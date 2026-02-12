Lấy hạnh phúc của Nhân dân làm thước đo

Lãnh đạo thành phố kiểm tra các dự án trọng điểm trên địa bàn

"Nghe dân" bằng hành động

Cuối năm 2025, tại một buổi tiếp dân của Bí thư Thành ủy Huế, ông Nguyễn Đại, người dân khu tái định cư B5, tổ dân phố Tân An, phường Thuận An nêu kiến nghị liên quan đến tiền sử dụng đất và nghĩa vụ thuế. Đây là vấn đề gắn trực tiếp với đời sống của nhiều hộ dân sau tái định cư, nơi mà nếu chính sách thiếu đồng bộ, thiếu theo sát thực tiễn sẽ ảnh hưởng đến quyền lợi chính đáng của người dân và dễ phát sinh bức xúc kéo dài.

Sau khi chỉ đạo các đơn vị liên quan khẩn trương rà soát, giải quyết trên nguyên tắc bảo đảm quyền lợi hợp pháp của người dân, UVTW Đảng, Bí thư Thành ủy Huế Nguyễn Đình Trung đã trực tiếp đi kiểm tra, khảo sát khu tái định cư, lắng nghe ý kiến người dân ngay tại thực địa. Tại đây, đồng chí Bí thư Thành ủy một lần nữa yêu cầu các cơ quan chức năng xem xét kỹ từng nội dung kiến nghị theo đúng quy định pháp luật. Đồng thời, nhấn mạnh quan điểm xuyên suốt giải quyết vấn đề không chỉ để tháo gỡ khó khăn trước mắt, mà phải gắn với sinh kế và tương lai lâu dài của người dân.

Với ông Nguyễn Đại và nhiều hộ dân khác, sự yên tâm đến từ kết quả xử lý kiến nghị, đồng thời cảm nhận rõ ràng rằng lãnh đạo thành phố đi tận nơi, nhìn tận chỗ, tính đến đường dài cho người dân. Đó là cách “nghe dân” bằng hành động, gắn trách nhiệm của người đứng đầu với từng vấn đề cụ thể phát sinh từ cơ sở.

Tinh thần ấy cũng được thể hiện sinh động trong đời sống của ngư dân. Ông Châu Văn Cường, một ngư dân nhiều năm bám biển, phấn khởi cho biết, sau khi kiến nghị đến cơ quan chức năng, ông đã nhận được hỗ trợ tiền dầu để đánh bắt xa bờ. Trong bối cảnh chi phí nhiên liệu ngày càng tăng, sự hỗ trợ kịp thời này không chỉ giúp giảm gánh nặng mỗi chuyến biển, mà còn tạo thêm niềm tin để ngư dân yên tâm vươn khơi, giữ nghề, giữ ngư trường truyền thống.

“Tàu ra khơi xa rất tốn kém. Có hỗ trợ thì ngư dân mới mạnh dạn đầu tư chuyến biển dài ngày hơn, vừa tăng thu nhập vừa góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc”, ông Cường chia sẻ.

Từ khu tái định cư đến làng biển, từ đất liền ra khơi xa, điểm chung dễ nhận thấy là khi tiếng nói của người dân được lắng nghe và chính sách được cụ thể hóa bằng những việc làm cụ thể, niềm tin xã hội được bồi đắp, tạo nền tảng đồng thuận cho quá trình phát triển.

Thời gian qua, trên địa bàn thành phố triển khai nhiều công trình, dự án trọng điểm có vai trò quan trọng đối với phát triển kinh tế - xã hội. Điều được lãnh đạo thành phố quán triệt là không tiếp cận theo cách hành chính đơn thuần, mà phải đặt người dân vào trung tâm của quá trình quyết định. Đó là người dân sống bằng gì, cơ hội tạo việc làm ở đâu, hạ tầng có mở ra không gian phát triển kinh tế hay không. Từ bố trí mặt bằng sản xuất, kinh doanh, kết nối giao thông đến lồng ghép các chương trình hỗ trợ sinh kế, đào tạo nghề, tất cả đều được tính toán theo hướng đồng bộ, dài hạn.

Thi công tuyến đường dẫn cầu vượt cửa biển Thuận An

Nền tảng vững chắc cho chặng đường phía trước

Phát biểu bế mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh yêu cầu tiếp tục quán triệt sâu sắc quan điểm “Dân là gốc”, giữ vững mối quan hệ máu thịt giữa Đảng với Nhân dân; đồng thời, khẳng định hạnh phúc và sự hài lòng của Nhân dân phải trở thành thước đo hiệu quả lãnh đạo, quản lý của cả hệ thống chính trị. Đây không chỉ là yêu cầu về nhận thức, mà còn là định hướng phương pháp trong điều hành và tổ chức thực hiện.

Tại thành phố Huế, nhiều chủ trương lớn đã và đang được triển khai theo hướng lấy người dân làm trung tâm, coi người dân vừa là đối tượng phục vụ, vừa là chủ thể tham gia giám sát, phản biện chính sách.

Theo đồng chí Nguyễn Văn Mạnh, Giám đốc Sở Nội vụ, một chuyển biến rõ nét là việc đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với chuyển đổi số, lấy sự hài lòng của người dân làm tiêu chí đánh giá chất lượng phục vụ. Việc chuẩn hóa quy trình, mở rộng dịch vụ công trực tuyến, công khai tiến độ giải quyết hồ sơ đã giúp giảm thời gian, chi phí cho người dân, đồng thời nâng cao trách nhiệm và thái độ phục vụ của đội ngũ cán bộ, công chức.

Song song với đó, các chính sách an sinh xã hội, hỗ trợ sinh kế tiếp tục được triển khai kịp thời, đúng đối tượng. Từ hỗ trợ ngư dân vươn khơi, chăm lo đời sống người lao động, đến bảo đảm quyền lợi của người dân sau sắp xếp đơn vị hành chính... tất cả đều hướng tới mục tiêu phát triển bền vững, không để ai bị bỏ lại phía sau. Những chính sách ấy không chỉ mang ý nghĩa kinh tế - xã hội, mà còn là thước đo năng lực lãnh đạo và bản lĩnh của tổ chức Đảng ở cơ sở.

Sau Đại hội XIV của Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh yêu cầu “làm ngay, làm đến cùng để đạt hiệu quả”. Đối với Huế, tinh thần ấy đòi hỏi phải tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, nhất là trong bối cảnh vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Cấp ủy phải nắm chắc tình hình trên tất cả các lĩnh vực; người đứng đầu giữ vai trò trung tâm, trực tiếp chỉ đạo những vấn đề lớn, phức tạp; tăng cường đi cơ sở, đối thoại, tiếp dân, xử lý sớm các phát sinh, không để hình thành điểm nóng.

Bí thư Thành ủy Huế Nguyễn Đình Trung nhấn mạnh, “lấy dân làm gốc” vì thế không dừng ở khẩu hiệu, mà phải được thể hiện bằng hành động cụ thể, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời gian. Đó cũng là yêu cầu xuyên suốt đối với công tác xây dựng Đảng trong giai đoạn mới, xây dựng tổ chức Đảng thật sự trong sạch, vững mạnh; đội ngũ cán bộ đủ năng lực, trách nhiệm; phương thức lãnh đạo linh hoạt nhưng kỷ cương, gần dân nhưng không buông lỏng nguyên tắc.

Khi người dân tin, Đảng có thêm sức mạnh. Khi lòng dân thuận, mọi chủ trương sẽ có điểm tựa để đi vào cuộc sống. Trong hành trình xây dựng TP. Huế trở thành đô thị di sản, văn hóa đặc trưng, lấy dân làm gốc không chỉ là lựa chọn đúng, mà là con đường bền vững nhất để khơi dậy sức dân, củng cố niềm tin và tạo nền tảng vững chắc cho chặng đường phía trước.