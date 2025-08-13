  • Huế ngày nay Online
Bắt đối tượng 5 lần trộm vàng, tiền của người quen

HNN.VN - Ngày 15/8, Công an phường Phú Xuân cho biết vừa bắt giữ đối tượng Trương Công Phương (sinh năm 1983, trú tại 28 Nguyễn Cư Trinh, phường Phú Xuân) về hành vi trộm cắp tài sản.

Đối tượng Trương Công Phương khai nhận hành vi phạm tội tại cơ quan công an 

Theo điều tra ban đầu, từ tháng 6 đến tháng 7/2025, lợi dụng quen biết và thường xuyên ra vào nhà chị C.X.H.N (địa chỉ 25 Hàn Thuyên, phường Phú Xuân), Phương đã 5 lần lén lút thực hiện hành vi trộm cắp tài sản gồm tiền mặt, vàng và trang sức với tổng trị giá hơn 216 triệu đồng. Số tài sản này Phương bán tại các tiệm vàng trên địa bàn để lấy tiền tiêu xài cá nhân.

Tiếp nhận tin báo, Công an phường Phú Xuân đã triển khai các biện pháp nghiệp vụ, nhanh chóng xác minh, truy xét và bắt giữ đối tượng. Tại cơ quan công an, Trương Công Phương đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Hiện Công an phường Phú Xuân đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật.

MINH NGUYÊN
