Chủ động ngăn ngừa thanh, thiếu niên càn quấy

HNN - Cương quyết xử lý các trường hợp vi phạm, đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục là cách làm chủ động, hiệu quả của Công an TP. Huế nhằm góp phần ngăn chặn tình trạng thanh thiếu niên vi phạm pháp luật.

Cao điểm xử lý thanh, thiếu niên càn quấy, vi phạm nồng độ cồnChấn chỉnh thanh, thiếu niên vi phạm Luật Giao thông đường bộNhóm thanh, thiếu niên cố tình càn quấy trên đường phố

 Công an TP. Huế lập biên bản xử lý và răn đe nhóm thanh, thiếu niên điều khiển xe mô tô mang theo hung khí lạng lách trên đường

Thường xuyên tuần tra vào ban đêm

Tổ công tác đặc biệt 1311 và Tổ công tác xử lý thanh, thiếu niên càn quấy của Công an TP. Huế thường xuyên triển khai tuần tra vào khung giờ ban đêm đã góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn thành phố. Hai tổ công tác quy tụ các lực lượng như: Cảnh sát giao thông, Cảnh sát hình sự, Cảnh sát cơ động, Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy... đã phát hiện và xử lý nhiều trường hợp thanh, thiếu niên có các hành vi vi phạm về nồng độ cồn, không có giấy phép lái xe, không gắn biển số.

Đơn cử như trường hợp của em T.A.K. (SN 2007, trú tại phường Phú Xuân) điều khiển xe mô tô với tốc độ cao chở theo một thanh niên khác không đội mũ bảo hiểm. Qua công tác kiểm tra, tổ công tác đã phát hiện bên trong cốp xe có 2 bình xịt hơi cay. Theo lời khai, 2 bình xịt được K. đặt mua trên mạng với mục đích để phản kháng nếu có nhóm thanh niên nào khác tấn công bất ngờ.

Cũng trong tháng 8 vừa qua, Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP. Huế đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ xác minh, triệu tập nhóm thanh thiếu niên có hành vi điều khiển xe mô tô mang theo hung khí, gây mất trật tự an toàn giao thông trên địa bàn.

Vụ việc được phát hiện sau khi một video ghi lại hành vi của nhóm này trên đường Bà Triệu (phường Thuận Hóa) được đăng tải trên mạng xã hội vào ngày 29/7. Trong video, các đối tượng đi trên 3 xe mô tô, không đội mũ bảo hiểm và mang theo hung khí, lạng lách và va chạm với một phương tiện khác rồi bỏ chạy.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Đội Cảnh sát giao thông số 2 phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự xác minh, làm rõ; qua đó, đã xác định được danh tính 6 đối tượng gồm: N.Đ.H.P., M.V.T.A., H.N.N.Đ., P.G.B., N.Đ.Q., T.T.G.H. (cùng 16 tuổi, hiện là học sinh lớp 11, trú tại TP. Huế).

Phòng Cảnh sát giao thông đã mời các đối tượng cùng người giám hộ đến trụ sở làm việc. Tại đây, cơ quan công an đã tiến hành lập biên bản xử lý vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật. Đồng thời, yêu cầu gia đình cam kết tăng cường quản lý, giáo dục con em, không để các em tái diễn hành vi vi phạm pháp luật, gây mất an ninh trật tự, tiềm ẩn nguy hiểm cho bản thân và người tham gia giao thông.

Lấy phòng ngừa làm chính

Thực hiện chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an TP. Huế, công an các xã, phường tăng cường công tác phối hợp với chính quyền, đoàn thể tại địa phương nhằm bám và nắm rõ tình hình của những trường hợp thanh, thiếu niên ngổ ngáo, thường xuyên vi phạm pháp luật.

Tại phường Hương Trà, Ban Chỉ huy Công an phường đã chỉ đạo cảnh sát khu vực phối hợp với lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở cùng gia đình kết hợp động viên, răn đe, giáo dục, đưa ra các biện pháp quản lý đối với nhóm đối tượng này.

Tại phường Thuận An, Công an phường đã phân công, phân nhiệm cho từng thành viên trong ban chỉ huy và cán bộ, chiến sĩ lên danh sách các thanh, thiếu niên hư hỏng, càn quấy, có biểu hiện vi phạm pháp luật; từ đó, chủ động theo dõi và gọi hỏi kết hợp giáo dục, với mục tiêu chủ động công tác phòng ngừa là quan trọng nhất.

Theo Thiếu tá Lê Viết Phương, Trưởng ban Thanh niên Công an TP. Huế, công tác tuyên truyền, giáo dục cũng không kém phần quan trọng nhằm giúp lứa tuổi thanh, thiếu niên nâng cao hiểu biết về pháp luật để có thể tự bảo vệ bản thân và tránh xa các thói hư, tật xấu. Với phương châm đó, công an các xã, phường thường xuyên phối hợp với các trường học, Đoàn thanh niên tại địa phương tổ chức nhiều đợt tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho các em học sinh.

Với cách truyền đạt và ví dụ trực quan, sinh động, các cán bộ, chiến sĩ trẻ đã lồng ghép tuyên truyền các nội dung trực tiếp đến đời sống và sinh hoạt hàng ngày của lứa tuổi thanh thiếu niên như: Luật An toàn giao thông đường bộ; kỹ năng phòng cháy chữa cháy; phòng, chống tệ nạn ma túy; các thủ đoạn lừa đảo qua không gian mạng và công nghệ cao…

Em Nguyễn Văn Dũng, học sinh Trường THPT Nam Đông chia sẻ: “Các kiến thức do các chú công an chia sẻ rất bổ ích và gần gũi với học sinh. Từ đó, chúng em đã nhận rõ những điều xấu, những hành vi vi phạm pháp luật cũng như hậu quả của nó để tránh xa”.

Bài, ảnh: Minh Nguyên
Nhức nhối các nhóm thanh thiếu niên phạm tội

Ngày 30/9, Tòa án nhân dân (TAND) khu vực 1 - Huế cho biết vừa đưa ra xét xử 2 vụ án về tội “Trộm cắp tài sản” và “Cố ý gây thương tích”, các bị cáo đa số còn rất trẻ, có tuổi đời từ 14-20 tuổi.

Nhức nhối các nhóm thanh thiếu niên phạm tội
Chủ động ứng phó bão số 10, đảm bảo an toàn cho học sinh

Thực hiện Công điện số 174/CĐ-TTg ngày 27/9/2025 của Thủ tướng Chính phủ và chỉ đạo của Thành ủy, UBND TP. Huế, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) vừa có thông báo về việc chủ động ứng phó với bão số 10 và mưa lũ trên địa bàn.

Chủ động ứng phó bão số 10, đảm bảo an toàn cho học sinh
Chủ động ứng phó nguy cơ sạt lở đất đá mùa mưa bão

Theo dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn TP. Huế, từ nay đến cuối năm 2025, thời tiết tiếp tục diễn biến bất thường với nắng nóng gay gắt xen lẫn mưa lớn cục bộ. Vì vậy, rất dễ dẫn đến nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất đá tại các khu vực xung yếu, nhất là ở vùng núi, ven sông suối...

Chủ động ứng phó nguy cơ sạt lở đất đá mùa mưa bão
Giúp người dân chủ động với công nghệ số

Không chỉ “xóa mù” công nghệ cho người lớn tuổi, mô hình “Bình dân học vụ số” của Đoàn Thanh niên TP. Huế còn mở ra cánh cửa để người dân tiếp cận, làm chủ công nghệ. Từ đó, họ dần trở nên tự tin, chủ động tìm hiểu và sử dụng công nghệ trong cuộc sống hàng ngày.

Giúp người dân chủ động với công nghệ số
Chủ động ứng phó với bão số 5

Bão số 5 (tên quốc tế Kajiki) được dự báo sẽ ảnh hưởng đến TP. Huế gây mưa lớn, gió giật mạnh, nguy cơ lũ quét, ngập úng và sạt lở đất. Để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản, chính quyền và các cơ quan chức năng liên tục phát đi những khuyến cáo, đồng thời kêu gọi người dân nêu cao tinh thần chủ động, tuyệt đối không được chủ quan.

Chủ động ứng phó với bão số 5

