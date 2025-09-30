Ứng dụng công nghệ, nâng cao hiệu quả phục vụ

Công trình số hóa Phòng truyền thống bằng công nghệ VR360 thể hiện tinh thần tiên phong, xung kích trong chuyển đổi số của tuổi trẻ Công an TP. Huế

Xác định lực lượng nòng cốt

Tháng 8 vừa qua, Ban Thanh niên Công an TP. Huế đã ra mắt công trình thanh niên: “Ứng dụng công nghệ VR360 số hóa Phòng truyền thống Công an thành phố”. Đây là công trình nhằm chào mừng Đại hội Đảng bộ Công an thành phố lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030, với mục tiêu số hóa toàn bộ không gian Phòng truyền thống - nơi lưu giữ những dấu ấn lịch sử, thành tích và hình ảnh tiêu biểu của lực lượng Công an thành phố qua các thời kỳ.

Thay vì chỉ tiếp cận qua hình thức tham quan trực tiếp, giờ đây người dân, cán bộ, chiến sĩ và thế hệ trẻ có thể trải nghiệm không gian này một cách sinh động, chân thực thông qua công nghệ thực tế ảo 360 độ (VR360). Với hơn 300 hiện vật, hình ảnh, tư liệu lịch sử trong phòng truyền thống được ghi hình, xử lý và tích hợp vào hệ thống tham quan ảo, người xem có thể di chuyển, quan sát, tương tác và nghe thuyết minh trực tiếp thông qua các thiết bị như máy tính, điện thoại thông minh hoặc kính thực tế ảo.

Không riêng công trình thanh niên lần này, Thiếu tá Lê Viết Phương, Trưởng ban Thanh niên Công an TP. Huế chia sẻ: Với vai trò là lực lượng nòng cốt, thanh niên Công an thành phố còn tích cực tuyên truyền, vận động Nhân dân sử dụng các ứng dụng theo Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số (CĐS) quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 (gọi tắt là Đề án 06) và thực hiện dịch vụ công trực tuyến.

Thời gian tới, toàn thể đoàn viên, thanh niên Công an thành phố sẽ tập trung thực hiện tốt các nội dung trọng tâm như: Tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức về CĐS; phát huy tinh thần tiên phong, sáng tạo của thanh niên, mạnh dạn đảm nhận những việc mới, việc khó; tích cực ứng dụng công nghệ thông tin, AI, Big Data, công nghệ số vào các lĩnh vực nghiệp vụ, cải cách hành chính; đẩy mạnh triển khai các công trình, phần việc thanh niên gắn với CĐS; tăng cường tổ chức các sân chơi, cuộc thi, hoạt động thực hành về CĐS, an toàn thông tin, công dân số, gắn với yêu cầu thực tiễn công tác công an.

Nhiệm vụ xuyên suốt

Được sự quan tâm chỉ đạo của Bộ Công an, Thành ủy, UBND thành phố và sự hỗ trợ, hướng dẫn kịp thời của các đơn vị liên quan, Công an TP. Huế đã phát huy vai trò tiên phong trong việc thực hiện CĐS, góp phần hiện đại hóa công tác quản lý nhà nước, bảo đảm an ninh trật tự và phục vụ người dân hiệu quả hơn.

Trên cơ sở đó, Công an thành phố đã tập trung đầu tư nâng cấp hệ thống thông tin liên lạc, thiết bị bảo mật đường truyền; trang bị phương tiện phục vụ ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác, nhất là triển khai Đề án 06 và cung cấp dịch vụ công trực tuyến. Đặc biệt, từ đầu năm đến nay, Công an thành phố đã tham mưu, triển khai thực hiện hiệu quả việc tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 2013 qua ứng dụng VNeID và Chiến dịch cao điểm thu nhận hồ sơ cấp đổi Thẻ đảng viên trên nền tảng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, định danh và xác thực điện tử.

Công an thành phố còn phối hợp với các ngành chức năng tích hợp lên VNeID gần 391.000 sổ sức khỏe điện tử; hơn 28.000 dữ liệu giấy chuyển tuyến, gần 72.000 dữ liệu giấy hẹn khám lại. Đồng thời, hỗ trợ 180/180 cơ sở khám, chữa bệnh thực hiện tra cứu thông tin thẻ bảo hiểm y tế bằng căn cước với hơn 2.000.000 lượt tra cứu và thực hiện thông báo lưu trú qua phần mềm thông báo lưu trú ASM tại 284 cơ sở kinh doanh lưu trú, 40 cơ sở khám, chữa bệnh.

Tại Hội nghị lần thứ nhất do Ban Chỉ đạo về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, CĐS và Đề án 06 tổ chức cuối tháng 7 vừa qua, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tuấn, Giám đốc Công an TP. Huế nhấn mạnh: Việc phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, CĐS và Đề án 06 không chỉ là xu thế tất yếu mà còn là yêu cầu cấp thiết để nâng cao năng lực chiến đấu, phòng ngừa và đấu tranh phòng, chống tội phạm cũng như nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân ngày càng tốt hơn.

Trong thời gian tới, các đơn vị trực thuộc và công an cấp xã, phường tập trung rà soát, đánh giá thực trạng hạ tầng công nghệ thông tin và mức độ ứng dụng khoa học công nghệ hiện có tại các đơn vị. Từ đó, đề xuất các giải pháp tối ưu nhằm tăng cường đầu tư trang thiết bị, nâng cấp hệ thống mạng và ứng dụng các phần mềm chuyên dụng trong công tác nghiệp vụ. Đồng thời, xây dựng lộ trình cụ thể cho quá trình CĐS, tập trung vào việc số hóa dữ liệu, cải cách thủ tục hành chính và phát triển các dịch vụ công trực tuyến; tăng cường đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ về công nghệ thông tin cho cán bộ, chiến sĩ, đảm bảo nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu của kỷ nguyên số. Bên cạnh đó, cần phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành, doanh nghiệp và các tổ chức liên quan để huy động nguồn lực, chia sẻ kinh nghiệm và ứng dụng những thành tựu khoa học công nghệ mới nhất.