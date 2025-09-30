Chủ động ngăn ngừa thanh, thiếu niên càn quấy

Công an TP. Huế lập biên bản xử lý và răn đe nhóm thanh, thiếu niên điều khiển xe mô tô mang theo hung khí lạng lách trên đường

Thường xuyên tuần tra vào ban đêm

Tổ công tác đặc biệt 1311 và Tổ công tác xử lý thanh, thiếu niên càn quấy của Công an TP. Huế thường xuyên triển khai tuần tra vào khung giờ ban đêm đã góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn thành phố. Hai tổ công tác quy tụ các lực lượng như: Cảnh sát giao thông, Cảnh sát hình sự, Cảnh sát cơ động, Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy... đã phát hiện và xử lý nhiều trường hợp thanh, thiếu niên có các hành vi vi phạm về nồng độ cồn, không có giấy phép lái xe, không gắn biển số.

Đơn cử như trường hợp của em T.A.K. (SN 2007, trú tại phường Phú Xuân) điều khiển xe mô tô với tốc độ cao chở theo một thanh niên khác không đội mũ bảo hiểm. Qua công tác kiểm tra, tổ công tác đã phát hiện bên trong cốp xe có 2 bình xịt hơi cay. Theo lời khai, 2 bình xịt được K. đặt mua trên mạng với mục đích để phản kháng nếu có nhóm thanh niên nào khác tấn công bất ngờ.

Cũng trong tháng 8 vừa qua, Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP. Huế đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ xác minh, triệu tập nhóm thanh thiếu niên có hành vi điều khiển xe mô tô mang theo hung khí, gây mất trật tự an toàn giao thông trên địa bàn.

Vụ việc được phát hiện sau khi một video ghi lại hành vi của nhóm này trên đường Bà Triệu (phường Thuận Hóa) được đăng tải trên mạng xã hội vào ngày 29/7. Trong video, các đối tượng đi trên 3 xe mô tô, không đội mũ bảo hiểm và mang theo hung khí, lạng lách và va chạm với một phương tiện khác rồi bỏ chạy.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Đội Cảnh sát giao thông số 2 phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự xác minh, làm rõ; qua đó, đã xác định được danh tính 6 đối tượng gồm: N.Đ.H.P., M.V.T.A., H.N.N.Đ., P.G.B., N.Đ.Q., T.T.G.H. (cùng 16 tuổi, hiện là học sinh lớp 11, trú tại TP. Huế).

Phòng Cảnh sát giao thông đã mời các đối tượng cùng người giám hộ đến trụ sở làm việc. Tại đây, cơ quan công an đã tiến hành lập biên bản xử lý vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật. Đồng thời, yêu cầu gia đình cam kết tăng cường quản lý, giáo dục con em, không để các em tái diễn hành vi vi phạm pháp luật, gây mất an ninh trật tự, tiềm ẩn nguy hiểm cho bản thân và người tham gia giao thông.

Lấy phòng ngừa làm chính

Thực hiện chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an TP. Huế, công an các xã, phường tăng cường công tác phối hợp với chính quyền, đoàn thể tại địa phương nhằm bám và nắm rõ tình hình của những trường hợp thanh, thiếu niên ngổ ngáo, thường xuyên vi phạm pháp luật.

Tại phường Hương Trà, Ban Chỉ huy Công an phường đã chỉ đạo cảnh sát khu vực phối hợp với lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở cùng gia đình kết hợp động viên, răn đe, giáo dục, đưa ra các biện pháp quản lý đối với nhóm đối tượng này.

Tại phường Thuận An, Công an phường đã phân công, phân nhiệm cho từng thành viên trong ban chỉ huy và cán bộ, chiến sĩ lên danh sách các thanh, thiếu niên hư hỏng, càn quấy, có biểu hiện vi phạm pháp luật; từ đó, chủ động theo dõi và gọi hỏi kết hợp giáo dục, với mục tiêu chủ động công tác phòng ngừa là quan trọng nhất.

Theo Thiếu tá Lê Viết Phương, Trưởng ban Thanh niên Công an TP. Huế, công tác tuyên truyền, giáo dục cũng không kém phần quan trọng nhằm giúp lứa tuổi thanh, thiếu niên nâng cao hiểu biết về pháp luật để có thể tự bảo vệ bản thân và tránh xa các thói hư, tật xấu. Với phương châm đó, công an các xã, phường thường xuyên phối hợp với các trường học, Đoàn thanh niên tại địa phương tổ chức nhiều đợt tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho các em học sinh.

Với cách truyền đạt và ví dụ trực quan, sinh động, các cán bộ, chiến sĩ trẻ đã lồng ghép tuyên truyền các nội dung trực tiếp đến đời sống và sinh hoạt hàng ngày của lứa tuổi thanh thiếu niên như: Luật An toàn giao thông đường bộ; kỹ năng phòng cháy chữa cháy; phòng, chống tệ nạn ma túy; các thủ đoạn lừa đảo qua không gian mạng và công nghệ cao…

Em Nguyễn Văn Dũng, học sinh Trường THPT Nam Đông chia sẻ: “Các kiến thức do các chú công an chia sẻ rất bổ ích và gần gũi với học sinh. Từ đó, chúng em đã nhận rõ những điều xấu, những hành vi vi phạm pháp luật cũng như hậu quả của nó để tránh xa”.