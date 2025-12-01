Nga điều tra loạt vụ tấn công tàu chở dầu trên Biển Đen

Tàu di chuyển qua Eo biển Bosphorus ở Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ. (Nguồn: THX/TTXVN)

Hãng tin RIA Novosti dẫn các nguồn tin ngoại giao cho biết Nga đang mở một cuộc điều tra nhằm xác định các tổ chức và những người có liên quan tới loạt vụ tấn công gần đây nhằm vào các tàu chở dầu ở Biển Đen.

Các nguồn tin nêu rõ: “Phía Nga đang liên hệ với lực lượng chức năng Thổ Nhĩ Kỳ về vấn đề này và các phái bộ ngoại giao của Nga tại Thổ Nhĩ Kỳ đang cung cấp mọi hỗ trợ cần thiết.”

Các nguồn tin cũng cho biết không có thương vong trong loạt vụ tấn công trên, song nhấn mạnh hành động này không chỉ đe dọa an toàn hàng hải và an ninh môi trường trong khu vực, mà còn ảnh hưởng đến các chuỗi cung ứng khu vực và toàn cầu.

Trong một diễn biến mới nhất, tờ Guardian dẫn nguồn tin từ cơ quan tình báo Ukraine cho biết Kiev xác nhận đứng sau vụ tấn công bằng thiết bị bay không người lái của Hải quân vào 2 tàu chở dầu ngoài khơi bờ biển Thổ Nhĩ Kỳ.

Trước đó, ngày 28/11, tàu chở dầu Kairos đã bốc cháy ở vị trí cách bờ biển Thổ Nhĩ Kỳ 28 hải lý do “tác động từ bên ngoài.”

Cùng ngày, tàu chở dầu Virat cũng bị tấn công ở khu vực ngoài khơi, cách Thổ Nhĩ Kỳ khoảng 36 hải lý. Một ngày sau đó, tàu Virat tiếp tục bị tấn công. Đáng chú ý, cả 2 con tàu trên đều có công dân Nga trong thành phần thủy thủ đoàn.

Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ bày tỏ quan ngại về các vụ tấn công trên, nhấn mạnh những hành động này gây ra mối đe dọa đến tính mạng con người, hoạt động vận chuyển và môi trường.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ cho biết Ankara đang duy trì liên lạc với các bên liên quan để ngăn chặn xung đột lan sang Biển Đen và ngăn chặn bất kỳ tác động tiêu cực nào đến lợi ích kinh tế của Thổ Nhĩ Kỳ./.