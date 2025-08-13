Bắt đối tượng 5 lần trộm vàng, tiền của người quen

Đối tượng Trương Công Phương khai nhận hành vi phạm tội tại cơ quan công an

Theo điều tra ban đầu, từ tháng 6 đến tháng 7/2025, lợi dụng quen biết và thường xuyên ra vào nhà chị C.X.H.N (địa chỉ 25 Hàn Thuyên, phường Phú Xuân), Phương đã 5 lần lén lút thực hiện hành vi trộm cắp tài sản gồm tiền mặt, vàng và trang sức với tổng trị giá hơn 216 triệu đồng. Số tài sản này Phương bán tại các tiệm vàng trên địa bàn để lấy tiền tiêu xài cá nhân.

Tiếp nhận tin báo, Công an phường Phú Xuân đã triển khai các biện pháp nghiệp vụ, nhanh chóng xác minh, truy xét và bắt giữ đối tượng. Tại cơ quan công an, Trương Công Phương đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Hiện Công an phường Phú Xuân đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật.