sử dụng 6 xe mô tô, mang theo hung khí như dao tự chế, kiếm và vỏ chai bia Huda để đi tìm nhóm có mâu thuẫn trước đó nhằm đánh trả nhưng không gặp.

Sau đó, cả nhóm tiếp tục điều khiển xe di chuyển qua nhiều tuyến đường trong thành phố. Khi đến khu vực giao nhau giữa đường Điện Biên Phủ và Đào Tấn thì phát hiện Nguyễn Văn Đô (sinh năm 2008) và Nguyễn Phan Xuân Quý (sinh năm 2004, cùng trú tại phường Thuận Hóa) nên các đối tượng lập tức quay xe, dùng hung khí mang theo chém nhiều nhát vào các nạn nhân. Hậu quả, Nguyễn Văn Đô bị thương ở tay trái, lưng và chân phải với tỷ lệ tổn thương cơ thể được giám định là 8%.

Tại thời điểm thực hiện hành vi, có 8 đối tượng dưới 16 tuổi và 9 đối tượng trên 16 tuổi. Cơ quan công an đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với các đối tượng đủ tuổi theo quy định của pháp luật. Sau khi gây án, Nguyễn Phi Long, Vũ Bá Ngọc Sơn cùng Huỳnh Quang Vinh (sinh năm 2009, trú tại phường Phú Xuân) đã bỏ trốn sang Campuchia. Qua quá trình theo dõi, truy tìm tung tích và xác định thời điểm các đối tượng từ Campuchia trở về địa phương, cơ quan công an đã triển khai lực lượng, bắt giữ thành công Nguyễn Phi Long và Vũ Bá Ngọc Sơn.

Hiện đối tượng Huỳnh Quang Vinh vẫn đang lẩn trốn, cơ quan công an tiếp tục phối hợp với gia đình và các lực lượng liên quan vận động đối tượng sớm ra đầu thú để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật.